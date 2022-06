Scarpe da running, i modelli per correre in riva al mare

Fare sport è un'attività importante per la salute e aiuta a mantenere in forma corpo e spirito. A beneficiarne non è solo il tono muscolare, il peso, la circolazione, ma anche l’umore, lo stress e la tensione che vengono ridotti notevolmente. Correre ci riporta in sintonia con il nostro corpo e ci rende felici senza un reale motivo.

Il running è un vero e proprio stile di vita e una passione a cui è difficile rinunciare anche quando siamo in vacanza. Il mare e la spiaggia, i luoghi perfetti per il relax, sono anche lo scenario ideale per correre e continuare l'allenamento quotidiano.

Per farlo in totale sicurezza, abbiamo bisogno degli accessori giusti, tra questi non possono mancare le scarpe pensate per svolgere l'attività sul bagnasciuga o sugli scogli. Ecco una selezione dei migliori modelli da spiaggia da mettere in valigia!

Pratiche e leggere: scarpe con suola in neoprene

Questo modello ultraleggero offre una piacevole sensazione al piede. Il tessuto elastico sulla tomaia è traspirante e confortevole, la suola in gomma oltre ad essere elastica e adattarsi ai movimenti del piede, assorbe l'umidità e i cattivi odori. Ideale per ogni tipo di sport, dalla corsa, al beach volley, fino al canottaggio, ci mettono al sicuro su ogni tipo di terreno anche quello più scivoloso. Inoltre, il piede rimane protetto anche su superfici appuntite perché la scarpa garantisce una presa stabile. Facili da indossare e da togliere grazie all'apertura elasticizzata che evita lo sfregamento, il materiale con cui sono realizzate è resistente si asciuga in breve tempo e dona una sensazione di pulito e comfort.

Pro. Belle esteticamente, hanno un'ottima presa su ogni tipo di superficie.

Contro. Per alcuni utenti non sono molto adatte agli scogli.

Scopri di più su Amazon

Adatte in ogni occasione: scarpe traspiranti

Le scarpe da corsa sono perfette per praticare ogni tipo di sport, come bici o snorkeling, ma le linee eleganti e il design accattivante le rendono l'accessorio indispensabile da avere sempre con se e indossare durante ogni attività quotidiana. Disponibili in diversi colori e fantasie, si abbinano a look differenti e rispecchiano differenti gusti, così da avere un aspetto impeccabile anche in vacanza. Realizzate in poliestere e spantex, oltre ad essere traspiranti e assicurare il massimo del comfort al piede, si asciugano rapidamente, pronte per essere indossate in ogni momento. Le scarpe prive di chiusura, calzano facilmente e aderiscono assicurando il massimo del benessere durante l'allenamento, anche su terreni particolarmente difficili come gli scogli.

Pro. La suola comoda e aderente al terreno è sicura.

Contro. Si deve valutare bene la taglia della scarpa.

Scopri di più su Amazon

Per avere la massima protezione: scarpe con suola antiscivolo

Quando si corre o si pratica attività fisica, la sicurezza è fondamentale. Queste scarpe da corsa grazie alle suole resistenti, spesse e antiscivolo proteggono i piedi da sassi e pietre. Realizzate in tessuto elastico, la pressione del piede è distribuita uniformemente all'interno della scarpa per avere il massimo del comfort. Traspiranti e dotate di suola drenante, si asciugano rapidamente per avere il piede sempre asciutto anche dopo ore di allenamento. Perfette per la corsa o altre attività, possono essere usate anche nel tempo libero o messe in valigia e averle sempre a portata di mano perché sono leggerissime.

Pro. Adatte su ogni tipo di terreno, mantengono il piede al sicuro.

Contro. L'imboccatura poco elastica crea delle difficoltà a chi ha il collo del piede alto.

Scopri di più su Amazon

Adatte a tutti: scarpe unisex

La corsa è uno sport che appassiona sia uomini che donne, se si vuole praticare running anche in vacanza, questo modello unisex è la scelta giusta. Caratterizzate da un design essenziale e minimal, le scarpe sono arricchite da una chiusura elastica comoda da regolare e perfetta per adattarsi ad ogni conformazione del piede, sia quello maschile più grande, che quello femminile più piccolo. Il tessuto liscio oltre ad aderire alla pianta, è traspirante e si asciuga subito per avere il piede al riparo, anche quando decidiamo di correre in riva al mare. La suola spessa consente di camminare in strada o in prossimità dell'acqua proteggendo dalla sabbia scottante, dalle pietre, dai ricci di mare e fondali frastagliati.

Pro. Le scarpe sono comodissime.

Contro. Bisogna valutare la conformazione del piede prima di scegliere il numero.

