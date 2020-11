I pantaloni giusti per allenarsi anche in inverno

Con le temperature più basse mettere al sicuro i propri muscoli per evitare strappi o dolori è importante, diventa una necessità soprattutto se si pratica la corsa a livello agonistico.

Quindi con l'arrivo dell'autunno possiamo mettere in soffitta i pantaloncini da running e iniziare ad usare i pantaloni lunghi. Il modello perfetto per correre durante la stagione più fredda regalerà il massimo del comfort in ogni situazione e soddisfare ogni esigenza. Vi presentiamo i migliori modelli per affrontare ogni allenamento in totale comodità.

Pantaloni a compressione

Freddo, pioggia e vento possono essere affrontati tranquillamente con questi pantaloni in tessuto in micro mesh. Il materiale traspirante offre il massimo della ventilazione assorbendo il sudore, dopo pochi minuti tornerete ad essere asciutti e freschi senza quella sgradevole sensazione di umidità. Le cuciture piatte e l'elastico alto evitano le irritazioni e garantiscono un comfort senza sfregamenti. Il tessuto modellante ed elasticizzato in 4 direzioni assicura libertà di movimento in ogni situazione.

Pro. Sono elastici e morbidi.

Contro. Vestono un po' stretti

Pantaloni Dry-Fit

I pantaloni running a compressione sono perfetti per la corsa ma anche per allenamenti in palestra come il crossfit. Il tessuto Dri-Fit è confortevole e garantisce una compressione media e le cuciture piatte dello stesso colore sono ergonomiche e limitano lo sfregamento. Il tessuto arricchito da pannelli in rete traspirante si asciuga in pochi minuti per una sensazione di asciutto e pulito sempre. Disponibile in differenti colori come bianco, blu e grigio potrete scegliere quello che si adatta meglio al vostro stile.

Pro. Comprime lasciando una sensazione di comfort.

Contro. I pantaloni vestono un pò stretti.

Pantaloni a compressione graduata

La forma ergonomica offre un'ottima vestibilità che garantisce libertà di movimento, inoltre, la struttura elasticizzata in quattro direzioni permette la massima mobilità senza il rischio che il tessuto si strappi. Il materiale a compressione graduale riduce l'affaticamento muscolare con conseguente diminuzione del rischio di lesioni e favorisce il flusso sanguigno per una fase di ripresa più veloce. L' inserto in rete sul cavallo è realizzato per avere il massimo della ventilazione, mentre la cintura mantiene la forma e non scivola anche dopo un lungo utilizzo.

Pro. I pantaloni sono caldi e morbidi.

Contro. Per alcuni utenti la compressione è leggera.

Pantaloni antivento

I pantaloni da corsa unisex sono perfetti sia per lui che per lei, il modello comodo e confortevole garantisce la massima libertà di movimento anche dopo lunghe ore di allenamento. Realizzati in materiale elasticizzato, assicurano un isolamento ideale dal vento e mantengono la temperatura corporea anche durante le giornate più fredde. Le cerniere sulle caviglie permettono di adattare il pantalone ad ogni conformazione, per avere un'esperienza di corsa efficiente, mentre la tasca posteriore è pensata per avere l'indispensabile come chiavi e cellulare senza correre il rischio di perderli.

Pro. Sono caldi e la tasca posteriore è comoda e pratica.

Contro. Hanno una vestibilità larga.

Pantaloni leggings

Il pantalone da corsa è ottimo anche per praticare altri sport, il modello si adatta perfettamente al corpo, garantendo libertà di movimento sia durante la corsa, sia mentre si eseguono esercizi in palestra. Il materiale traspirante grazie al sistema 3d bionic sphere permette di rimanere sempre asciutti anche dopo ore di allenamento. Dotato di una tasca interna, consente di avere a portata di mano le chiavi o ciò di cui si ha bisogno.

Pro. I pantaloni sono traspiranti.

Contro. I clienti che li hanno acquistati non hanno riscontrato difetti.

Pantaloni termici

Realizzati in leggero materiale termico, i pantaloni sono perfetti per allenarsi durante le giornate più fredde garantendo libertà di movimento. La tecnologia di trasporto dell'umidità è pensata per ridurre il freddo allontanando il sudore dalla pelle e trasportandolo verso il tessuto dove evapora rapidamente. Il modello a compressione accelera il flusso sanguigno fornendo più ossigeno ai muscoli e riducendo l'affaticamento. Disponibili con stampe e colori differenti i pantaloni sono ideali per chi vuole allenarsi senza rinunciare ad essere alla moda.

Pro. Tenuta termica buona.

Contro. Per alcuni clienti sono bassi in vita.

Come scegliere un pantalone da corsa

Nell'abbigliamento da corsa invernale i pantaloni ricoprono un ruolo centrale perchè devono essere in grado di proteggere dal freddo e mettere al sicuro i muscoli da lesioni e affaticamento. L'acquisto non può essere effettuato con leggerezza, ma bisogna valutare attentamente alcuni fattori, vediamo le caratteristiche principali.

Materiali

I pantaloni da corsa per eccellenza sono quelli realizzati in fibra spantex elastica e resistente inoltre, questo tipo di materiale non trattiene il sudore a differenza del cotone. Solitamente hanno un doppio strato: quello interno è felpato e caldo, quello esterno è liscio e fa scivolare l'umidità per un'asciugatura rapida. Per questo prima di acquistare un pantalone bisogna accertarsi che sia:

traspirante : in modo da controllare il livello di umidità e quindi ridurre la proliferazione di batteri causa di cattivi odori;

: in modo da controllare il livello di umidità e quindi ridurre la proliferazione di batteri causa di cattivi odori; elastico: durante l'allenamento si deve avere libertà di movimento, è soprattutto avere una sensazione di comfort a contatto con la pelle.

Vestibilità

I pantaloni hanno misure che vanno dalla S alla XXL, per avere una vestibilità più o meno aderente, l'importante è che siano comodi e contenitivi per non avere problemi durante l'allenamento.

Funzionali

Per chi si allena di frequente, meglio scegliere un modello provvisto di tasca con zip, in questo modo è possibile conservare all'interno chiavi o telefonino in totale sicurezza.

Altra caratteristica da non tralasciare è la visibilità, se ci si allena di sera, il pantalone deve avere fasce o inserti riflettenti per essere ben visibili anche nei punti più bui.

