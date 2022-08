Canotte running perfette per allenarsi nei mesi più caldi

Gli appassionati di corsa o chi si avvicina per la prima volta a questo sport, sanno bene che l’abbigliamento riveste un ruolo importante. Allenarsi in totale comfort è molto importante e nel tuo guardaroba non possono mancare capi che permettono di stare bene durante la corsa e praticare l’attività all’aperto in totale sicurezza.

Se l’inverno è la stagione di giacche e pantaloni lunghi, la primavera e l’estate sono il periodo dell’anno in cui le canotte diventano il tuo must have.

Il sudore può diventare un nemico, infatti, molte aziende hanno deciso di produrre maglie con materiali che consentono la traspirazione senza sottovalutare il look.

Vediamo le migliori canotte che ti faranno correre in totale sicurezza senza tralasciare lo stile.

Canotta quattro stagioni

Molti runner preferiscono avere un abbigliamento minimal, se sei tra quelli, questa canotta quattro stagioni accontenterà i tuoi gusti ed è in grado di accompagnarti durante tutto l’anno. Lo smanicato è progettato per raffreddare il corpo fino a 6 gradi attraverso una fibra Coolmax a sei canali e una struttura a rete con fori grandi che crea un clima di raffreddamento utile per far evaporare il sudore. Questo strato è stato pensato per eliminare l'umidità e si asciuga rapidamente permettendo al corpo di regolare la temperatura durante gli allenamenti estivi. Disponibile in tre colori: nero, bianco e azzurro, puoi comodamente lavarla in lavatrice a 40° e asciugarla nell’asciugatrice, per avere la canotta pronta per un nuovo allenamento.

Pro. La maglia è fresca e aderisce bene sulla pelle.

Contro. Gli utenti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Canotta unisex

Se sei alla ricerca di una canotta con proprietà antisudore questo modello è ciò che stai cercando. Grazie alla tecnologia dryCELL viene eliminata l’umidità dalla pelle per avere una piacevole sensazione di asciutto durante tutta la fase dell’allenamento. Realizzata 100% in poliestere, ha cuciture piatte che proteggono dalle irritazioni. La vestibilità morbida e la finitura anti-umidità biologica, sono pensate per regalare il massimo del comfort in ogni momento. Il modello unisex è perfetto sia per lui che per lei, basta scegliere il colore preferito tra bianco, blu, nero e rosso.

Pro. Il tessuto è comodo e traspirante.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Canotta ecosostenibile

Allenarsi e rispettare l'ambiente è possibile se decidi di acquistare capi ecosostenibili come questa canotta realizzata con materiali riciclati certificati OEKO-TEX Standard e ricavati da bottiglie di plastica. Il tessuto traspirante e i pannelli posteriori di ventilazione, ti assicurano il massimo comfort durante le tue attività sportive. Comoda e con una vestibilità slim, la canotta si adatta ad ogni movimento del corpo, per darti massima libertà di movimento! Pensata per la corsa, è perfetta anche se pratichi yoga o fitness.

Pro. La canotta è traspirante.

Contro. Per alcuni utenti le cuciture sfregano sulla pelle.

Canotta in cotone

I modelli di canotta sono diversi, alcuni sono aderenti, altri hanno un taglio morbido, questo modello è pensato se sei alla ricerca di un capo di qualità, ma dalle linee ampie e abbondanti per avere il massimo del comfort. Realizzata in morbidissimo cotone, la canotta regala una piacevole sensazione sulla pelle che permette di allenarti senza stress, il materiale può essere lavato in lavatrice e asciuga rapidamente eliminando anche quella fastidiosa sensazione di sudore quando si corre. Lo stile minimal e basic è arricchito dal logo sul petto e sulla base del collo che conferisce un look accattivante allo smanicato, grazie alla varietà di colori, potrai scegliere la tinta che ami di più.

Pro. Il materiale morbido e la canotta lunga permettono di allenarsi comodamente.

Contro. Per alcuni utenti si stropiccia facilmente.

Canotta protezione raggi UV

Praticità e comfort sono le caratteristiche principali della canotta! Realizzata con materiali di alta qualità, aderisce perfettamente al corpo e si asciuga velocemente, grazie al tessuto HeatGear, offre tutti i benefici della compressione UA, risultando comoda tanto da poterla indossare tutto il giorno. Il tessuto elasticizzato in 4 direzioni dona massima libertà di movimento in ogni direzione, mentre gli inserti in mesh sotto alle braccia assicurano una maggiore aerazione. Ideale da indossare in estate, il tessuto composto dal fattore di protezione UPF 30+, ti protegge dai raggi del sole nocivi, ideale se ami un abbigliamento classico, la canotta è disponibile in bianco, nero, blu e grigio.