Scopri di più su Amazon



Perfette per ogni sport: scarpe ad asciugatura rapida

Corsa, surf, snorkeling o beach volley, gli sport da fare in spiaggia sono tanti e grazie a queste scarpe possiamo praticarli tutti comodamente. La tomaia realizzata in tessuto ultraleggero e traspirante, è dotata di una ventilazione incrociata, per una rapida asciugatura. Flessibili e confortevoli, sono facili da indossare e proteggono i piedi da eventuali ferite e oggetti appuntiti che si trovano sul terreno o in acqua, inoltre, la chiusura con cinghie elastiche, si regola in base alla larghezza del piede. Disponibile in diversi colori non resta che scegliere quello più adatto al proprio stile e iniziare a divertirsi.

Pro. Morbide e comode sono elastiche e accompagnano il movimento del piede.

Contro. Per alcuni utenti bisogna attenzione alla scelta del numero.

Scopri di più su Amazon

Belle e comode: scarpe con design sportivo

Amiamo la corsa, ma non rinunciamo allo stile? Queste scarpe sono la scelta ideale! Il modello dal design sportivo, è bello e pratico, adatto ad ogni look e gusto. Le calzature sempre comode anche dopo ore di allenamento, sono resistenti e pensate per ogni tipo di terreno, anche quello degli scogli. Realizzate in materiale traspirante, la suola ha dei piccoli fori per assicurare il drenaggio dell'acqua e lasciare il piede sempre asciutto anche durante allenamenti intensi. Perfette anche per il nuoto, le scarpe si asciugano rapidamente, pronte per un nuovo utilizzo.

Pro. Comode e leggere, si adattano al piede.

Contro. La soletta tende a venir via dopo alcuni utilizzi.

Scopri di più su Amazon

Per ogni età: scarpe da corsa per adulti e bambini

La passione per lo sport accomuna grandi e bambini e con queste scarpe i più piccoli potranno correre e divertirsi in spiaggia in compagnia dei genitori in totale sicurezza. Il modello realizzato in misto neoprene, mixato a un materiale elasticizzato e forato riesce ad essere traspirante, perfetto per regalare il massimo del comfort. La suola in gomma resistente è molto flessibile, permette di camminare senza inciampare, inoltre sono adatte per fare una bella passeggiata sugli scogli.

Pro. Il modello è comodo e si può scegliere tra differenti colori

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Scopri di più su Amazon

Perfette per allenarsi in acqua: scarpe impermeabili

Chi ama allenarsi sul bagnasciuga ha bisogno di scarpe impermeabili in grado di proteggere il piede e questo modello racchiude in sé tutte queste caratteristiche. Il materiale morbido e leggero è semplice da indossare, ma anche da tenere ai piedi a lungo senza provare fastidio. La tomaia traforata, è traspirante e nello stesso tempo permette all’acqua di fuoriuscire facilmente, inoltre, la suola dotata di un disegno antiscivolo rende sicure le scarpe anche sugli scogli. Disponibile in differenti colori, non resta che scegliere quello che preferite.

Pro. La tomaia è traforata e permette all'acqua di uscire.

Contro. Il materiale tende a cedere dopo diversi utilizzi.

Scopri di più su Amazon

Per proteggere le caviglie: scarpe a stivaletto

Per camminare in totale sicurezza tra gli scogli ed evitare che le scarpe si sfilino durante la corsa, il modello giusto che fa per noi è quello a stivaletto. Le calzature leggere e facili da utilizzare, proteggono efficacemente la caviglia durante ogni attività sportiva, dal nuoto allo snorkeling, fino alle immersione. Il modello, infatti, è perfetto per chi vuole ridurre al minimo la propria attrezzatura, ma non vuole rinunciare alla sicurezza e alla praticità. Resistenti al tempo e all'usura, hanno una suola antiscivolo che ci consente di correre in totale sicurezza su ogni tipo di superficie.

Pro. Sono adatte per nuotare e correre.

Contro. Le scarpe non hanno il foro per lo scarico dell'acqua.

Scopri di più su Amazon

Versatili e comode: scarpe facili da indossare

Quando acquistiamo un paio di scarpe, il primo aspetto da prendere in considerazione, dopo la qualità, è la praticità d'uso e queste calzature contengono al loro interno entrambe le caratteristiche. Il modello privo di lacci si indossa velocemente grazie all'aletta posta nella parte posteriore. Disponibile in differenti colori e misure, è pensato sia per lei che per lui, pronti ad indossarle durante i differenti sport acquatici, ma anche per una semplice passeggiata sul bagnasciuga grazie alla suola antiscivolo.

Pro. Le scarpe sono leggere e flessibili.

Contro. Per alcuni utenti la calzata delle scarpe è un po' stretta.

Scopri di più su Amazon