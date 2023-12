Recensione VEIO Voy: una versatile mountain bike elettrica

Oggetto oggi della nostra prova è la mountain bike elettrica Voy; un modello realizzato dall’azienda VEIO che propone anche la e-bike Voy Step-Thru più adatta all'uso in città.

VEIO Voy è una versatile mountain bike a pedalata assistita, con cambio Shimano, design curato e ruote da 27,5”.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio, tutte le caratteristiche e le prestazioni della VEIO Voy.

Design e confezione

La Voy si presenta con un design curato, disponibile in un’unica colorazione nera.

Bici dotata di pratico cavalletto laterale, faro led anteriore, luce al posteriore a batteria e catadiottri da applicare alle ruote. Assenti i parafanghi.

Passiamo alle dimensioni pari a 1790x680x1118mm, con un peso di 26 kg. Ricordiamo, inoltre, la possibilità di regolare l’angolazione dell'attacco del manubrio.

VEIO consiglia l’utilizzo ad utenti con un’altezza tra i 155 e i 195 cm, con una capacità di carico di 120 kg.

Passiamo alla confezione, con la Voy che arriva assemblata al 90%. Sarà necessario montare la ruota anteriore, il manubrio e altri componenti come i pedali. Confezione ben realizzata, con tutte le varie parti della bici ben imballate. Non dimentichiamo gli attrezzi per l’assemblaggio inclusi insieme al caricabatteria e al manuale anche in italiano.

Nella confezione troviamo anche l'acceleratore, a pressione, che aziona il motore anche senza l’ausilio della pedalata. Accessorio che rende la e-bike utilizzabile solo in spazi privati.

Caratteristiche tecniche

Passiamo ora all'analisi delle caratteristiche tecniche della e-bike di VEIO che utilizza ruote da 27.5"x2.21", con pneumatici CST, ed un motore elettrico inserito nel mozzo posteriore, da 250 Watt (picco 500 Watt) e con velocità massima di 25 Km/h.

Motore alimentato da una batteria agli ioni di litio, rimovibile ed ospitata nel telaio, da 36 V – 13,5 Ah (capacità totale di 468 Wh). Accumulatore che può essere ricaricato quando si trova nella bici o estratto e caricato, ad esempio, in casa o in ufficio. Batteria ricaricabile in 4-6 ore, protetta da serratura.

Proseguiamo con la certificazione IPX4 per la protezione dalla pioggia, il sistema frenante meccanico (anteriore e posteriore) a disco e la forcella anteriore ammortizzata, bloccabile e regolabile, con 80 mm di corsa.

Infine troviamo una sella Royal SR ed il cambio Shimano con 7 rapporti al posteriore (singolo anteriore) e comando con leva e tasto.

Computer di bordo

Passiamo ora all’analisi del computer di bordo situato sul lato sinistro del manubrio e dotato di schermo LCD, ben leggibile, monocromatico, retroilluminato, da 1,8 pollici.

Display in grado di visualizzare varie informazioni tra cui la carica residua della batteria, la velocità e il livello d'intensità dell'assistenza elettrica. Non mancano il contachilometri, la velocità massima e quella media e varie spie per luci, guasti e altro ancora.

Sul lato sinistro dell’LCD troviamo il comando di accensione/spegnimento e due pulsanti (più e meno) per la selezione dell'assistenza elettrica, con 5 livelli disponibili a cui si aggiunge la posizione 0 che disattiva l’aiuto del motore elettrico. Scendendo nel dettaglio, l’opzione 1 arriva a 12 km/h, la velocità 2 a 16 km/h, la 3 a 20 km/h, la 4 a 23 km/h e la 5 a 25 km/h.

Citiamo, inoltre, la funzione “Walk assist” che consente di muovere la bici tramite il motore elettrico, quando non siamo in sella, a 6 Km/h. Funzionalità attivabile tenendo premuto il tasto “meno”.

Schermo che ospita anche un menù utile a gestire limite di velocità, timeout del display e livello di retroilluminazione.

Esperienza d'uso e prezzo

Passiamo alla nostra esperienza d'uso con un giudizio in generale positivo. La Voy è una robusta e versatile e-bike, ben costruita e dal look curato, compatibile con le norme di circolazione italiane.

Iniziamo dal motore che garantisce un’elevata spinta sin dalla prima pedalata. Positiva la valutazione sulla forcella anteriore e sul cambio, discreti i freni. Buona l’aderenza degli pneumatici.

Bici che non teme ripide salite e lo sterrato “leggero”, a suo agio in città e ottima per le gite fuori porta; e-bike non adatta a percorsi in fuoristrada particolarmente impegnativi, con un’autonomia della batteria fino a 60-70 chilometri.

Buona, inoltre, l'ergonomia con una comoda sella, comandi intuitivi e facilmente raggiungibili ed un chiaro display visibile anche sotto il sole.

Concludiamo con il prezzo della VEIO Voy acquistabile su questo sito e in vari negozi italiani a 1.299,99 euro.