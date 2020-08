Maschera da snorkeling, per esplorare le bellezze del mare in completa sicurezza

Ideale per lo snorkeling e per immersioni in acque poco profonde, la maschera di WSTOO è un prodotto dall'eccellente rapporto qualità prezzo, molto comodo da usare e dotato di diverse funzionalità.

In particolare, questa maschera ha un sistema di respirazione avanzato con tre canali d'aria completamente separati (presa d'aria intermedia e uscita d'aria su entrambi i lati), che prevengono efficacemente la ri-inalazione di CO2 esalata, assicurandoti in questo modo di inalare aria fresca ogni volta e massimizzando la sicurezza: l'aria fresca entrerà nella maschera dalla parte superiore e non si mescolerà con l'anidride carbonica nel canale di scarico. Le uscite d'aria su entrambi i lati, inoltre, raddoppiano la velocità di ventilazione, evitando spiacevoli appannamenti.

Realizzata in silicone alimentare, sicuro e non tossico, questa maschera da snorkeling è pieghevole e facile da montare, occupa poco spazio ed è semplice da trasportare e da riporre. Inoltre, è dotata di:

tubo per la respirazione - collegato alla maschera tramite una fascia in gomma siliconica elastica, che ne assicura stabilità e aderenza;

vista panoramica a 180° - lenti piatte trasparenti e panoramiche che non distorcono la vista subacquea, eliminando vertigini o fastidi e consentendoti di vedere i fondali marini in modo più chiaro;

tecnologia anti perdita - il silicone elastico di qualità garantisce la massima aderenza al viso, prevenendo efficacemente le perdite;

garantisce la massima aderenza al viso, prevenendo efficacemente le perdite; due bottoni per lo sbloccaggio rapido, che ti permettono di sfilare velocemente la maschera in momenti di necessità.

Coperta da una garanzia di sostituzione di 12 mesi, la maschera da snorkeling di WSTOO è disponibile in diverse taglie e colori, sia per bambini che per adulti, e nella confezioni sono compresi anche

1 supporto removibile per action cam ;

; 1 sacchetto impermeabile per smartphone;

2 tappi per orecchie in gomma;

1 sacchetto porta maschera.

Perché acquistarla? La maschera da snorkeling di WSTOO è resistente e dotata di guarnizioni solide, aderisce perfettamente al viso, non si appanna e consente di respirare normalmente; inoltre, è pieghevole e facile da riporre, consente di avere una visione più ampia rispetto alle maschere classiche e, non appena ci si immerge, la maschera blocca automaticamente l'ingresso di aria e acqua.

