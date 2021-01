Integratori corsa, i prodotti giusti per avere sempre un pieno d'energia

L’attività fisica è molto importante per la nostra salute. Se non ci sono controindicazioni, fare sport è una pratica importante aiuta a mantenere in forma corpo e spirito. Ne beneficiano infatti il tono muscolare, il peso, la circolazione, ma anche l’umore, lo stress e la tensione che vengono ridotti con l’attività sportiva.

Tra gli sport che negli ulti anni sta avendo sempre più seguaci, c'è senza dubbio la corsa. Per avere risultati ottimali, oltre a scegliere gli accessori, le scarpe e l'abbigliamento giusto dobbiamo rivolgere particolare attenzione all'alimentazione.

Quella quotidiana dovrebbe puntare sul consumo di un'ampia varietà di cibi. Non esistono alimenti completi e ognuno di essi apporta diverse percentuali dei singoli nutrienti.

Per soddisfare l'aumentato del fabbisogno calorico, è importante consumare un'abbondante colazione. Pranzo e cena possono eventualmente essere integrati da uno o due spuntini, per non sovraccaricare l'apparato digerente meglio non eccedere con le porzioni, soprattutto durante il pasto che precede l'allenamento o la competizione.

Se vogliamo avere un supporto in più, possiamo scegliere di assumere gli integratori alimentari. Liquidi, in gel o in compresse, le alternative sono diverse. Ecco i migliori integratori ideali per ogni esigenza.

Integratore granulare

Uno dei più diffusi integratori è quello granulare. Basta scegliere la quantità in base alle indicazioni e scioglierla in acqua. In un attimo avrete un'ottima bevanda che vi accompagnerà durante tutte le fasi dell'allenamento. L'integratore dietetico completo è ideale sia per chi pratica la corsa sia per chi si dedica ad altre attività, come il ciclismo o il nuoto. Il prodotto si caratterizza per una composizione ricca ed energetica. L'integratore è composto da maltodestrine, energia che si assorbe velocemente, destrosio e isomaltulosio. Inoltre sono presenti gli aminoacidi BCAA, fondamentali per il funzionamento del metabolismo muscolare, l'arginina, che regala più energia e la carica giusta per affrontare ogni gara nel pieno delle forze. Non vi resta che assumere l'integratore prima dell'allenamento e avrete il massimo delle prestazioni per le successive tre ore.

Pro. Il gusto del prodotto è buono.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Integratore in gel

Per chi è alla ricerca di un prodotto efficace ma pratico, non può rinunciare all'integratore in gel. La sua formula non necessita di acqua per essere assunto e quindi diventa un valido contributo energetico, sia per i runner ma anche per i ciclisti. Inoltre, è semplice da consumare, la confezione ergonomica è facile da aprire e può essere usata in ogni condizione. Formato da una miscela di zuccheri, come la maltodestrine, che si contraddistingue per la rapidità nell'assimilazione, ha un gusto delicato è protegge lo stomaco grazie ad una digestione più veloce. Per sfruttare al meglio i benefici, è consigliabile assumerlo un'ora prima dell'attività fisica.

Pro. può essere ingerito senza acqua.

Contro. Non ha un sistema di chiusura.

Integratore in compresse

Un'alternativa agli integratori granulari e in gel, è quella delle compresse. In particolare ci sono quelle a base di creatina monoidratato micronizzata. Questo composto si trova naturalmente nel nostro organismo e quando si pratica un'attività sportiva, aumenta il fabbisogno. Ecco perchè gli appassionati di running e di altri sport, possono assumere le compresse che garantiscono una serie di vantaggi: la massa muscolare migliora e si potenzia, gli sforzi fisici vengono sopportati meglio e si ottiene il massimo da ogni performance. Prima di ogni allenamento non vi resta che assumere questo integratore secondo le dosi consigliate e accorgervi dei miglioramenti nel corso del vostro programma.

Pro. Comodo da assumere anche fuori casa.

