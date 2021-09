Le ellittiche per allenarsi e rimanere in forma direttamente a casa

Rimanere in forma restando comodamente a casa è il desiderio di tutti. Se volete avere un fisico perfetto anche in autunno e inverno l’ellittica è la soluzione da non farvi sfuggire. Ecco i migliori modelli

Anche se l’estate è finita, l'arrivo dell'autunno non vuol dire abbandonare la forma fisica. Se con il ritorno in ufficio e alla vita di tutti i giorni il tempo è sempre poco per andare in palestra, la soluzione è quella di ricrearla direttamente a casa vostra.

Gli attrezzi da usare in casa sono tanti, dai pesetti alla corda, ma quello più completo è senza dubbio l’ellittica. Con il movimento a metà tra corsa e sci, mette al sicuro le articolazioni da traumi e può essere utilizzata quotidianamente anche da chi non pratica sport da tempo.

In commercio ci sono vari modelli, si va da quelli professionali a quelli più semplici. Vediamo l’ellittica adatta alle vostre esigenze.

Ellittica compatta

Se amate fare esercizio fisico, ma non avete tempo di andare in palestra, l’ellittica compatta riesce a venire incontro alle vostre esigenze. L’attrezzo sportivo è pensato per le case di piccole dimensioni in cui ogni centimetro è fondamentale. Piccola e compatta è dotata di tutto il necessario per permettervi di allenarvi al meglio, come il display incorporato con il quale potete avere costantemente sotto controllo la distanza, le calorie bruciate, il tempo trascorso e la velocità. I pedali con struttura antislittamento, i comodi manubri imbottiti di EVA e il pratico appoggio per l'addome, permettono di allenare in modo adeguato sia la parte superiore che quella inferiore del corpo. La regolazione semplice e facile del quadrante renderà l’ellittica facile da usare.

Pro. Perfetta per gli ambienti piccoli fornisce il giusto allenamento.

Contro. Deve essere avvitata costantemente per essere stabile.

Scopri di più su Amazon

Per chi è alle prime armi

Se siete tra quelli che amano lo sport, ma non avete mai provato l'ellittica, questo modello è la scelta ideale. Il movimento dell'attrezzo vi permette di tonificare tutto il corpo, dalle braccia alle gambe regalandovi la sensazione di praticare il fitwalking, direttamente nel vostro salotto di casa. Il modello realizzato in ferro è robusto e resistente, inoltre, la pedana antiscivolo è stata pensata per assicurare il massimo dell’aderenza e non rischiare di scivolare durante l’allenamento. Il display Lcd oltre al tempo, alla velocità, al consumo calorico e alla distanza viene visualizzato anche la frequenza cardiaca grazie al cardiofrequenzimetro integrato nelle comode maniglie e avere sotto controllo le prestazioni.

Pro. È realizzata con materiali di qualità.

Contro. Il display non è touch.

Scopri di più su Amazon

Per chi vuole perdere peso

Se avete bisogno di perdere peso in poco tempo, questa ellittica è studiata per chi vuole tonificare i muscoli e mettersi in forma in poche settimane. Grazie alla combinazione di diversi esercizi cardio come ciclismo, jogging, sci e camminata, riesce ad agire su ogni parte del corpo in modo uniforme. L’ellittica dal design elegante, è aerodinamica e compatta adatta per ogni tipo di fisico ed altezza. Le maniglie e i pedali con superficie antiscivolo, sono sicure e proteggono da incidenti ad ogni tipo di velocità. Non dovete fare altro che avere un piano d’allenamento e perder peso non sarà un problema.

Scopri di più su Amazon

Piccola e compatta

Se avete una stanza palestra o un angolo con tutti i vostri attrezzi, questa ellittica è lo strumento adatto per completare il vostro angolo fitness personale. Il design compatto permette di posizionare l’attrezzo all’interno della stanza con il minimo ingombro. Dotata di computer con visualizzazione di tutti i parametri di allenamento avrete sempre tutto sotto controllo attraverso lo schermo Lcd. Il monitor vi consente di visualizzare tutte le funzioni come tempo, velocità, distanza, calorie e pulsazioni. La sella regolabile verticalmente, permette di scegliere la posizione di allenamento in base alla vostra altezza. Dovete solo regolare l'intensità su ben 8 differenti livelli e iniziare ad allenarvi.

