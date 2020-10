Le giacche da running per allenarsi anche nella stagione fredda

Freddo, pioggia e vento rendono la corsa difficile e spesso scoraggiano anche le runner più incallite. Per non rinunciare alla propria passione e conservare la forma fisica, l'alternativa è indossare la giacca da corsa. Impermeabili o con il cappuccio ci proteggeranno dal freddo autunnale. Vediamo i migliori modelli per correre sotto la pioggia ma avere un look strepitoso!

Giacca con cappuccio

Per sentirsi comodi e sicuri, non serve spendere cifre eccessive, a volte bastano materiali semplici ma di qualità. Questa giacca racchiude in sè tutte queste caratteristiche ed è pensata per proteggervi quando vi allenate sotto l’acqua. Provvista di cappuccio, vi consente di rimanere asciutte in ogni situazione. Il materiale isolante vi ripara dal freddo grazie anche alla cerniera integrata che arriva fino al collo. Dotata di tasche laterali con zip, potete portare con voi l’indispensabile senza correre il rischio di perderlo. Aderente al corpo, vi accompagna in ogni movimento.

Pro. Il materiale è resistente al tempo e alla pioggia.

Contro. Fare attenzione alle taglie.

Scopri di più su Amazon

Giacca ultraleggera

è ideale per la corsa e per ogni tipo di intemperia. Riesce a proteggervi da vento e pioggia in ogni stagione. Leggera e pratica può essere portata comodamente all’interno della borsa da palestra, o nello zaino occupando poco spazio. Il materiale traspirante assicura il massimo dell'asciutto anche dopo lunghe ore di allenamento. Grazie all'asciugatura rapida, la pioggia non sarà più un problema. L'ottima vestibiltà fa del capo l'accessorio perfetto anche in città o nel traffico, grazie agli inserti catarifrangenti sulle braccia e la stampa riflettente sulla schiena. La marcia in più? Sul lato sinistro del petto ha un occhiello in cui inserire i cavi delle cuffie ed evitare che si muovano.

Pro. Ha un design adatto anche al tempo libero

Contro. Veste un po' grande.

Scopri di più su Amazon

Giacca versatile

La giacca da corsa da donna è l'indumento indispensabile per correre anche quando il tempo è brutto. Questo modello è adatto a tutte le stagioni, grazie al peso ridotto. Il taglio aderente e il materiale elastico permettono di muovervi in totale libertà senza il rischio che il vento penetri sotto la giacca. Traspirante e idrorepellente consente di rimanere asciutti sia dal sudore che dalla pioggia. Dotata di cappuccio regolabile grazie ad una comodo cordoncino elastico con stopper si adatta in base alle vostre necessità.

Pro. Leggera e traspirante è un capo perfetto per tutte le stagioni.

Contro. Fare attenzione alle taglie.

Scopri di più su Amazon

Giacca traspirante

La maglia dalla vestibilita’ aderente è pensata per le donne che amano allenarsi in ogni stagione dell’anno. Grazie al taglio che segue i movimenti del corpo rimane in posizione durante tutta la fase dell’allenamento, per regalare il massimo del comfort. Il materiale idrorepellente vi assicura il massimo della protezione anche durante le giornate particolarmente piovose o grigie. Le fasce catarifrangenti permettono di allenarvi al buio senza correre alcun pericolo. Il materiale traspirante vi regala una piacevole sensazione di asciutto anche dopo diverse ore d’allenamento.

Pro. Asciugatura rapida.

Contro. Fare attenzione alle taglie

Scopri di più su Amazon

Giacca in microfibra

La giacca da corsa disponibile di diversi colori è perfetta sia per lei che per lui. Il modello unisex può essere indossato dai runner, ma anche dagli appassionati di alpinismo, ciclismo o per semplici passeggiate. Il tessuto in microfibra è leggero, sottile e traspirante, vi permette di allenarvi diverse ore consecutive senza il fastidio di sentirvi sudate. Il materiale antivento è a prova di pioggia e vi garantisce l'asciugatura rapida in caso di pioggia intensa. Resistente al tempo e all’usura, il tessuto vi protegge dai raggi UV nelle giornate soleggiate e in primavera.

Pro. Piccola e leggera occupa poco spazio una volta piegata.

Contro. Veste un po' stretta.

Scopri di più su Amazon

Giacca con chiusura stringata

La giacca leggera dispone di due tasche frontali in cui conservare chiavi, portafoglio e cellulare per avere tutto il necessario sempre a portata di mano. Il modello con il cappuccio mantiene al caldo creando una temperatura ottimale per la corsa anche a basse temperature. La giacca può essere lavata in lavatrice e mantenere intatte le sue caratteristiche anche dopo diversi lavaggi.

Pro. Materiale in pile.

Contro. Il modello veste ampio.

