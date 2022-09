Gli accessori da corsa che non possono mancare nell’abbigliamento di un vero runner

La corsa è lo sport che può essere praticato in ogni momento, senza bisogno di una grande attrezzatura. Bastano un paio di pantaloncini, una maglia e le scarpe da running e siamo pronti ad allenarci.

Per rendere più performante questo sport e migliorare i nostri risultati, possiamo arricchire l'abbigliamento base con accessori utili e di tendenza. Vediamo i migliori oggetti per essere in forma con stile e praticità.

Calze da corsa

Tra gli accessori per la corsa che non possono mancare nell'abbigliamento di un runner ci sono senza dubbio le calze, oltre ad essere comode e pratiche non bisogna sottovalutare il design. Questo modello non solo è perfetto per chi pratica la corsa, perché mantiene il piede al sicuro da possibili fastidi durante le lunghe ore d'allenamento, ma ha uno stile unico. Colorate e raffinate danno un tocco in più all'abbigliamento sportivo, inoltre, sono caratterizzate dall'imbottitura extra sulla punta, il metatarso e il tallone per proteggerle dall'abrasione, mentre la rete traspirante permette di avere i piedi freschi e asciutti anche dopo diverse ore di allenamento. Basta lavarli in lavatrice e in un attimo sono pronti per essere indossati per una nuova sessione d'allenamento.

Pro. i calzini sono comodi e resistenti.

Contro. Tendono a perdere stabilità nelle curve.

Giacca antivento

In autunno o in primavera, le temperature non sono caldissime, quindi per correre in totale comfort di giorno e di sera, un elemento indispensabile è la giacca antivento. Il modello disponibile in diversi colori è pensato per abbinarsi ad ogni stile e gusto, le tinte dal blu al nero, sono perfette se adottiamo uno look classico, rosso e verde, invece, sono ideali se preferiamo colori più evidenti e non vogliamo passare inosservati. Grazie all'abbottonatura con zip e al collo alto, possiamo correre riparati e al caldo anche durante le serate più fredde, infine, se improvvisamente inizia a piovere, grazie al cappuccio inserito nel collo possiamo ripararci senza problemi.

Pro. Veste bene ed è comoda.

Contro. Bisogna fare attenzione con le taglie.

Pantaloni

Oltre alla giacca a vento, nell'abbigliamento di un runner non può mancare il pantalone. Il modello realizzato in tessuto in micro mesh garantisce il massimo della ventilazione per regalare una sensazione di comfort sulla pelle, il tessuto, inoltre, assorbe il sudore in pochi secondi per mantenerci freschi e asciutti. L'esterno elastico non solo permette di muoverci in totale libertà, ma garantisce una lunga durata anche per chi si allena quotidianamente e le cuciture piatte evitano irritazioni e garantiscono un comfort senza sfregamenti. Il materiale a compressione esercita un diverso grado di pressione sui diversi muscoli, riducendo l'affaticamento e il rischio di lesioni, con il tessuto stretch a 4 vie, poi, possiamo usare i pantaloni non solo per la corsa, ma anche in altri sport avendo sempre la massima libertà di movimento.

Pro. Sono versatili e comodi.

Contro. Per alcuni clienti il modello non ha un'alta compressione.

Cintura da corsa

Correre in totale libertà avendo con sé l’indispensabile è fondamentale. Se non siamo amanti dello zaino e siamo alla ricerca di un accessorio pratico e poco ingombrante la soluzione che fa per noi è la cintura da corsa. Il modello unisex è perfetto sia per lei che per lui e si adatta ad ogni fisico, basta regolarla è avremo tutti gli oggetti più importanti come chiavi, telefono e portafoglio sempre a portata di mano. Grazie alla possibilità di farla aderire al corpo, l’ingombro è minimo e non avremo alcun sobbalzo durante l’allenamento, completata da una tasca interna è perfetta per conservare anche gli oggetti più preziosi, non resta che indossarla e iniziare la nostra sessione d’allenamento.

Pro. Pratico per conservare gli oggetti.

Contro. La cintura non si può regolare.

