L’abbigliamento e gli accessori per praticare la camminata veloce

La camminata veloce poco alla volta ha conquistato tutti, dagli sportivi alle star perchè permette di rimanere in forma scoprendo posti dimenticati della città. Vediamo l’abbigliamento e gli accessori per praticare fitwalking

Riuscire a ritagliarsi del tempo tutto per sé e dedicarsi all’attività fisica non sempre è possibile. Oltre alla mancanza di tempo dobbiamo fare i conti con la stanchezza.

Se vogliamo rimanere in forma, con un’attività semplice ma efficace, lo sport giusto è la camminata veloce. La valida alternativa alla corsa è ricca di benefici.

Il fitwalking nel giro di pochi mesi ha contagiato sempre più persone perché può essere praticato comodamente in città e permette di andare alla scoperta, o riscoperta, di posti sempre nuovi.

Adatto a tutte le età e a coloro che non fanno attività fisica, non ha controindicazioni e insegna a camminare bene. Non dobbiamo fare altro che mantenere la giusta postura. La camminata deve essere più veloce rispetto a quella normale, bisogna fare attenzione ad appoggiare tallone-punta, per accentuare il movimento del bacino e le braccia devono muoversi in opposizione alle gambe, cioè gamba sinistra con braccio destro e viceversa.

Come ogni sport ha bisogno di un abbigliamento adatto se vogliamo scegliere il look perfetto per le nostre esigenze ecco alcuni suggerimenti!

Scarpe

Nel momento in cui decidiamo di praticare fitwalking, la scelta della scarpa è fondamentale. Avere una calzatura che corrisponda alle necessità dell’attività fisica, permette di praticare lo sport in modo sicuro. Questo modello confortevole garantisce la giusta ammortizzazione mentre camminiamo grazie alla presenza del gel nell’avampiede e nel retropiede. La tomaia leggera, caratterizzata da un numero ridotto di strati, avvolge il piede dando la sensazione di una seconda pelle. Formate da una tecnologia stabilizzante, bloccano la rotazione del piede verso l’interno, per avere la giusta postura, comode e resistenti ci accompagneranno sulle lunghe distanze.

Pro. La parte in gel è perfetta per ammortizzare l’appoggio.

Contro. Meglio scegliere un numero in più.

Maglia

Come le scarpe, anche la scelta dell’abbigliamento non deve passare in secondo piano. Praticando attività fisica bisogna puntare su capi comodi e pratici, la maglia deve rispondere a queste necessità. Il modello a maniche corte e con lo scollo a U è la scelta ideale. Il design semplice e minimal è disponibile in diversi colori, da quelli più classici come il nero, il bianco e il blu, a quelli più accesi come il giallo, l’arancione o il rosso. Ogni modello è pensato per rispecchiare in pieno il look degli sportivi. Perfetta per l’attività fisica, il materiale traspirante è Dry Fit, quindi si asciuga rapidamente permettendo di rimanere asciutti in ogni fase dell’allenamento.

Pro. Tessuto leggero, si può lavare comodamente in lavatrice.

Contro. Bisogna scegliere attentamente la taglia.

Leggings

Oltre alla maglia, anche i pantaloni devono essere comodi, tra i modelli a disposizione delle donne i leggings non possono mancare nell'armadio. Realizzati in poliestere permettono la massima libertà di movimento quando camminiamo, allunghiamo la gamba o facciamo qualsiasi attività. Il tessuto stabile permette di mantenere la forma anche dopo diversi utilizzi e lavaggi. I leggings ultraleggeri e morbidi si asciugano rapidamente, per il massimo benessere della pelle, Il modello super morbido, non sbiadisce, non crea pelucchi ed è completamente traspirante, ideale per essere indossato anche diverse ore di seguito.

Pro. Il modello garantisce libertà di movimento e l'elastico in vita fascia bene.

Contro. Per alcuni utenti il tessuto è poco contenitivo.

Pantaloni tuta

Quando le giornate diventano più fredde, l'abbigliamento deve adeguarsi alle temperature e i pantaloni della tuta in cotone e poliestere sono un ottimo modo per rimanere al caldo e riuscire a muoversi liberamente. Disponibili in nero, blu e bianco, hanno un taglio classico con elastico in vita e alle caviglie e il logo sulla gamba per avere un abbigliamento essenziale, ma elegante. Completati da tasche con taglio alla francese, queste possono contenere all'interno chiavi, smartphone o piccoli oggetti e avere le mani sempre libere.

Pro. Il cotone è leggermente felpato.

Contro. L'elastico alla caviglia, per alcuni utenti, non è molto stretto.

Orologio cardiofrequenzimetro

Se veniamo da un lungo periodo di inattività o vogliamo monitorare i progressi durante l’attività, l’accessorio che non può mancare è il cardiofrequenzimetro. Questo strumento permette di tenere sotto controllo la frequenza cardiaca, attraverso una fascia che avvolge il torace all’altezza del cuore. L’orologio, inoltre, può essere usato per contare le calorie, per misurare la distanza percorsa e la qualità del sonno. Basta collegarsi all’app e avremo sotto controllo tutte le attività sportive, grazie alla tecnologia impermeabile è possibile indossarlo anche in piscina. Dotato di vibrazione avviserà in caso di chiamate, sms o di messaggi provenienti dai social.

Pro. La batteria dura diversi giorni.

