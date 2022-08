Gli accessori per correre in spiaggia, al riparo dal caldo

Correre è un’attività che permette di mantenerci in forma, scarica lo stress e ci fa sentire più felici. Se siamo appassionati di running, sappiamo che allenarci è fondamentale per non perdere la tonicità dei muscoli.

Spesso decidiamo di continuare a praticare jogging in vacanza o in riva al mare, anche se è più efficace, i rischi legati alle alte temperature sono tanti.

Questo non vuol dire rinunciare ad una corsa salutare, basta prendere le dovute accortezze, usare gli accessori adatti al clima estivo ed è possibile allenarci anche in riva al mare.

Non sappiamo quale abbigliamento adottare? Ecco alcuni consigli che ci metteranno al sicuro da colpi di calore.

Maglia tecnica

Il cotone è il materiale naturale per eccellenza, anche se delicato sulla pelle, tende a trattenere il calore, in questo caso, quindi meglio ricorrere alla maglietta tecnica. Il tessuto elasticizzato permette di muoverci liberamente, mentre il materiale perfetto per l’estate, si adatta anche alle temperature autunnali o invernali grazie all’unione tra traspirabilità e calore. Il tessuto in 3D con tecnologia antisudore è pensato per accompagnarci nella stagione più calda dell’anno, mantenendoci asciutti durante l’allenamento. Disponibile in differenti colori, non dobbiamo fare altro che scegliere quello che ci piace di più.

Pro. È perfetta sia per lo sport che per il tempo libero.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Scarpe traspiranti

Quando si corre le scarpe sono fondamentali non solo per avere buoni risultati, ma anche per sentirci a nostro agio. Oltre ad essere comode e ad adattarsi al piede, devono essere traspiranti e queste scarpe garantiscono un comfort imbattibile, per farci correre più velocemente facilitando l’andatura. La tomaia realizzata in mesh tecnico protegge il piede, consentendogli di respirare e flettersi liberamente, la struttura avvolgente, invece e le applicazioni senza cuciture, sono pensate per regalare il massimo della vestibilità e correre senza sentirci appesantiti.

Pro. Le scarpe sono comode e ammortizzano bene.

Contro. Per alcuni utenti sono strette sull'arco plantare.

Zaino

Quando si è in vacanza, si tende ad usare poco la macchina e a raggiungere la spiaggia o il luogo dell’allenamento a piedi. Per avere ciò che serve sempre a portata di mano, senza che ingombri o con il rischio di perderlo, possiamo decidere di usare lo zaino. Il modello ha un design confortevole, simile ad un gilet che aderisce perfettamente al corpo garantendo la massima libertà di movimento. Lo schienale imbottito in schiuma Eva e gli spallacci con canale di ventilazione, permettono la massima traspirabilità e un’asciugatura rapida. Lo zaino, inoltre, dotato di molteplici tasche sul dorso, sulla parte anteriore e posteriore offre un facile accesso anche durante l’attività.

Pro. È pratico e confortevole.

Contro. Per alcuni utenti le tasche sono un po' piccole.

Sacca d’acqua

Quando ci alleniamo o corriamo consumiamo molti sali minerali che devono essere assunti nuovamente. Avere degli integratori o dell’acqua a portata di mano è fondamentale, ma nello stesso tempo si ha bisogno della massima libertà di movimento. Le bottigliette a volte risultano ingombranti, quindi meglio scegliere la sacca d’acqua da inserire all’interno dello zaino. Forte e flessibile resiste a temperature che oscillano da -20 a 50 gradi Celsius e può arrivare fino a 2 litri per rimanere sempre idratato. Realizzata in materiale antibatterico privo di BPA e BPS, è robusta e resistente, facile e semplice da usare basta svitare il tappo per bere o per lavarla.

Pro. Capiente e resistente.

Contro. Per alcuni utenti, inizialmente il contenuto della sacca sa un po' di plastica.

Orologio

La corsa in estate, quando le temperature sono alte, deve essere affrontata con l’abbigliamento e gli accessori giusti, ma anche con l’aiuto della tecnologia, per avere sempre sotto controllo il battito cardiaco, possiamo munirci di un orologio. Questo modello oltre ad essere dotato di cardiofrequenzimetro, può misurare le calorie bruciate e controllare le zone cardio per verificare l'intensità degli esercizi, perfetto se ci siamo prefissati degli obiettivi. Inoltre, quando il caldo si fa intenso e aumenta lo stress, l'orologio ci invia alcuni suggerimenti per ridurlo. Se durante l’allenamento in riva al mare ci viene voglia di fare un bel tuffo, non dobbiamo preoccuparci se il braccialetto fitness si bagna, perché è impermeabile, basta collegarlo all’app e avremo sempre tutto sotto controllo.

Pro. Il design e l'interfaccia sono ben definiti.

Contro. Per alcuni clienti il collegamento a volte è instabile.

