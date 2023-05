Le maglie da running per correre in totale comfort

Durante l'attività sportiva e la corsa è molto importante indossare tessuti comodi e che mettano a proprio agio. L'attività fisica tende a far salire la temperatura interna e se non abbiamo l'abbigliamento adatto le prestazioni possono essere compromesse.

Un aiuto arriva dalle T-shirt traspiranti pensate per rinfrescare e abbassare la temperatura corporea. Sulla scelta influisce anche il taglio della maglia, quindi vi presentiamo i modelli leggeri e che agevoleranno i movimenti della corsa.

Maglia dal taglio attillato

Per chi non riesce a stare lontano dalla pista o dall'asfalto, la maglia è perfetta per accompagnarvi durante le lunghe sessioni d'allenamento. Il tessuto HeatGear permette di indossarla tutto il giorno avendo il massimo del comfort, i pannelli in mesh elasticizzati non solo permettono movimenti in piena libertà, ma assicurano una ventilazione strategica per un'asciugatura rapida e priva di odori. Il taglio attillato della t-shirt disponibile in differenti colori rende il modello a compressione comodo tanto da poterlo indossare tutto il giorno.

Maglia dal taglio classico

La maglia da corsa a maniche corte ha una vestibilità comoda ed è perfetta per chi quando si allena vuole anche essere alla moda. Il modello infatti, è disponibile in differenti colori, dai più classici come il nero e il blu, a quelli più accesi come giallo fluo o arancione. La t-shirt lunga sui fianchi permette di muovervi in libertà anche durante gli allenamenti più intensi. Il tessuto leggero dotato di sistema Dry Fit consente di rimanere freschi e asciutti anche dopo aver percorso chilometri ed è facile da lavare anche in lavatrice.

Pro. Il tessuto è traspirante.

Contro. Per alcuni utenti è troppo lunga.

Maglia a compressione

Il modello a manica lunga è perfetto non solo per la corsa, ma anche per altri sport come il ciclismo o il fitness. Il tessuto a rete di alta qualità permeabile all'aria sul dorso, sulla vita, sul petto e lungo le maniche offre traspirabilità e aerazioni ottime. La maglia mantiene il corpo asciutto anche quando a seguito dell'attività fisica la temperatura inizia a salire. Il modello total black è arricchito da inserti rossi o giallo fluo sulle spalle per essere visibili anche al buio.

Pro. La maglia è versatile e mantiene costante la temperatura corporea.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Maglia ad asciugatura rapida

La maglia da running a maniche corte è disponibile in diversi colori per soddisfare ogni esigenza e avere un look perfetto anche durante la corsa. Le tinte sul nero e sul blu sono indicate per chi preferisce avere uno stile classico, i colori arancioni, giallo e rosso sono ideali per chi vuole un look più originale. Il materiale leggero consente alla t-shirt di asciugarsi facilmente evitando spiacevoli odori. Le cuciture piatte permettono di muoversi in totale libertà anche se si adopera la maglia per altri sport come calcio e pallavolo.

Pro. La maglietta è traspirante.

Contro. Il colletto è leggermente stretto.

Maglia ad asciugatura rapida

Il set di due maglie a compressione elastica segue le linee del corpo per evitare spiacevoli sfregamenti e irritazioni durante l'attività sportiva. Il tessuto traspirante assorbe e asciuga rapidamente il sudore per sentirvi asciutti e puliti anche dopo ore di allenamento. Adatte ad ogni tipo di sport come corsa, jogging, yoga, ciclismo, palestra, pugilato, calcio, pallacanestro sono realizzate all'85% in poliestere e al 15% in spandex tessuti perfetti per essere lavati in lavatrice senza scolorire.

Pro. Buon rapporto qualità prezzo.

Contro. Per alcuni utenti non comprime abbastanza.

Maglia con design a rete

Allenarsi con il massimo del comfort è importante e la maglia è un elemento da non sottovalutare. Questo modello con design a rete migliora la ventilazione mentre la compressione esercita una pressione diversa sui muscoli, ideale per migliorare la circolazione sanguigna, e ridurre l'affaticamento muscolare così da limitare il rischio di lesioni. La t-shirt a manica corta realizzata con materiale elasticizzato in 4 direzioni, offre la massima libertà di movimento durante ogni tipo di sport, dalla corsa, al sollevamento pesi, fino al basket o al ciclismo.

Pro. La qualità dei materiali è ottima.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Maglia in tessuto elastico

La t-shirt dal design classico è perfetta per chi ha uno stile minimal, ma vuole dare un tocco in più al proprio look grazie a colori fluo e accesi. Il tessuto a rete traspirante ed elasticizzato a 4 vie, assorbe il sudore e si asciuga rapidamente, la maglia con taglio ampio regala il massimo del comfort e consente una maggiore libertà di movimento durante l'allenamento. Il modello perfetto per affrontare lunghe sessioni di allenamento asciuga rapidamente la sudorazione eccessiva, evitando la formazione di cattivi odori.

Pro. La maglia è traspirante e si asciuga velocemente.

Contro. Prima di acquistarla bisogna valutare bene le taglie.

Maglia adatta ad ogni tipo di sport

Realizzata al 100% in poliestere, il tessuto di qualità è leggero, morbido e confortevole sia al tatto che sulla pelle. Il modello a girocollo, ha uno stile classico che si abbina con ogni tipo di abbigliamento e avrete uno stile unico e inconfondibile. Grazie alla tecnologia in Micro-Mesh è possibile controllare l'umidità corporea e avere sempre una maglia asciutta e traspirante anche dopo lunghe ore di allenamento.

Pro. Il tessuto della maglia è di qualità.

Contro. Per alcuni utenti il modello è un po’ lungo.

Come scegliere la maglia da corsa

L’obiettivo delle maglie da corsa è quello di essere funzionali e rendere la sessione d’allenamento confortevole, per questo motivo prima di acquistare una t-shirt dovete assicurarvi che sia:

Traspirante : il tessuto deve garantire un grado di freschezza quando si corre, soprattutto in estate e asciugare il sudore in eccesso in poco tempo

: il tessuto deve garantire un grado di freschezza quando si corre, soprattutto in estate e asciugare il sudore in eccesso in poco tempo Termica: durante l’allenamento il corpo ha bisogno di un certo grado di calore per non avere ripercussioni sulla muscolatura e sulla salute

La scelta del tessuto

Anche il tessuto ricopre un ruolo importante, molti preferiscono il cotone perché rispetta la pelle e non crea allergie, ma è il meno adatto quando vi allenate perché assorbe molto sudore e crea una sensazione di umidità. Meglio scegliere un tessuto in fibra che assorbe il sudore e si asciuga immediatamente.

I colori giusti

Quando decidete di acquistare una maglia da running, anche il colore ha un ruolo importante perché deve essere in grado di rendervi visibili a ogni ora del giorno. I più indicati sono i modelli con colori accesi o t-shirt con inserti fluo, che possono farvi notare anche sulle lunghe distanze.

Come scegliere la taglia giusta

La maglia da running deve essere confortevole e assecondare i movimenti, quindi un modello troppo ampio potrebbe dare fastidio mentre si corre. Allo stesso tempo si deve evitare una t-shirt troppo aderente perché si potrebbe avere la sensazione di non riuscire ad eseguire i movimenti liberamente.