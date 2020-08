Massaggiatore muscolare, per combattere i dolori a schiena e cervicale e attivare la circolazione

Il massaggiatore muscolare è un dispositivo comodo e leggero che ti aiuta a rilassare i muscoli dopo lo sport o un'attività intensa, che stimola la circolazione e che ti aiuta a contrastare i dolori alla schiena e alla cervicale; questo strumento, infatti, sfrutta la tecnologia di massaggio con impulsi a bassa frequenza TENS, che permette ai muscoli di contrarsi e rilassarsi ripetutamente e in maniera assolutamente indolore.

Il massaggiatore muscolare di OUZIGRT si attacca alla zona interessata (cervicale, coscia, braccio, schiena o qualunque altra parte del corpo) tramite due patch con cuscinetti in gel, riutilizzabili e sostituibili, ed è dotato di un tasto centrale, per accensione e spegnimento, e due tasti laterali, che ti consentono di impostare la modalità di massaggio e l'intensità. Inoltre, ha un design accattivante ed è dotato di 6 modalità e 15 tipi di stimolazione muscolare, tra cui:

modalità massaggio, per trattare le zone doloranti;

agopuntura, per rilassare i muscoli;

fitness, per stimolare i muscoli;

circolazione, per riattivare e stimolare la circolazione;

completa.

Questo massaggiatore muscolare è un dispositivo wireless, piccolo (135 x 74,2 x 12 mm) e facile da trasportare, è dotato di batteria al litio ricaricabile integrata, che può essere ricaricata tramite una presa di corrente o una porta USB, è realizzato in pelle sintetica a trama liscia, che non si deforma e non si danneggia facilmente, ed è dotato di timer di spegnimento di 15 minuti.

Perfetto per massaggiare tutte le parti del corpo, per stimolare i muscoli e la circolazione, per rilassarsi e per combattere i dolori, è ideale anche da portare in viaggio e può essere usato su tutto il corpo (ma non su cuore, testa, seno, bocca, organi genitali e su pelle lesa o irritata). Nella confezione, oltre al massaggiatore, troverai anche 2 gel pad di ricambio, 1 cavo USB e 1 manuale di istruzioni.

Pro:

compatto, maneggevole e facilissimo da usare;

comodo da portare in viaggio, è leggero e si può ricaricare tramite usb ;

; massaggiatore multifunzione;

multifunzione; dotato di timer di spegnimento automatico;

di spegnimento automatico; ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

