Abflex, la fascia per addominali di ferro!

L’elettrostimolatore è spesso oggetto di controversie nelle comuni discussioni sull’allenamento fisico; ma in realtà, questo strumento, se usato in abbinamento ad un piano di allenamento specifico e ad una dieta sana ed equilibrata, può dare buoni, se non ottimi risultati. Inoltre, la definizione del muscolo non è l’unico beneficio che questo macchinario apporta al nostro fisico; utilizzando il giusto programma di allenamento fra le varie opzioni che questi strumenti spesso offrono infatti, si può migliorare la circolazione e la pressione sanguigna, apportando così grandi benefici alla ritenzione idrica e agli inestetismi legati ad una cattiva vascolarizzazione dei tessuti.

La fascia per addominali di Abflex è un prodotto di altissima qualità ed è uno degli elettrostimolatori più acquistati e amati dagli utenti Amazon, grazie alla sua reale efficacia, alla sua comodità e alla facilità di utilizzo. La cintura di Abflex, infatti, provoca la contrazione e il rilassamento dei muscoli tramite la trasmissione degli impulsi elettrici, simulando esercizi come sit-up e crunch, allenando, tonificando e rafforzando gli addominali e migliorando la tua forma fisica a ogni utilizzo.

Dotata di 10 livelli per scolpire l’addome e 99 livelli di intensità, facilmente controllabili tramite il comodo telecomando, questa fascia per addominali è molto pratico facile da usare, anche perché priva di cuscinetti in gel: l’importante è iniziare da un livello base per poi incrementare l’intensità man mano che la tua resistenza aumenta.

Spalma poche gocce del gel incluso nella confezione sui cuscinetti circolari, allaccia la cintura e, usando il telecomando, individua il livello e l’intensità ottimali per la tua forma fisica. Inizia con 30 minuti di utilizzo a livello base, poi aumenta man mano.

Consigliata anche dai fisioterapisti, la fascia per addominali di Abflex è una cintura medicale confortevole, che si adatta perfettamente alla zona addominale e regala risultati eccezionali in poco tempo. Inoltre, nella confezione 100% riciclabile sono inclusi anche un manuale completo di istruzioni che ti guiderà nell’utilizzo, una borsa per riporre la cintura e una valigetta per il trasporto, così da poter tonificare i tuoi addominali ovunque ti trovi!

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!