Pro. La maglia è traspirante ed elimina ogni residuo di sudore.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Canotta con reggiseno

Se vuoi unire praticità ed eleganza, allora nel tuo abbigliamento sportivo non può mancare questa canotta con reggiseno! Il modello ha uno stile essenziale ma con la parte posteriore che regala un tocco in più, grazie agli spallacci incrociati che assicurano un supporto delicato, consentono di rimanere freschi e asciutti e nello stesso tempo regalano un delicato drappeggio. La canotta 2 in 1 è resa unica non solo dal reggiseno incorporato, ma anche dalla possibilità di cambiare l'imbottitura in base alle esigenze. Disponibile in differenti colori, non devi fare altro che scegliere quello che preferisci.

Pro. La canotta cade morbida.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Canotta senza cuciture

Vestibilità e comfort sono le parole d’ordine di questa canotta! Il modello essenziale è realizzato in poliestere elasticizzato morbido e leggero che favorisce il passaggio dell'aria per rimanere freschi e asciutti. La canotta ad asciugatura rapida permette di indossarla senza problemi anche dopo diverse ore d’allenamento, inoltre, il modello senza cuciture, ha una vestibilità morbida e leggera che ti assicura la massima libertà di movimento. Basta lavarla in lavatrice e lo smanicato è pronto per un nuovo utilizzo.

Pro. Comoda e morbida è adatta a tutte le attività.

Contro. Gli utenti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Canotta antiodore

A volte l’abbigliamento sportivo può dare cattivo odore, questo modello grazie al tessuto previene la proliferazione microbica responsabile della formazione di odori sgradevoli. Ideale se ti alleni diverse ore al giorno, il sistema di trasporto, veicola il sudore verso l’esterno garantendo in questo modo un’asciugatura rapida, inoltre, la struttura elasticizzata in 4 direzioni garantisce maggiore libertà di movimento in ogni direzione. Basta scegliere tra il modello in bianco, nero o multicolor e potrai allenarti in modo confortevole senza tralasciare il tuo look.

Pro. Il tessuto è comodo e morbido.

Contro. Meglio scegliere una taglia in più perché è molto attillata.

Come scegliere la canotta

La canotta sportiva è un must dell’estate da indossare durante ogni allenamento per avere il massimo del comfort e assicurare libertà di movimento. Adatta non solo alla corsa, ma ad ogni sport, prima di sceglierla devi fare attenzione ad alcune caratteristiche.

L’importanza del tessuto

Il tessuto è il primo aspetto da prendere in considerazione quando decidi di acquistare una canotta. Per allenarti al meglio deve essere realizzata con materiali traspiranti in grado di assorbire il sudore e che ti permettano di rimanere asciutto senza quella sgradevole sensazione di bagnato. Il tessuto, poi, deve essere leggero in modo da non sentirlo sulla pelle, infine, è importante che sia elastico così da poterti muovere liberamente.

Il tessuto che racchiude queste caratteristiche solitamente è quello tecnico realizzato in poliestere, poliammide ed elastan, però, se oltre alla corsa pratichi attività come pilates o yoga, puoi anche acquistare modelli realizzati in cotone.

Il taglio giusto per assicurare libertà di movimento

In commercio ci sono differenti modelli di canotta, con tagli diversi, ma molto dipende dalle tue esigenze. Se preferisci muoverti liberamente allora puoi orientarti verso una canotta ampia e lunga. Quella aderente invece, regala un maggiore supporto durante la corsa perché i muscoli sono più compressi, inoltre, queste sono prive di cuciture o sono posizionate in punti in cui non possono irritare la pelle.

Scegliere attentamente i colori

La canotta deve essere pratica, ma anche regalarti un look alla moda, quindi quando scegli i colori devi optare per quelli che ti piacciono di più con piccole accortezze. Se pratichi attività al chiuso puoi sbizzarrirti con le tinte, se invece ti alleni all’esterno, in estate devi fare attenzione a scegliere nuance chiare come bianco e beige, mai nero o colori scuri per evitare di attirare i raggi solari. Infine, se ti alleni anche la sera è bene puntare su colori accesi che si vedano al buio e utilizzare modelli con inserti catarifrangenti per essere visibile in ogni condizione di luce.