Scopri di più su Amazon

Giacca a vento

, la giacca è completata da numerose tasche in cui conservare tutto quello che può servire durante l’allenamento. Una piccola è pensata per le chiavi, una posteriore più grande è realizzata per mantenere al sicuro il cellulare. Caratterizzata da un’ottima vestibiita’, può essere regolata tramite una coulisse nascosta all’interno di una tasca. Il rivestimento DWR (Durable Water Resistent) è stato migliorato e ulteriormente sviluppato per durare più a lungo e permettere all’acqua di scivolare via. Il capo traspirante e resistente al vento, non è impermeabile.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Non è impermeabile.

Scopri di più su Amazon

Giacca impermeabile

è traspirante e ha una membrana impermeabile. Perfetta anche quando le temperature sono più basse, tramite una comoda zip, il cappuccio può essere rimosso. Foderata in pile, ha uno strato con softshell che vi mantiene calde senza farvi sudare. Ideale da usare in ogni ora del giorno, potete indossarla tranquillamente anche di notte, grazie alle strisce catarifrangenti, che vi renderanno visibili anche al buio. La tasca sul braccio con cerniera permette di avere con voi gli oggetti principali.

Pro. Disponibile in diversi colori.

Contro. I polsini non hanno la fascia per bloccare la manica.

Scopri di più su Amazon

Giacca perfetta per i viaggi

Se amate correre anche quando siete fuori città e volete avere con voi l'abbigliamento di sempre, questa giacca è la scelta irrinunciabile. Il modello super leggero è dotato di una pratica borsa per il trasporto che può essere conservata nella valigia o nello zaino. Disponibile nel classico nero, la giacca da donna può essere acquistata anche nelle tinte blu, grigio, bordeaux e giallo, se non volete passare inosservate. Caratterizzata da un bordo con coulisse e da polsini con elastici sarete protette dal vento e dalla pioggia leggera. Le tasche frontali possono contenere il telefono e le chiavi senza correre il rischio di perderle. Realizzata in poliestere è traspirante ed impermeabile per proteggervi dalla pioggia anche attraverso il cappuccio.

Pro. Leggera e facile da portare in viaggio.

Contro. Fare attenzioni alle taglie.

Scopri di più su Amazon

Giacca idrorepellente



Le tasche ai due lati e la chiusura frontale con cerniera sono le caratteristiche della giacca. Il modello aderente, ma sottile è arricchito dal collo alto completato da cappuccio. Realizzato con materiale impermeabile si asciuga rapidamente, ma nello stesso tempo fornisce anche protezione solare. Adatta anche per il campeggio, il trekking e il ciclismo è realizzata con materiali traspiranti. Disponibile in differenti colori, non vi resta che scegliere quello che si avvicina al vostro stile.

Pro. La giacca è curata nei minimi dettagli.

Contro. Le taglia sono abbondanti.

Scopri di più su Amazon

Come scegliere la giacca da corsa

Progettata per allenarsi nelle giornate più fredde per essere adatta all'utilizzo, deve avere delle caratteristiche essenziali, vediamole tutte.

Peso

Questa è la caratteristica principale e solitamente deve essere ultraleggera. I modelli troppo pesanti possono affaticare durante la corsa.

Impermeabilità

La maggior parte delle giacche da corsa sono impermeabili, ma è utile valutare il livello di resistenza all'acqua che deve far fronte anche alle piogge più insistenti. Ci sono diversi livelli:

resistente all'acqua : impediscono all'acqua di penetrare fino ad un certo punto, quindi è ideale per le piogge leggere;

: impediscono all'acqua di penetrare fino ad un certo punto, quindi è ideale per le piogge leggere; idrorepellente : sono state trattate esternamente per non assorbire la pioggia;

: sono state trattate esternamente per non assorbire la pioggia; waterproof: in questo caso l'acqua non passa attraverso il materiale anche quando la pioggia è intensa.

Traspirabilità

Quando ci si allena si tende a sudare per questo la giacca deve essere traspirante ed eliminare efficacemente il sudore interno.

Antivento

Il autunno e inverno il vento spesso rende gli allenamenti difficili. Per correre in ogni situazione climatica, la giacca deve essere necessariamente antivento e proteggervi dal freddo.

Vestibilità

La giacca per essere efficiente deve avere una buona vestibilità e adattarsi al corpo, in questo modo potrete allenarvi e sentirvi a vostro agio.

Design

Spesso ci si allena di sera, quindi per renderci visibili la giacca deve avere degli elementi riflettenti solitamente posizionati sulle maniche, sulle spalle e sul petto visibili ad ogni angolazione.

Cappuccio

Importante per offrirvi una protezione in più in caso di pioggia e vento. Solitamente hanno una vestibilità che si adatta alla testa e in alcuni casi sono completati da una visiera per mettervi al riparo dalle gocce d'acqua.

Tasche

Molte giacche hanno le tasche per poter portare con voi gli oggetti indispensabili. Per non rischiare di perdere nulla meglio scegliere quelli con cerniera

Leggi di più

Accessori per la corsa, i correttori per migliorare la postura

Le scarpe da running pensate per ogni fisico

5 accessori corsa a meno di 20 euro

L’abbigliamento da corsa per allenarsi anche quando fa freddo