Cappello

Se decidiamo di andare a correre meglio evitare le ore calde e allenarci durante le prime luci del mattino o sull’imbrunire così da evitare colpi di calore. Per una maggiore sicurezza, indossare il cappello è d'obbligo! In questo modo i raggi filtreranno e non saranno diretti sulla testa grazie al rinforzo con nastro all’interno. Il modello completato dalla visiera, ripara gli occhi dalla luce diretta e si adatta perfettamente alla conformazione della testa grazie alla chiusura regolabile, mentre i fori assicurano la ventilazione. Non resta che scegliere il colore preferito tra bianco, nero e grigio e iniziare ad allenarci.

Pro. Il cappello è leggero e comodo.

Contro. Per alcuni utenti non mantiene bene la forma.

Cuffie

Allenarsi con in sottofondo il proprio cantante preferito è un modo per darsi la carica e con queste cuffie è possibile ascoltare la playlist preferita senza alcuna interruzione. Gli archetti ad anello regolabili, si fissano alle orecchie per muoverci in tutta libertà, il driver da 13,5 mm, invece, l’audio è intenso, chiaro e nitido. A prova di pioggia e umidità, le cuffie impermeabili sono perfette per accompagnarci in ogni situazione, sia quando ci alleniamo sia nel tempo libero.

Pro. Il suono è buono e nitido.

Contro. Non hanno il controllo del volume e la possibilità di saltare la traccia.

Scarpe da scoglio

Quando ci si allena in spiaggia, è bello correre in acqua o sugli scogli, per farlo in totale comodità le scarpe hanno un ruolo importante. Questo modello realizzato con materiali traspiranti, offre un doppio strato d'aria per far respirare il piede, la suola con i suoi 7 fori di drenaggio, invece, aiuta a creare un ambiente più fresco e più sano per i piedi. Inoltre, la scarpa antiscivolo rende la calzatura perfetta per ogni tipo di sport, dalle immersioni, al surf fino a una semplice passeggiata sulla spiaggia.

Pro. La scarpa è traspirante e comoda.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Occhiali da sole

Il sole è piacevole, ma i raggi possono limitare la visuale e dare fastidio agli occhi e quando ci alleniamo in estate dobbiamo avere sempre con noi gli occhiali da sole. Il modello unisex è versatile, adatto non solo al running, ma anche al ciclismo, al beach volley e al trekking. Realizzati in materiale TR90, sono resistenti, flessibili e leggeri, ma soprattutto comodi da indossare perché i naselli e le estremità gommate antiscivolo permettono agli occhiali di rimanere al loro posto durante ogni attività. Le lenti, poi, sono realizzate in policarbonato infrangibile e offrono una visione chiara e priva di distorsioni bloccando i raggi UVA, UVB e UVC pericolosi per l'occhio.

Pro. Gli occhiali sono comodi e hanno un buon rapporto qualità prezzo.

Contro. Le lenti non sono polarizzate.

Fascia da braccio

Con il caldo abbiamo bisogno di pochi accessori, tra gli irrinunciabili, però, c'è la fascia da braccio per avere sempre con noi lo smartphone. Realizzata in lycra e neoprene è super morbida e leggera, facile da indossare e in grado di restituire una sensazione di morbidezza mentre la indossiamo. Utilizzare il telefono sarà semplicissimo con la custodia touchscreen reattiva che consente di rispondere alle chiamate o regolare il volume della musica, inoltre, la fascia ha anche un supporto per gli auricolari. Con questo accessorio, infine, non corriamo il rischio di perdere le chiavi perché c'è un apposito slot in cui inserirle.

Pro. La fascia è resistente e facile da utilizzare.

Contro. La tasca per le chiavi è un po' piccola.

I vantaggi e gli svantaggi di correre sulla spiaggia

Correre sulla spiaggia è un'esperienza che tutti i runner non vedono l'ora di fare perché è un'attività che rende gli allenamenti più intensi e regala la giusta energia. Tra i vantaggi principali di questo tipo di allenamento c'è proprio il terreno: la sabbia crea una resistenza che ci spinge a utilizzare e bruciare più energie (circa il 30%) rispetto alla classica corsa sull'asfalto. La particolarità del terreno, spinge ad utilizzare tutti i muscoli, anche quelli più piccoli potenziandoli rispetto alla classica corsa.

Anche se ci sono molti pro, non mancano i contro, ad esempio è un tipo di corsa che sforza il tendine d'Achille e se non siamo abituati possiamo incorrere in infortuni.

I consigli per correre sulla spiaggia

Allenarsi sulla sabbia è impegnativo, quindi dobbiamo ridurre i tempi, se ci dedichiamo quotidianamente a questo sport, allora possiamo correre per 40 minuti, con un riscaldamento di 20 minuti sull'asfalto e una sessione di stretching una volta terminato.

Oltre ad evitare di fare attività fisica nelle ore più calde, possiamo allenarci sulla sabbia asciutta solo se siamo in forma, perché il terreno è molto più faticoso. In ogni caso è preferibile non correre solo sulla spiaggia, possiamo abbinarla a un allenamento sull'asfalto per un risultato efficiente, ma meno faticoso.