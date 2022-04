I pantaloncini corsa da donna leggeri e traspiranti per allenarsi in estate

Quando si tratta di abbigliamento sportivo, la prima cosa a cui dobbiamo pensare è la comodità e indossare capi che ci fanno sentire a nostro agio. Se in inverno non possono mancare giacche a vento e pantaloni lunghi, quando arriva il bel tempo non vediamo l’ora di alleggerire il nostro outfit e scegliere capi adatti alla stagione.

Oltre alle maglie a maniche corte, i must have della primavera e dell'estate sono i pantaloncini corti, leggeri e in grado di assicurare libertà di movimento, realizzati in tessuti traspiranti.

Colorati, con profili catarifrangenti o con tasche, i modelli sono davvero tanti, se vogliamo rinnovare il nostro abbigliamento da corsa e non farci trovare impreparati all’estate ecco alcuni modelli da avere assolutamente!

Pantaloncini traspiranti Under Armour

Correre indossando questi pantaloncini sarà comodo e sicuro, il materiale traspirante è progettato per tenerci al sicuro anche dopo ore di allenamento, grazie agli inserti traspiranti situati ai lati, mentre l’orlo sagomato incrociato conferisce agli shorts un look particolare. Il morbido elastico in vita completato da un cordoncino integrato offre un’ottima vestibilità e si adatta ad ogni fisico. Facile da lavare, il tessuto asciuga velocemente, così da poterlo indossare ogni volta che vogliamo. Disponibile in differenti colori e fantasie, si adattano ad ogni gusto per rispettare in pieno il nostro look, inoltre, ci sono dei modelli con profili a contrasto, come il logo riflettente che consente di essere visti anche al buio.

Pro. I pantaloncini sono leggeri e si asciugano facilmente.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Pantaloncini in tessuto dry fit Nike

Se amiamo lo stile vintage, difficile resistere a questi pantaloncini caratterizzati dallo stile 80’s, dagli inserti verde chiaro a contrasto e dall'iconico logo. I modelli a vita bassa, con cavallo di 9 cm hanno l’elastico in vita con coulisse per facilitare la regolazione della vestibilità. Per regalare il massimo del comfort, i pantaloncini hanno gli slip integrati e sono realizzati con un tessuto che allontana il sudore dalla pelle così da mantenerla asciutta durante la corsa.

Pantaloni da corsa 2 in 1 Lixada

I pantaloncini 2 in 1 sono ideali non solo per la corsa, ma anche per qualsiasi altra attività sportiva all’aperto o in palestra. Il modello aderisce perfettamente al corpo, senza evidenziare eventuali difetti, ma semplicemente modellandolo. Traspiranti e realizzati in tessuto con asciugatura rapida, assicurano comfort e una sensazione di asciutto durante ogni sessione d’allenamento, grazie anche alle griglie d’aria laterali che aumentano la circolazione dell’aria. Lo stile moderno, si abbina perfettamente alla funzionalità dei pantaloncini, infatti oltre ad avere un pratico elastico in vita con coulisse, ha una tasca posteriore con cerniera per conservare al sicuro piccoli oggetti come chiavi, smartphone e auricolari.

Pro. Comodi e realizzati in materiale resistente.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Pantaloncini a compressione Barrageon

Allenarsi in totale sicurezza è sempre importante e anche l’abbigliamento può aiutarci ad avere il massimo vantaggio. Questi pantaloncini a compressione ergonimica, ad esempio, aumentano la circolazione sanguigna riducendo allo stesso tempo il rischio di lesioni e migliorando le prestazioni. Il tessuto traspirante a rapida asciugatura mantiene la pelle fresca e asciutta durante le attività e gli sport, mentre le cuciture piatte sono pensate per evitare sfregamenti e proteggere la pelle.

Pro. Comodi e pratici.

Contro. I clienti che li hanno acquistati non hanno riscontrato difetti.

Pantaloncini con tasche Gimdumasa

Avere con noi gli oggetti più importanti è fondamentale, se non amiamo particolarmente i marsupi, possiamo optare con i pantaloncini con tasche. Questo modello è caratterizzato da una nascosta in vita pensata per conservare oggetti piccoli come chiavi e tessere, mentre le due esterne e laterali, potranno contenere al sicuro lo smartphone. Morbidi e rispettosi della pelle, sono perfetti non solo per la corsa, ma anche per altre attività come workout, yoga o fitness. Il modello a vita alta e materiale a compressione, migliora la circolazione del sangue per ridurre l’affaticamento muscolare. Non dobbiamo fare altro che indossarli allenamento dopo allenamento perché assorbono efficacemente il sudore e si asciugano in poco tempo.

Pro. I pantaloncini sono realizzati con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni utenti il taschino in vita rende il bordo un po’ spesso.

Pantaloncini per avere libertà di movimento icyzone

Ideali per correre all’aria aperta o in palestra, la caratteristica unica di questi pantaloncini è quella di lasciare il massimo della libertà quando ci alleniamo. Il tessuto tecnico traspirante è leggero e resistente, caratteristiche che ci aiutano a migliorare le prestazioni, infatti, la pelle rimane perfettamente asciutta riducendo la sensazione di bagnato, cattivi odori e irritazioni. La confezione composta da due pantaloncini, non solo ci permette di avere il modello perfetto sempre a disposizione, ma anche di avere pantaloncini super trendy e alla moda.

Pro. I pantaloncini sono belli e comodi.

Contro. Per alcuni utenti la parte inferiore tende a salire quando ci si muove.

Pantaloncini minimal Salomon

Se amiamo lo stile minimal, questi pantaloncini sono il nostro must have dell’estate. I pannelli elastici ai lati della cintura aderiscono alla gamba per assicurare libertà di movimento. Privi di tasche e slip interni, sono estremamente leggeri assicurano un'ottima ventilazione e sono idrorepellenti, per avere il massimo del comfort possiamo indossarli sopra pantaloncini a compressione.

Pantaloncini di design New Balance

Caratterizzati da una tecnologia aerodinamica e dallo stile moderno, i pantaloncini da donna dotati di Accelerate 5" sono perfetti per la corsa e ogni tipo di allenamento. La forma elegante e svasata li fa sembrare come una gonna, quindi non solo sono belli esteticamente, ma non si arrotolano durante la corsa. Il tessuto leggero e traspirante con tecnologia NB Dry allontana l’umidità così da avere la pelle asciutta e fresca durante l’attività fisica.

Pro. Sono leggeri e comodi da indossare.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

