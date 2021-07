Gli accessori per correre in spiaggia, al riparo dal caldo

Per chi ama correre, il caldo può diventare un ostacolo. Con l’abbigliamento giusto e con gli accessori adatti potete conservare la vostra forma fisica anche in spiaggia. Vediamo l’indispensabile per correre in riva al mare

Correre è un’attività che oltre a permetterci di mantenerci in forma, scarica lo stress e ci fa sentire più felici. Per gli appassionati dl running allenarsi è fondamentale per non perdere la tonicità dei muscoli.

Molti decidono di continuare ad allenarsi anche in vacanza o in riva al mare. Anche se è più efficace, i rischi legati alle alte temperature sono tanti.

Questo non vuol dire rinunciare ad una corsa salutare, basta prendere le dovute accortezze, usare gli accessori adatti al clima estivo ed è possibile allenarsi anche in riva al mare.

Non sapete quale abbigliamento adottare? Ecco alcuni consigli che vi metteranno al sicuro da colpi di calore.

Maglia tecnica

Il cotone è il materiale naturale per eccellenza, anche se delicato sulla pelle, tende a trattenere il calore. In questo caso, quindi meglio ricorrere alla maglietta tecnica. Il tessuto elasticizzato vi permette di muovervi liberamente. Il materiale perfetto per l’estate, si adatta anche alle temperature autunnali o invernali grazie all’unione tra traspirabilità e calore. Il tessuto in 3D con tecnologia antisudore è pensato per accompagnarvi nella stagione più calda dell’anno, mantenendovi asciutti durante l’allenamento. Disponibile in differenti colori, non dovete fare altro che scegliere quello che vi piace di più.

Pro. È perfetta sia per lo sport che per il tempo libero.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Scarpe traspiranti

Quando si corre le scarpe sono fondamentali non solo per avere buoni risultati, ma anche per sentirvi a vostro agio. Oltre ad essere comodo e ad adattarsi al piede, il modello deve essere traspirante, queste scarpe garantiscono un comfort imbattibile, per farvi sentire più veloci facilitandovi l’andatura. La tomaia realizzata in mesh tecnico protegge il piede, consentendogli di respirare e flettersi liberamente. La struttura avvolgente e le applicazioni senza cuciture sono pensate per regalarvi il massimo della vestibilità e correre senza sentirvi appesantiti.

Pro. Le scarpe sono comode e ammortizzano bene.

Contro. Per alcuni utenti sono strette sull'arco plantare.

Zaino

Quando si è in vacanza, si tende ad usare poco la macchina e a raggiungere la spiaggia o il luogo dell’allenamento a piedi. Per avere ciò che vi serve sempre a portata di mano, senza che ingombri o con il rischio di perderlo, potete decidere di usare lo zaino. Il modello ha un design confortevole, simile ad un gilet che aderisce perfettamente al corpo garantendo la massima libertà di movimento. Lo schienale imbottito in schiuma Eva e gli spallacci con canale di ventilazione, permettono la massima traspirabilità e un’asciugatura rapida. Lo zaino dotato di molteplici tasche sul dorso, sulla parte anteriore e posteriore offre un facile accesso anche durante l’attività.

Pro. È pratico e confortevole.

Contro. Per alcuni utenti le tasche sono un po' piccole.

Sacca d’acqua

Quando ci si allena o si corre, si consumano molti sali minerali che devono essere reintegrati. Avere degli

integratori o dell’acqua a portata di mano è fondamentale, ma nello stesso tempo si ha bisogno della massima libertà di movimento. Le bottigliette a volte risultano ingombranti, quindi meglio scegliere la sacca d’acqua da inserire all’interno dello zaino. Forte e flessibile resiste a temperature che oscillano da -4 a 120 gradi e sopportare fino a 2 litri per rimanere sempre idratato. Realizzata in materiale antibatterico privo di BPA e BPS, è robusta e resistente. Facile e semplice da usare basta svitare il tappo per bere o per lavarla.

Pro. Capiente e facile da lavare.

Contro. La cannuccia non sempre funziona bene.

Orologio

La corsa in estate, quando le temperature sono alte, deve essere affrontata con l’abbigliamento e gli accessori giusti, ma anche con l’aiuto della tecnologia. Per avere sempre sotto controllo il battito cardiaco, potete munirvi di un orologio. Questo modello oltre ad essere dotato di cardiofrequenzimetro, può misurare le calorie bruciate e controllare le zone cardio per verificare l'intensità degli esercizi, perfetto se vi siete prefissati degli obiettivi. Inoltre, quando il caldo si fa intenso, potete stabilire un allenamento giornaliero e vi ricorderà di assumere liquidi una volta ogni ora. Se durante l’allenamento in riva al mare vi viene voglia di farvi un bel tuffo, non dovrete preoccuparvi se il braccialetto fitness si bagna, perché è impermeabile. Basta collegarlo all’app e avrete sempre tutto sotto controllo.

Pro. Il design e l'interfaccia sono gradevoli.

Contro. Per alcuni clienti il collegamento a volte è instabile.

Cappello

Se si decide di andare a correre meglio evitare le ore calde, molto meglio le prime luci del mattino o sull’imbrunire così da evitare colpi di calore. Per una maggiore sicurezza, indossare il cappello è d'obbligo. In questo modo i raggi filtreranno e non saranno diretti sulla testa grazie al rinforzo con nastro all’interno. Il modello completato dalla visiera, ripara gli occhi dalla luce diretta. Il cappello si adatta perfettamente alla conformazione della testa grazie alla chiusura regolabile e i fori assicurano la ventilazione. Non resta che scegliere il colore preferito tra bianco, nero e grigio e iniziare ad allenarvi.

Pro. Il cappello è leggero e comodo.

Contro. Per alcuni utenti non mantiene bene la forma.

Cuffie

Allenarsi con in sottofondo il proprio cantante preferito è un modo per darsi la carica e con queste cuffie è possibile ascoltare la playlist preferita senza alcuna interruzione. Gli archetti ad anello regolabili, si fissano alle orecchie per permettervi di muovervi in tutta libertà. Con il driver da 13,5 mm. l’audio è intenso, chiaro e nitido. A prova di pioggia e umidità, le cuffie impermeabili sono perfette per accompagnarvi in ogni situazione, sia quando vi allenate sia nel tempo libero.

Pro. Il suono è buono e nitido.

Contro. Non hanno il controllo del volume e la possibilità di saltare la traccia.

Scarpe da scoglio

Quando ci si allena in spiaggia, è bello correre in acqua o sugli scogli, per farlo in totale comodità le scarpe hanno un ruolo importante. Questo modello realizzato con materiali traspiranti che offrono un doppio strato d'aria per far respirare il piede. La suola con i suoi 7 fori di drenaggio aiuta a creare un ambiente più fresco e più sano per i piedi. Inoltre, la suola antiscivolo rende la scarpa perfetta per ogni tipo di sport, dalle immersioni, al surf fino ad una semplice passeggiata sulla spiaggia.

Pro. La scarpa è traspirante e comoda.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.