Gli zaini e le borse da bici ideali per viaggi e avventure

Le mountain bike o le bici da strada, permettono agli appassionati di affrontare avventure e viaggi in sella alle due ruote. Per farlo comodamente l'accessorio fondamentale in grado di contenere l’indispensabile come il cambio o la tenda per accamparsi durante il percorso.

La borsa da bici è un elemento che gli amanti delle due ruote non possono non avere, infatti, uno zaino ben progettato può rivelarsi un ottimo compagno di viaggio.

I migliori modelli hanno una struttura appositamente pensata per lasciare fluire l'aria mentre siete in viaggio, contribuendo a mantenervi freschi durante la pedalata.

Disponibili in diverse versioni, come quelle da manubrio o da mettere dietro il sellino, gli zaini sono progettati per trasportare carichi pesanti per diversi chilometri.

Se amate viaggiare in sella anche durante la stagione più fredda, la versione impermeabile è la scelta ideale per tenere al sicuro tutto il contenuto. Perfetti anche per gli spostamenti in città, le borse in commercio sono diverse, vediamo i migliori modelli.

Borse con tre tasche

Per avere tutto l’indispensabile durante un’uscita questo modello composto da tre sezioni risponde ad ogni esigenza. La borsa dal design classico è realizzata con una combinazione di materiali leggeri e resistenti ad ogni temperatura ed intemperie. Le due parti laterali ampie e profonde, possono contenere al loro interno tutto ciò di cui avete bisogno, mentre la borsa superiore ha una tasca in rete pensata per conservare gli oggetti bagnati e poterli asciugare mentre pedalate. Grazie alle cinghie di compressione potrete agganciare alla borsa il sacco a pelo e mantenerlo in posizione durante l’uscita. Versatile e pratica, com pochi gesti avrete un accessorio adatto ad ogni situazione, la borsa superiore, infatti, si trasforma in uno zaino e le tasche laterali si possono agganciare alla bici attraverso una cerniera regolabile. Disponibile in diversi colori, dovete solo scegliere quello che preferite.

Pro. Pratica e spaziosa.

Contro. Per alcuni utenti le coprisacche per la pioggia non sono facili da applicare.

Borsa bici impermeabile

Gli appassionati degli spostamenti in bicicletta, non vedono l’ora di salire sulle due ruote durante tutto l’anno. Nelle stagioni più fredde per mettere al sicuro il contenuto delle borse, il modello impermeabile è indispensabile. La borsa formata da due tasche laterali, grazie alle sue dimensione può ospitare comodamente tutto ciò che serve. Il modello total black è completato da profili catarifrangenti per pedalare in totale sicurezza quando la visibilità è scarsa, grazie alla comoda chiusura a clip, potete aprirla e chiuderla facilmente anche quando siete in sella.

Pro. Sono leggere, ma capienti e si montano in pochi minuti.

Contro. Per alcuni utenti il fondo non è rigido.

Borsa a bauletto

Avere una borsa capiente, permette di avere con sé l’indispensabile e essere sicuri anche in caso di imprevisti. Il modello composto da 4 scomparti laterali e 2 tasche posteriori riesce a raggiungere fino a 68 litri. Inoltre, la corda posizionata nella parte superiore permette di agganciare il casco o il sacco a pelo e offrire uno spazio in più. Realizzata in nylon Oxford resiste all’usura e agli strappi è stata progettata per impedire alle sacche di sfregare i piedi durante la pedalata, in modo tale che ogni compartimento ha al suo interno un supporto in grado di mantenerlo in forma. Il materiale impermeabile è rifinito con cerniere nascoste per impedire all’acqua di infiltrarsi all’interno, grazie alla copertura antipioggia in dotazione, potrete pedalare anche durante i giorni più piovosi. Facile da agganciare alla bici utilizzando le fibbie, la borsa rimarrà ancorata e ferma.

Pro. Buon rapporto qualità prezzo.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccola.

Borsa per portapacchi

Pensata per chi vuole fare escursioni brevi, questa borsa può essere posizionata facilmente sul portapacchi grazie alle 4 cinghie in velcro che si adattano ad ogni modello di rastrelliera. Formata da uno scomparto principale con capacità di 10 litri e 2 tasche esterne con zip, consente di non rinunciare a niente, inoltre, il porta bottiglie esterno permetterà di prendere la borraccia comodamente anche quando siete in sella. Il materiale leggermente imbottito è resistente all’usura, mentre il tessuto impermeabile mette al sicuro il contenuto da piogge improvvise. L'alloggiamento pensato per agganciare una luce nella parte posteriore della borsa, è perfetto per pedalare anche di sera in totale sicurezza.

