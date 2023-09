Recensione Navee S65C: avanzato monopattino dalla lunga autonomia

Oggetto oggi della nostra prova è il nuovo S65C di Navee. Azienda da poco sbarcata in Italia, nota per essere uno dei produttori di monopattini di Xiaomi. L’S65C vanta, infatti, design e caratteristiche tecniche simili allo Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, non disponibile nel nostro Paese.

Navee S65C è un monopattino di fascia alta, dalle complete ed avanzate caratteristiche, con un'elevata autonomia e controlli tramite app per dispositivi mobili. Modello in regola con le norme italiane.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo Navee S65C.

Design e confezione

L’S65C è un monopattino dalle forme moderne e curate. Iniziamo dal telaio realizzato in lega di alluminio a cui si aggiungono vari elementi in plastica.

Monopattino che utilizza ruote da 10 pollici con pneumatici tubeless dotati di sistema antiforatura: uno stato gelatinoso interno è in grado di bloccare la fuoriuscita d'aria causata da piccoli oggetti.

Proseguiamo con la struttura pieghevole. Il manubrio ed il piantone possono, infatti, essere facilmente inclinati e agganciati alla ruota posteriore, trasformandosi in una pratica maniglia.

Il Navee ospita sulla parte frontale un piccolo faro Led dalla ridotta potenza, mentre sul parafango posteriore troviamo un Led che lampeggia durante la frenata. Qui troviamo anche lo spazio per un’eventuale targa.

Non dimentichiamo le dimensioni pari a 1.230 x 533 x 1285 mm quando è aperto, che si riducono a 1.230 x 530 x 570 mm una volta piegato. Proseguiamo con il peso di 27 Kg e con la larghezza della pedana pari a 200 mm. Non dimentichiamo la resistente confezione che include il caricabatteria da collegare ad una porta nel telaio sopra la pedana e con protezione in gomma ed un manuale in italiano. Ricordiamo anche il piccolo cavalletto presente sul lato sinistro e due catarifrangenti ai lati della pedana.

Semplici, infine, le operazioni di assemblaggio. L'utente dovrà montare solo il manubrio tramite 4 viti in dotazione.

Caratteristiche tecniche

Passiamo ora all'analisi delle caratteristiche tecniche del monopattino di Navee dotato di un motore elettrico da 450 Watt (picco di 900W) inserito all'interno della ruota posteriore, con funzione di rigenerazione dell'energia in frenata. Impianto frenante che può contare anche su un freno a tamburo anteriore.

Il Navee S65C utilizza una batteria da 36V / 15Ah / 547 Wh alloggiata sotto la pedana, dotata di un completo BMS (battery management system) con protezioni da cortocircuiti, sovraccarico e surriscaldamento. Ricordiamo anche il carico totale trasportabile che va da 25 a 120 Kg, la possibilità di affrontare pendenze fino a 22 gradi e la velocità massima di 20 Km/h, conforme alle norme italiane.

Avanzato e completo il sistema di sospensioni con doppi bracci oscillanti, presenti all'anteriore e al posteriore.

Passiamo ora al manubrio, dotato di manopole gommate che consentono di impugnarlo saldamente. Manubrio dotato alle due estremità di frecce direzionali, in conformità alla normativa del nostro Paese. Frecce comandabili tramite due appositi pulsanti sul lato sinistro del manubrio. Controlli, accompagnati da un avviso sonoro, poco intuitivi a causa della disposizione in verticale dei due pulsanti. Una disposizione in orizzontale avrebbe consentito un utilizzo più immediato delle frecce.

Sul lato sinistro del manubrio troviamo anche la singola leva che consente di gestire l'impianto frenante ed un classico campanello, mentre a destra è posizionato il piccolo acceleratore da usare col pollice; peccato per l’assenza del cruise control. Acceleratore che ospita anche un unico pulsante dedicato alla gestione di alimentazione, luce anteriore e selezione delle tre modalità di guida: a passo d'uomo fino a 6 Km/h, modalità standard fino a 15 Km/h e opzione Sport fino a 20 Km/h: quest'ultima opzione incrementa in modo significativo anche l’accelerazione del monopattino oltre alla velocità massima.

Al centro del manubrio è stato inserito un piccolo display che ospita 5 led per il monitoraggio della carica della batteria, il tachimetro e varie icone di stato e spie a colori: modalità di guida, faro anteriore, frecce, Bluetooth, blocco monopattino, temperatura batteria, guasto e promemoria manutenzione pneumatici.

Non dimentichiamo, infine, la resistenza ad acqua e polvere, con certificazione IP55.

App

Il Navee S65C è accompagnato dalla completa ed utile app in italiano di Xiaomi, denominata Mi Home. Applicazione, per dispositivi mobili Android e Apple, che consente la gestione di varie funzionalità del monopattino tramite uno stabile collegamento Bluetooth.

Semplice la configurazione dell'app, associabile al monopattino tramite un codice QR presente sul manuale e sul Navee S65C.

Iniziamo dalla zona superiore dell'app dedicata alla modalità di guida impostata. Più in basso viene, invece, mostrata la carica residua della batteria ed il relativo chilometraggio rimanente stimato.

Tramite app è anche possibile visualizzare il codice QR del monopattino e varie informazioni sull'utilizzo del Navee S65C come chilometri percorsi e tempo di guida. Ricordiamo anche la funzione di blocco elettronico che impedisce il movimento del monopattino e l'opzione per mantenere la luce posteriore sempre accesa.

Infine troviamo un menù che consente di regolare la frenata rigenerativa su tre livelli di intensità. Tramite app è anche possibile aggiornare il firmware del monopattino e consultare varie informazioni sulla batteria, oltre alla carica residua, come temperatura, tensione, stato e altro ancora.

Esperienza d’uso e prezzo

Occupiamoci ora dell'esperienza d'uso con un giudizio in generale positivo. Monopattino ben costruito, completo e di facile utilizzo.

Per quanto riguarda le prestazioni, buona la stabilità, l'accelerazione in modalità Sport e la potenza dell'impianto frenante. Giudizio positivo anche sulle sospensioni che consentono di affrontare agevolmente dossi e piccole buche. Analoga valutazione sull'ampio display e sulla batteria, con un'autonomia di 50 chilometri circa. Ricordiamo, inoltre, l'ampia pedana piatta dotata di un rivestimento in gomma e la completa ed utile app. Peccato per il peso elevato.

Concludiamo con il prezzo del Navee S65C acquistabile a 799 euro.

Scopri i monopattini di Navee su Amazon