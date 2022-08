Come scegliere le scarpe da running? La guida completa per iniziare a correre

Negli ultimi anni sempre più persone si stanno avvicinando al mondo della corsa. Lo sport da vivere da soli o in compagnia ci consente di rimanere in forma, scaricare lo stress e passare piacevoli ore all’aperto.

Come ogni attività che si rispetti, anche la corsa ha bisogno degli accessori e dell’abbigliamento giusto per vivere lo sport in modo confortevole e ottenere i massimi risultati.

Maglie, pantaloni e giacche hanno un ruolo importante, ma tutto parte dalle scarpe. In commercio esistono diversi modelli ognuno con caratteristiche diverse adatte ad ogni corporatura, età e sesso. Non sempre è semplice orientarsi tra la moltitudine di tipologie a disposizione. Ecco alcuni suggerimenti per scegliere la scarpa da corsa adatta alle ogni esigenza.

Il peso

La prima cosa da prendere in considerazione quando dobbiamo acquistare scarpe da corsa è il peso. Non solo c'è una netta differenza tra quello maschile e femminile, ma bisogna considerare che quando si corre il peso scaricato è 3/4 volte superiore a quello da fermi. Fino ai 65 kg possiamo considerarci corridori leggeri, fino a 75 si è runner di fascia media, oltre questo peso rientriamo nella categoria pesante. A ciò va aggiunto il grado di allenamento: più si è leggeri e allenati, meno si scaricherà il peso sulle scarpe, al contrario se si è poco allenati il passo sarà di certo più pesante. Quindi a seconda della fascia di peso e del livello di allenamento è importante valutare il livello di ammortizzamento della scarpa, per limitare al minimo l’impatto con il terreno durante l''attività.



Tipo di appoggio

Altro aspetto da non sottovalutare è capire il tipo di appoggio del piede durante la corsa. Si corre in tre modi: in pronazione, se si appoggia l'interno del tallone e poi il resto del piede, neutro o in inversione quando si appoggia l'avampiede. Nel primo caso è meglio scegliere una scarpa ben ammortizzata, nell'ultimo la scarpa giusta è quella leggera e veloce.

Tipo di superficie

Nella scelta della scarpa anche il terreno e la superficie su cui ci alleniamo hanno la loro importanza. Le scarpe da asfalto sono leggere e flessibili, progettate per attutire l'impatto che si crea calpestando ripetutamente una superficie dura. Queste, poi, devono assicurare l'ammortizzamento, comfort e sostegno per proteggere dagli impatti e riuscire a trovare il proprio ritmo.

Quelle da cross sono perfette per gli allenamenti in palestra o per quelle attività in cui si ha un maggiore contatto con il pavimento e ideali sulla pista di atletica. In generale hanno dei tacchetti in ferro per assicurare una maggiore aderenza al terreno.

Per chi ama il trail-running, una delle ultime tendenze in fatto di corsa, la scarpa deve essere molto ammortizzata. La nuova disciplina porta gli appassionati a percorrere sentieri immersi nella natura, con dislivelli importanti e condizioni atmosferiche difficili come pioggia e neve quindi la scarpa deve avere il massimo dell'aderenza e adattarsi ai repentini cambi del terreno.

Livello di allenamento

Insieme alla postura e al peso, bisogna capire il livello d'allenamento che abbiamo o che vogliamo raggiungere, per questo esistono varie categorie:

A1 e A2 : sono le più leggere con un peso limitato, pensate soprattutto per chi pratica la corsa a livello agonistico o è un corridore esperto, la loro conformazione regala velocità ad ogni passo. Non ammortizzano molto bene, per questo sono consigliate a chi ha un peso contenuto e non ha problemi d'appoggio o articolari

: sono le più leggere con un peso limitato, pensate soprattutto per chi pratica la o è un corridore esperto, la loro conformazione regala velocità ad ogni passo. Non ammortizzano molto bene, per questo sono consigliate a chi ha un peso contenuto e non ha problemi d'appoggio o articolari A3 : sono più ammortizzate rispetto alle altre due categorie e sono perfette per chi si allena costantemente ma senza esagerare. La suola è realizzata per regalare stabilità e flessibilità riducendo i problemi d'appoggio

: sono più ammortizzate rispetto alle altre due categorie e sono perfette per chi si ma senza esagerare. La suola è realizzata per regalare stabilità e flessibilità riducendo i problemi d'appoggio A4 : hanno le stesse caratteristiche delle A3, ma sono un pò più pesanti . Sono realizzate per chi ha un appoggio neutro o è agli inizi, perché regalano stabilità ad ogni passo

: hanno le stesse caratteristiche delle A3, ma sono un pò più . Sono realizzate per chi ha un o è agli inizi, perché regalano stabilità ad ogni passo A5 : sono le più usate per chi corre su terreni scoscesi. Per questo motivo hanno una struttura resistente e un'intersuola robusta in grado di adattarsi ad ogni suolo senza rompersi e di proteggere il piede. Nel contempo restituiscono leggerezza mentre si corre

: sono le più usate per chi corre su terreni scoscesi. Per questo motivo hanno una struttura resistente e un'intersuola robusta in grado di adattarsi ad ogni suolo senza rompersi e di proteggere il piede. Nel contempo restituiscono leggerezza mentre si corre A6: sono le più comuni scarpe da jogging ideali per chi è all'inizio, anche se non sono molto tecniche hanno un buon livello di ammortizzazione, che può essere sfruttato durante la camminata veloce

Pronti ad acquistare la scarpa che fa per voi? Non vi resta che scendere in pista e iniziare ad allenarvi!