Pro. Resiste all’usura e alla pioggia.

Contro. Per alcuni utenti le cinghie per il fissaggio non sono molto resistenti.

Borsa da viaggio

Versatilità e capacità sono le caratteristiche di questa sacca dotata di maniglia e tracolla regolabile, che si trasforma in una borsa da viaggio. Lo scomparto principale, le due tasche laterali e quella posteriore permettono di avere tutto ciò che serve grazie alla capienza di 13 litri e avere tutto in ordine sfruttando la tasca interna applicata. Completata da una fascia elastica nella parte superiore, potete posizionare il casco o la mappa senza il rischio di perderli o farli cadere. Realizzata in poliestere e cotone riesce a protegge il contenuto, inoltre per una sicurezza in più quando si è in sella, le strisce riflettenti e la possibilità di agganciare la luce nella parte posteriore, rendono serene anche le pedalate serali. Facile da fissare grazie alle cinghie si adatta ad ogi rastrelliera.

Pro. Capiente, consente di organizzare bene gli oggetti.

Contro. I sistemi di fissaggio non agganciano bene la borsa.

Borsa da manubrio

Per chi preferisce avere la borsa posizionata nella parte anteriore della bici, questo modello da manubrio con una capacità da 4 litri, vi permette di organizzare al meglio tutti gli oggetti. Grazie alla tasca principale, alle 2 laterali e a una frontale, ogni accessorio avrà una sua posizione, completata da una cinghia staccabile con pochi gesti può diventare una comoda tracolla. La tasca superiore con rivestimento trasparente touchscreen permette di conservare al suo interno la mappa o il tablet per consultarli anche quando siete in sella in totale comodità. Realizzata in poliestere è impermeabile, ma a renderla ancora più sicura, soprattutto nella stagione più fredda è un parapioggia particolarmente utile durante le giornate umide. I tre cinturini in nylon regolabili si adattano ad ogni modello, mentre i profili catarifrangenti sono perfetti per guidare la sera.

Pro. Compatta, ma capiente.

Contro. Gli utenti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Adatto ad ogni stagione

Se amate la mountain bike e avventurarvi in escursioni alla scoperta di luoghi incontaminati, lo zaino è il compagno ideale. Il modello da 14 litri è abbastanza capiente da conservare al suo interno abiti e accessori ingombranti. Questa caratteristica permette di sfruttare lo zaino sia in inverno che in estate. Pensato per avere tutto in ordine e sempre a portata di mano, gli scomparti permettono di sistemare il contenuto in base alle esigenze, inoltre la tasca sulla cintura e quella nella parte inferiore offrono scomparti extra ideali per i piccoli attrezzi. Regalare il massimo del comfort è l'obiettivo dello zaino che oltre ad avere il gancio con meccanismo Lidlock per il casco, ha una tasca antigraffio in cui inserire occhiali o device e una sacca idrica per dissetarsi anche nelle giornate più calde.

Pro. Lo zaino è grande e con molti scomparti.

Contro. Lo schienale per alcuni utenti non è sufficientemente traspirante.

Zaino con sistema di areazione integrato

Quando si va in MTB i terreni possono essere dissestati, ma questo zaino dotato di paraschiena rende l'escursione più confortevole. Oltre ad essere protettivo e rimovibile in base alle necessità, ha un sistema di areazione Lite Shield System Air pensato per migliorare la ventilazione della schiena, limitando al minimo la sudorazione anche dopo diverse ore, inoltre, lo schienale protettivo termoisolante è rimovibile all’occorrenza. Il design classico dalla forma allungata si combina a materiali di qualità, spallacci imbottiti e cinghia regolabile sul torace e addome. La capacità di 16 litri permette di avere un accessorio capiente dotato di numerose tasche interne ed esterne, un marsupio sulla cinghia addominale e due tasche laterali per le borracce.