Orologio da corsa

Se amiamo correre o se vogliamo rimetterci in forma, avere sotto controllo i progressi e la nostra salute fisica è importante, grazie all’orologio da corsa avremo tutte le informazioni che ci servono con un supporto semplice e di design. L’orologio essenziale è ideale quando abbiamo voglia di stare al passo con la tecnologia, perché è in grado di controllare la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, il conteggio degli scalini e il controllo sanitario, ma non vogliamo un accessorio ingombrante. L'orologio può essere utilizzato anche in acqua fino a 50 metri di profondità e visualizza i dati di tracciamento delle attività semplicemente alzando il polso. Una volta terminato l’allenamento ci aiuta a rilassarci guidando la respirazione e ritrovare così la calma anche durante le altre attività quotidiane.

Pro. L'orologio è funzionale e si aggiorna automaticamente.

Contro. La luminosità non può essere modificata.

Auricolari

Allenarsi con il sottofondo della musica è un ottimo incentivo per distrarsi e darsi la giusta carica, g li auricolari realizzati in materiale di alta qualità e leggero, ci farà correre senza alcun fastidio e con il massimo della libertà. Adatto ad ogni sport, le cuffie wireless sono progettate per non cadere durante l’allenamento, inoltre, il controllo facile del volume, della pausa e della riproduzione, elimina i salti per non perdere neanche una nota della nostra canzone preferita. La batteria offre fino a 8-9 ore di divertimento musicale con una ricarica rapida di solo 1,5 ore.

Pro. La qualità del suono è buona.

Contro. Per alcuni utenti la batteria dura poco.

Fascia cardiaca

Quando corriamo è importante avere sempre sotto controllo il ritmo cardiaco e per misurarlo in tempo reale, un accessorio da avere assolutamente è la fascia cardiaca. Questo modello è formato da una doppia trasmissione dei dati a cui si aggiungono gli ANT+ e la tecnologia Bluetooth, che permettono di avere dati lineari sulla frequenza cardiaca i quali verranno inviati in automatico all'app dedicata sullo smartphone o su altri dispositivi compatibili. La cintura regolabile, realizzata in materiale morbido, può essere facilmente lavabile in lavatrice rimuovendo il modulo della frequenza cardiaca.

Pro. La fascia è comoda da indossare.

Contro. Per alcuni utenti la batteria dura poco.

Zaino

Perfetto per la corsa e il ciclismo, questo zaino è un accessorio indispensabile se ci piace correre e allenarci per diverse ore perché permette di avere al suo interno tutto quello di cui abbiamo bisogno in ogni situazione grazie alla capacità di 10 litri. Realizzato in nylon impermeabile e resistente agli strappi, è in grado di contenere anche una sacca d'acqua di 2 litri. Gli spallacci e la cinghia in vita sono regolabili e rendono lo zaino perfetto per essere utilizzato anche diverse ore di seguito, inoltre, il design è pensato per poter utilizzare lo zaino anche di sera grazie alla striscia riflettente sugli spallacci.

Pro. Il materiale è di qualità.

Contro. Per alcuni utenti gli spallacci sono migliorabili.

Marsupio

Se lo zaino è troppo grande e la fascia è troppo piccola, un buon compromesso per avere quello di cui abbiamo bisogno sempre a portata di mano è il marsupio. Adatto per tutti i tipi di sport, possiamo inserire all'interno della tasca centrale dai telefoni più piccoli fino agli smartphone con schermo grande. Realizzato in lycra impermeabile ha una vestibilità aderente, resistente all'acqua e al sudore e può contenere anche contanti, carte, chiavi e gli oggetti più importanti.

Pro. Il marsupio è perfetto per la corsa.

Contro. Per alcuni utenti è tasca è un po' piccola.

Cappello

Se ci alleniamo anche in inverno dobbiamo stare al caldo, per questo il cappello è un accessorio da inserire nel nostro guardaroba da corsa, poi se amiamo correre anche di sera, allora non possiamo rinunciare al modello con luce inclusa. Disponibile in differenti colori e fantasie il cappello è completato anche dal bluetooth che consente di ascoltare le canzoni preferite senza disturbare nessuno con un'ottima qualità del suono, ma con la possibilità di rimuovere l'altoparlante per lavare il cappello. Dobbiamo solo scegliere l'illuminazione che vogliamo tra bassa, media e alta in base alle nostre necessità e avremo un'autonomia massima di 8 ore.

Pro. La luce e gli auricolari funzionano bene.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