Contro. Per alcuni utenti le compresse soo difficili da degluttire.

Integratore per vegani

Per chi ha deciso di adottare un regime alimentare vegano, ma non vuole rinunciare agli integratori durante l'attività fisica, questo prodotto è stato pensato per voi. L'integratore 100% naturale si basa sulla proteina pea priva di sostanze o agenti chimici, dolcificanti artificiali o zuccheri aggiunti. La proteina è perfetta per chiunque, anche per gli intolleranti al lattosio, ed è arricchita da soia, glutine OMG e caffeina. Ideale per chi pratica attività fisica come corsa, sollevamento pesi o ciclismo, ma anche per chi vuole rimanere in forma, accelera il recupero muscolare e la massa. Basta usare 30 grammi di pozione al giorno e si otterranno 24 grammi di proteine. Per chi non ama particolarmente il sapore della pea, è possibile aggiungerla a frappè, frullati, porridge o anche zuppe. Non dovete far altro che dare libero sfogo alla vostra fantasia e sfruttare i benefici dell'integratore.

Pro. Il prodotto è molto solubile.

Contro. Per alcuni clienti il sapore non è gradevole.

Integratore con più gusti

Per gli appassionati di running più indecisi sul tipo di integratore e soprattutto per quelli più esigenti per quanto riguarda il sapore, questo prodotto è quello che state cercando. La confezione composta da 20 monoporzioni è disponibile in diversi gusti, pensati per accontentare ogni richiesta e necessità. Limone, arancia, frutti di bosco e mela sono le scelte possibili, tutte piacevoli al palato e in grado di offrire un apporto rapido di carboidrati ad alta digeribilità. La formula pensata per chi pratica attività fisica a livello agonistico, risulta pratica: basta aprire la confezione e assumerla senza scioglierla in acqua.

Pro. Sono molto liquidi.

Contro. Per alcuni utenti la scadenza è breve.

Facile da assumere

Se praticate attività sportiva con intensità, potete utilizzare gli integratori per recuperare le sostanze perse, ma anche per aiutare, in modo sano, lo sviluppo della massa muscolare. Questo prodotto può essere mescolato facilmente con l'acqua o con il succo di frutta, basta seguire le indicazioni, versare la dose di cui si ha bisogno nell'acqua e metterlo nella borraccia per dissetarsi quando siete in sella o percorrete un percorso in salita e la fatica inizia a farsi sentire. Il preparato energetico con aminoacidi ramificati, glutammina, creatina, beta alanina, arginina, policosanoli, vitamine e minerali, è ideale per chi pratica attività sportiva intensa e prolungata.

Pro. Facile da assumere.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Protegge le fibre muscolari

Quando ci si allena bisogna prendersi cura del propio corpo e gli integratori prevengono molti problemi muscolari soprattutto quando si fa un allenamento intenso. Il prodotto a base di glutammina previene la distruzione delle fibre muscolari ed è indicato non solo per chi corre o va in bici, ma anche per chi solleva pesi. Gli integratori stimolano la capacità del corpo di ricreare le fibre muscolari consumatesi durante un allenamento intensivo, il prodotto, inoltre, rafforza il sistema immunitario grazie ad agenti antiagglomeranti e indurenti.

Pro. Stimola il sistema immunitario.

Contro. Per alcuni utenti il sapore è poco gradevole.

Migliora la capacità di recupero

Riuscire a recuperare facilmente dopo un allenamento è molto importante per chi pratica sport e con questo integratore potrete allenarvi senza fatica perfetto per chi solleva pesi e fa attività fisiche intense come il ciclismo o il cross fit. Associato ad un'alimentazione sana e adeguata, l'integratore aiuterà anche a perdere peso in modo efficace, perchè trasforma il grasso in energia e rafforza il sistema immunitario.

Pro. Gli integratori non hanno alcun sapore in particolare.

Contro. I clienti che li hanno acquistati non hanno riscontrato difetti.