Pro. Comoda, compatta e solida.

Contro. Per alcuni utenti è troppo bassa.

Scopri di più su Amazon

Ellittica con Bluetooth

L’ellittica è tra i migliori strumenti per aumentare la resistenza muscolare, diminuire la massa grassa e bruciare calorie senza sovraccaricare le articolazioni. Il modello permette di scegliere l’intensità del vostro allenamento e di progredire man mano che vi mettete in forma. La console multifunzionale consente di aver tutte le informazioni principali sia sullo schermo sia tramite il collegamento Bluetooth. La cintura cardio inclusa nella confezione e i 5 programmi HRC preinstallati assicurano un allenamento efficace, poi grazie al portabottiglie incluso potete concedervi una pausa quando ne avete bisogno.

Pro. con lo schermo è facile avere sotto controllo l'allenamento.

Contro. Per alcuni utenti è un po' rumorosa.

Scopri di più su Amazon

Perfetta per i professionisti

Se siete esperti e avete bisogno di mantenervi in forma comodamente a casa, questo modello fa al caso vostro. L’ellittica è dotata di 24 livelli di resistenza controllati dal computer tramite la app o il collegamento usb. Dotato di programmi di 24 programmi fitness pre-installati, ha un ampio display retroilluminato con informazioni su tempo, distanza, calorie, velocità, pulsazione e watt, per aver sempre tutto sotto controllo e creare un piano d’allenamento adatto alle vostre condizioni fisiche. Il manubrio con sensori e pulsazioni integrati è arricchito da un porta tablet, per allenarvi mentre vedere la vostra serie preferita. Una volta terminato grazie alle ruote per il trasporto potrete riporla in ogni angolo della casa.

Pro. Facile da montare.

Contro. Per alcuni utenti è rumorosa.

Scopri di più su Amazon

Per chi non si allena intensamente

Se vi allenate, ma non intensamente, questo modello è quello da avere assolutamente in casa. L'ellittica con la sua struttura, il sellino e la distanza tra i pedali, è pensata per offrire un movimento naturale, in grado di sostenere fino a 110 kg. Il manubrio ha sensori che riescono a rilevare le pulsazioni, mentre lo schermo Lcd è in grado di fornire tutte le informazioni sulla durata dell’allenamento, sulla velocità, sulla distanza percorsa, sulle calorie bruciate e sul battito cardiaco. Il sistema frenante magnetico garantisce un movimento fluido, inoltre le dimensioni compatte consentono di conservarla in ogni angolo della casa.

Pro. L'ellittica è stabile.

Contro. Le istruzioni non sono semplici.

Scopri di più su Amazon

Ellittica per tutta la famiglia

Il modello professionale unisce tecnologia e un design moderno straordinariamente silenzioso. Il sistema frenante magnetico a 32 livelli può essere controllato dal display, la pedalata è regolabile su 3 lunghezze diverse e i piedi sono al sicuro perché poggiano su una superficie antiscivolo. I sensori presenti sui manubri e la possibilità di utilizzare il cinturino cardiofrequenzimetro, vi permetteranno di rimanere aggiornati sulla vostra frequenza cardiaca, mentre il display da 7 pollici, vi tiene sempre informati su tempo, ritmo, distanza, calorie e resistenza. I 12 programmi preimpostati possono essere associati a dispositivi USB, lettore MP3 e tablet per ascoltare la propria musica preferita e guardare video anche tramite il collegamento Bluetooth.

Pro. L'ellittica è solida e semiprofessionale.

Contro. Per alcuni utenti la resistenza è bassa.