Pro. Ergonomico e leggero.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Zaino compatto

Viaggiare in bici vuol dire dotarsi di accessori confortevoli e pratici come questo zaino compatto, ma in grado di contenere all'interno tutto quello che serve. Il modello è dotato di un sistema di fissaggio Brace Link che si adatta alla larghezza delle spalle di chi lo utilizza ideale per bilanciare il peso riducendo al minimo le aree di contatto con la schiena e le spalle. Lo zaino attraverso i sette canali di aerazione e imbottiture 3D in tessuto mesh posizionate su schiena e spalle, è traspirante e può essere utilizzato per diverse ore di seguito. Il modello è completato da una maniglia per il trasporto, un fischietto di salvataggio, da una protezione antipioggia e dal sistema di aggancio per casco e protezioni.

Pro. Il sistema di bilanciamento del peso rende lo zaino efficiente e pratico.

Contro. Non ha la sacca idrica inclusa.

Zaino ultraleggero

Questo zaino ultraleggero con sacca idrica, è il bagaglio ideale per chi vuole andare in bici senza il peso della valigia. Il modello compatto con capacità 6 litri è perfetto per le uscite brevi e per avere con sé l'indispensabile. Lo zaino acqua-resistant in poliestere è impermeabile e ha un'apertura per far uscire il tubo dell'acqua, cosi da poter bere facilmente mentre siete in sella e pedalate. Lo schienale in mesh e traspirante è arricchito dal System-comfort che oltre ad ammortizzare gli urti, assicura la circolazione dell'aria lungo la schiena. Disponibile in differenti colori, non vi resta che scegliere quello che preferite.

Pro. Lo zaino è realizzato con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Come scegliere la borsa per bici

Per gli appassionati delle due ruote, i viaggi in bici rappresentano una vera e propria avventura da vivere nel modo più confortevole possibile e gli zaini o le borse sono l'accessorio indispensabile a cui è impossibile rinunciare. Quando si è in vacanza ognuno ha le sue esigenze, per questo è importante il modello che riesce a rispondere al meglio ad ogni esigenza. In generale però, ci sono degli aspetti da prendere sempre in considerazione.

Tipologia

Le borse da bici in commercio sono differenti, prima di acquistarle è bene sapere i modelli a disposizione tra cui scegliere:

Borse laterali : grandi e capienti, consentono di inserire all'interno tutto quello di cui avete bisogno, dai vestiti, al sacco a pelo fino agli utensili per il campeggio. Pensate per i viaggi lunghi, le borse a bisaccia si mettono a cavallo del portapacchi e vengono ancorate con delle fibbie

: grandi e capienti, consentono di inserire all'interno tutto quello di cui avete bisogno, dai vestiti, al sacco a pelo fino agli utensili per il campeggio. Pensate per i viaggi lunghi, le borse a bisaccia si mettono a cavallo del portapacchi e vengono ancorate con delle fibbie Borse da manubrio : a differenza delle precedenti sono molto più piccole e possono arrivare a un massimo di 15 litri, perché devono essere appunto posizionate sul manubrio. Realizzate in nylon, poliestere o entrambi, sono resistenti e impermeabili e vengono montate attraverso delle cinghie a strappo

: a differenza delle precedenti sono molto più piccole e possono arrivare a un massimo di 15 litri, perché devono essere appunto posizionate sul manubrio. Realizzate in nylon, poliestere o entrambi, sono resistenti e impermeabili e vengono montate attraverso delle cinghie a strappo Borse da telaio: posizionate tra i tubi del telaio, assicurano stabilità alla bici, proprio per questo, anche se hanno dimensioni ridotte per evitare di intralciare la pedalata, al loro interno solitamente vengono trasportati oggetti pesanti e sono realizzate con materiali impermeabili e robusti

Capienza

Quando si viaggia in bici, bisogna avere tutto l'indispensabile e in base alla tipologia di vacanza è importante scegliere la borsa con la capienza più adatta, in commercio ci sono borse con

Capienza da 10 a 20 litri, tipica delle borse manubrio

Capienza da 12 a 20 litri, è quella della borsa telaio

Capienza da 40 a 60 litri tipica della borsa laterale



Materiali e sistema di aggancio

Tra gli elementi più importanti da prendere in considerazione c'è il materiale della borsa o dello zaino da bici. Le classiche sono quelle in cotone, ma hanno il limite di non essere impermeabili, mentre quelle in nylon sono resistenti all'acqua, ma non durano nel tempo perché si rovinano facilmente.

Il sistema di attacco deve essere robusto, perché deve resistere al peso, ci sono quelli a strappo in velcro o quello automatico dotato di clip da collegare al portapacchi. In generale prima di scegliere la tipologia di aggancio è importante capire se questo è compatibile con il portapacchi.