Contro. A volte l’app si scollega.

Bastoncini

Riprendere l’attività fisica dopo un periodo di fermo non è semplice, se vogliamo un aiuto in più i bastoncini telescopici sono fondamentali. Le bacchette possono essere regolate in lunghezza in base all’altezza e al tipo di terreno, l’impugnatura in sughero oltre a garantire una presa comoda e piacevole al tatto, permette un assorbimento rapido del sudore. I guantini inclusi sono morbidi e ultraleggeri, per proteggere i polsi durante i movimenti. e la chiusura in velcro permette di rimuoverli con facilità. Le bacchette sono completate da un manuale interattivo con 20 esercizi per allenarci nel modo corretto.

Pro. Le bacchette richiudibili sono facili da trasportare.

Contro. Sono più pesanti di quelli in carbonio.

Marsupio

Il fitwalking si basa sulla capacità di camminare veloce coordinando gambe e braccia, quindi avere le mani libere è importante. Per avere tutto il necessario senza ingombri, una soluzione è il marsupio. Il modello con forma anatomica è realizzato in tessuto di nylon traspirante per rimanere sempre asciutti anche dopo ore di allenamento. Le due tasche con inserti in rete mantengono al sicuro gli oggetti all’interno grazie ad un’asciugatura rapida. Il modello è completato da una tasca porta borraccia per concedersi un momento di refrigerio durante gli allenamenti.

Pro. Il marsupio spazioso conserva al suo interno tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

Contro. Indicato per la camminata, meno per la corsa.

Polsiere e cavigliere con peso

Se vogliamo intensificare l'allenamento allora abbiamo bisogno di polsiere o cavigliere con pesi, indossando questo accessorio mentre camminiamo, rinforziamo braccia, gambe e glutei. Il modello è dotato di 5 inserti individuali con un peso di 0,23 kg, perfetto se iniziamo dopo un lungo periodo di stop e vogliamo aggiungere peso lentamente. Le polsiere sono versatili grazie alla chiusura in velcro che permette di adattarsi facilmente ai polsi o alle caviglie. Disponibile in differenti colori come total black, nero e rosa, nero e arancione o nero e blu, non resta che scegliere il colore preferito e iniziare ad allenarci.

Pro. Resistenti e duraturi.

Contro. Per alcuni utenti inserire i sacchetti non è semplice.

Auricolari

Allenarsi con la musica in sottofondo è un modo per aumentare la concentrazione e gli auricolari permettono di ascoltare il proprio cantante preferito senza l'ingombro dei fili. Dotati di tecnologia Bluetooth hanno una connessione più stabile e si collegano più velocemente ai differenti dispositivi. Le cuffie sono in grado di avere un'autonomia fino a 10 ore, ma basta inserirli all'interno della custodia di ricarica portatile e saranno sempre pronte per un nuovo utilizzo. Grazie alla tecnologia che si basa sulla riduzione del rumore, gli auricolari sono ideali non solo per ascoltare musica, ma anche per rispondere alle chiamate, inoltre, hanno un design ergonomico per adattarsi comodamente alle orecchie senza cadere. Grazie alle 3 paia di gommini di ricambio in silicone di taglie diverse possono adattarsi a diversi tipi di orecchie.

Pro. Il suono è buono e sono facili da utilizzare.

Contro. Per alcuni utenti la batteria dura poco.

Tapis roulant

In inverno con il freddo e la pioggia o in estate con le temperature troppo alte allenarsi all'aperto può diventare difficile e faticoso, ma è possibile rimanere in forma anche stando comodamente a casa. Come? Con il tapis roulant! Il modello privo di supporti laterali non ingombra e può essere posizionato in ogni angolo della casa. La velocità regolabile tramite telecomando va da 1 a 6 km/h e può essere letta facilmente grazie allo schermo Lcd che contiene anche informazioni su velocità, calorie consumate, numero di passi effettuati, tempo e distanza percorsa. Gli altoparlanti Bluetooth integrati si collegano a qualsiasi dispositivo e sono ideali per fornire una marcia in più.

Pro. Il tapis roulant è silenzioso e comodo da usare.

Contro. Per alcuni utenti la pedana è un po' corta.

Che cos'è il Fitwalking

Il fitwalking conosciuto anche come camminata veloce è adatta a tutti e può essere svolta anche in città. La caratteristica principale di questa attività è quello di camminare seguendo una serie di movimenti meccanici per muovere il corpo in modo corretto, dimagrire e ottenere benefici fisici.

Per essere efficace dobbiamo camminare circa 10mila passi al giorno, circa una mezz'ora di camminata, per cinque giorni alla settimana. Per vedere dei miglioramenti, però, basta camminare almeno 20 minuti per tre volte alla settimana e scongiurare il rischio di malattie cardiovascolari.

Il fitwalking è un’attività piacevole perchè è una disciplina a bassa intensità, non pensata per stressare il corpo ma solo per mantenerlo in forma, per questo è consigliato per tutte le fasce d'età.

I benefici della camminata veloce

Camminare tra i boschi o in città è un'attività piacevole che comporta anche dei benefici:

Riduce il grasso addominale pericoloso per la salute cardiovascolare

Favorisce la circolazione e l'ossigenazione dei tessuti favorendo la diminuzione della cellulite

Migliora l'umore e riduce lo stress