Scopri di più su Amazon

Cos'è l'ellittica

L'ellittica è un attrezzo ideale per chi si avvicina per la prima volta o dopo un lungo periodo di riposo dal fitness perché aiuta a risvegliare il corpo, ma soprattutto serve ad armonizzare il corpo e la camminata senza gravare sulle articolazioni perché il piede non si stacca mai dalla superficie. L'allenamento con questo attrezzo non comprende solo le gambe, ma anche le braccia grazie alle maniglie laterali.

Utilizzare questo attrezzo comporta dei benefici al corpo e aiuta a:

Dimagrire : perché consumate più calorie rispetto alla cyclette

: perché consumate più calorie rispetto alla cyclette Tonificare : snellisce il corpo perché coinvolge diverse fasce muscolari delle braccia, delle gambe e della zona addominale

: snellisce il corpo perché coinvolge diverse fasce muscolari delle braccia, delle gambe e della zona addominale Riabilitare : il movimento dell'ellittica non danneggia le articolazioni quindi è perfetta in caso di infortuni al ginocchio

: il movimento dell'ellittica non danneggia le articolazioni quindi è perfetta in caso di infortuni al ginocchio Rilassare: l'attività fisica scarica lo stress e con questo attrezzo bastano 10 minuti per avere effetti benefici

Come scegliere l'ellittica

Per essere efficienti, le ellittiche devono avere determinate caratteristiche.

Sistema di frenaggio

Le ellittiche sono dotate di sistemi di frenaggio differenti in base alla tipologia di allenamento come ad esempio:

Sistema elettromagnetico : scelta da chi deve utilizzarla per la riabilitazione, questo sistema di frenaggio si basa su elettromagneti presenti nell'ellittica, maggiore è il flusso di corrente che passa, maggiore sarà la frenata

: scelta da chi deve utilizzarla per la riabilitazione, questo sistema di frenaggio si basa su elettromagneti presenti nell'ellittica, maggiore è il flusso di corrente che passa, maggiore sarà la frenata Sistema magnetico : pensato per avere un movimento più fluido, questo tipo di frenata si basa su magneti presenti nell'ellittica che si attivano quando si avvicinano al volano

: pensato per avere un movimento più fluido, questo tipo di frenata si basa su magneti presenti nell'ellittica che si attivano quando si avvicinano al volano Sistema meccanico: si basa sull'accostamento diretto degli ingranaggi e la resistenza può essere modificata manualmente

Telaio

Come in ogni attrezzo per il fitness, il telaio deve essere resistente e sostenere agevolmente chi la utilizza. Per essere efficiente deve essere in acciaio, silenzioso e durare nel tempo.

Manubrio e pedali

Il manubrio ha due punti d'appoggio su cui spesso vengono collocati dei sensori per rilevare il battito cardiaco. Per essere confortevoli hanno un rivestimento con materiale antiscivolo così da evitare che le mani scivolino durante l'allenamento.

I pedali dell'ellittica sono molto più larghi rispetto alla pianta dei piedi, inoltre, per evitare di caricare l’articolazione del ginocchio, i due pedali non devono essere distanti tra loro.

Portata massima

Come tutti gli attrezzi per il fitness, anche l'ellittica prende in considerazione la portata, quella massima è di 100 kg, ma ci sono modelli in grado di sopportare un peso maggiore. Prima di acquistarla è bene scegliere il modello adatto al vostro peso.

Pannello di controllo

Il pannello di controllo permette di avere sotto controllo la durata dell'esercizio, le calorie bruciate, la velocità della pedalata, i chilometri percorsi e il programma d'allenamento scelto. Alcuni modelli più tecnologici possono essere collegati allo smartphone, tramite connessione bluetooth.

Programmi disponibili

L'ellittica è molto versatile e consente di svolgere diversi tipi di allenamento sia per i principianti che per i più esperti, basta solo stabilire il grado di intensità in base ai programmi a disposizione sull'attrezzo.

Leggi anche

Mantenersi in forma: la pedaliera migliore per allenare braccia e gambe

Le cyclette per allenarsi anche in casa