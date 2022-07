I cappellini da corsa per ripararsi dal caldo e dal sole estivo

Correre in estate è un modo per rimanere in forma, anche se i benefici della corsa sono molteplici, per non incorrere in traumi o malesseri, bisogna fare attenzione all’abbigliamento.

Nella stagione più calda i capi traspiranti sono un must have, ma accanto a questi non possono mancare accessori che proteggono dalle temperature eccessive. Tra questi il cappello non può mancare nell’outfit di un vero corridore.

Mentre in inverno servono a scaldare, soprattutto durante le giornate più fredde, in estate riparano gli occhi e il viso dal sole. Vediamo i migliori modelli adatti ad ogni stile.

Cappello minimal

Per uno stile minimal e classico, questo cappello con visiera è immancabile nel tuo abbigliamento, il modello total black ha uno stile classico per accontentare ogni gusto. La struttura realizzata da sei pannelli tenuti insieme da una cucitura interna, rende il cappello con visiera comodo e confortevole. Realizzato in poliestere è arricchito da tecnologia Dei-Fit che allontana l’umidità e mantiene la pelle asciutta, ha i fori di ventilazione che ne aumentano la traspirabilità. La visiera è pensata per riparare gli occhi dal sole diretto, mentre la chiusura a clip permette di regolare il modello in base alla conformazione della testa.

Pro. Cappello morbido con logo in metallo.

Contro. Per alcuni utenti il colore tende a scolorire.

Cappello con visiera mobile

Il capello sportivo deve riuscire a coniugare stile e prestazioni, questo modello riesce a racchiudere entrambe le caratteristiche. Ultraleggero e pensato per la corsa, protegge dal sole anche se pratichi escursionismo e trekking. Il cappello può essere utilizzato ad ogni ora del giorno grazie ad un’alta protezione contro i raggi diretti, inoltre, tiene sotto controllo la sudorazione durante l’allenamento. La visiera versatile, può essere usata per proteggere dai raggi o essere alzata se ami allenarti al tramonto. Il modello può essere portato sempre con te e inserito nel marsupio, infatti, può essere ripiegato senza perdere la forma.

Pro. Tessuto leggero e modello regolabile.

Contro. Per alcuni la visiera è un po’ ampia.

Cappello con fascia antisudore

Il cappellino da corsa deve essere performante e realizzato con materiali di alta qualità, questo modello dalla vestibilità classica unisce entrambe le caratteristiche. La visiera precurvata è completata da una struttura a pannelli anteriori per mantenere la forma in ogni situazione. Il berretto protegge dal sole ed è pensato per l’attività sportiva perché il tessuto UA Microthread assicura elasticità e ventilazione. La fascia frontale realizzata in tessuto HeatGear riduce il sudore e mantiene freschi e asciutti anche durante l’allenamento, disponibile in differenti colori come bianco, rosso, blu e grigio, il cappello si adatta ad ogni stile.

Pro. La fascia antisudore è perfetta nelle giornate particolarmente calde.

Contro. La tabella delle teglie non è precisa.

Cappello con bordi riflettenti

Il cappello dallo stile classico, ma sportivo è pensato per proteggere dai raggi UV gli occhi e dal sole diretto il viso. Il modello può essere utilizzato sia di giorno che di sera, grazie ai bordi riflettenti e permetterti di allenarti in totale sicurezza. Ideale in ogni stagione anche in quella più fredda, il materiale con cui è realizzato è idrorepellente, inoltre, la struttura è pensata per far scivolare le gocce d’acqua in modo naturale senza che si accumuli sulla sommità. Comodo e facile da mettere nello zaino, il cappello si piega facilmente senza perdere la forma.

Pro. Il modello è traspirante e comodo da indossare.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Cappello traspirante

Quando ci si allena in estate, indossare capi traspiranti è importante e il cappello non può essere da meno. Questo modello realizzato in tessuto leggero e traspirante è comodo da indossare in ogni occasione, dalla corsa, al tennis, fino al trekking. Grazie alla chiusura regolabile, il cappello unisex si adatta ad ogni conformazione, il set composto da due modelli è pensato per ogni stile e look non dovete fare altro che scegliere il colore che vi piace di più.

Pro. Il cappello è leggero e calza bene.

Contro. Per alcuni utenti il gancio della chiusura non blocca bene.

Visiera

Se ami allenarti di sera e avere un accessorio in grado di assorbire il sudore, la visiera è perfetta per i corridori. Il modello riesce a riparare bene dall’ombra e assorbire nello stesso tempo il sudore, in questo modo si riesce a proteggere bene gli occhi per avere una visione chiara in ogni situazione. Ideale da indossare durante ogni allenamento o se corri più volte al giorno, la visiera con asciugatura rapida è estremamente leggera perché non trattiene il sudore.

Pro. Assorbe bene il sudore.

Contro. La visiera non è regolabile.

Cappello ad asciugatura rapida

Quando ti alleni, può succedere di sudare molto, ma non sempre puoi avere con te un telo per asciugare il sudore, per questo in alternativa puoi utilizzare il capello ad asciugatura rapida. Il modello realizzato in morbido tessuto se si bagna di sudore o pioggia, si asciuga rapidamente, inoltre, la cintura del sudore integrata è in grado di rimuoverlo dagli occhi e dal viso mentre ti alleni. Il cappello in rete a doppia faccia consente all'umidità e al calore di fuoriuscire facilmente una caratteristica che lo rende altamente traspirante. Perfetto per ogni conformazione della testa, ha il cinturino regolabile per decidere la larghezza in base alle tue esigenze.

Pro. Il cappello è comodo e ben rifinito.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Cappello versatile

In estate le temperature possono essere molto alte ed è importante proteggersi con il cappello adatto, questo modello è pensato per affrontare ogni clima e rimanere sempre al sicuro. Il cappello da sole è realizzato in tessuto di nylon ad asciugatura rapida, leggero, resistente, delicato sulla pelle e morbido, oltre ad essere traspirante allontana il calore rapidamente. Il modello versatile può essere utilizzato non solo per la corsa, ma anche se ami fare trekking o semplicemente una passeggiata grazie alla patta posteriore e a quella anteriore che offrono una copertura completa della testa. Per le giornate meno calde puoi rimuovere la parte superiore e il cappello si trasforma in una comoda visiera.

Pro. Il cappello protegge perfettamente dai raggi solari.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Come scegliere un cappello da corsa

Il cappello da corsa in estate diventa uno degli accessori indispensabili da avere nell'abbigliamento di un ranner perché protegge dai raggi del sole durante le giornate particolarmente calde e nello stesso tempo ferma il sudore, così da evitare che finisca negli occhi. Inoltre, il capo permette anche di essere ben visibili la sera e correre in totale sicurezza, prima di acquistarne uno, però, è bene considerare alcuni aspetti.

Traspirante

La traspirabilità è l'elemento principale da cui partire quando si sceglie un cappello da corsa e questo è valido non solo in estate ma anche in inverno. L'umidità generata dal sudore, deve essere in grado di evaporare dal cappello per evitare che ristagni e che bagni i capelli.

Asciugatura rapida

Pur essendo traspirante, il cappellino tende a bagnarsi con il sudore, quindi i materiali con cui è realizzato devono poter garantire un'asciugatura rapida, in modo da poterlo indossare anche a poche ore di distanza.

Protezione dal sole

Per evitare di essere vittime di colpi di calore o scottature, il cappello deve riparare dai raggi solari, questo vuol dire che i materiali con cui è realizzato, devono avere una protezione solare che va dai 30 ai 50+.