Trekking: i migliori accessori da portare sempre con sé in montagna

In estate è piacevole allontanarsi dal caldo e dalla routine quotidiana concedendosi una bella passeggiata in montagna. Il trekking permette di stare a contatto con la natura, respirare aria pulita e fare una sana attività fisica.

Essere organizzati è alla base di un’escursione sicura, dobbiamo scegliere il percorso più adatto a noi, stabilire la durata della passeggiata e soprattutto avere l’attrezzatura giusta per evitare pericoli.

Il trekking può essere svolto sia in inverno che in estate, quindi l’equipaggiamento deve essere adatto alla stagione. Vediamo gli accessori da portare sempre con sé per andare alla scoperta della natura in estate.

Scarpe da trekking

Le scarpe da trekking sono il primo accessorio da mettere in valigia quando decidiamo di partire per fare un’escursione, perché ci accompagneranno durante tutto il percorso. Proprio per questo la scelta non è semplice, oltre ad essere della taglia giusta, devono avere un rinforzo all’altezza della caviglia per agevolare la camminata. Il modello CMP racchiude in sé tutte le caratteristiche che una scarpa da trekking deve avere. Realizzate con un materiale di qualità, la suola ha un ottimo grip su ogni tipo di superficie come fango, ghiaia e roccia. Il modello traspirante è comodo da indossare per diverse ore di seguito, inoltre, il modello impermeabile permette di utilizzarlo anche su terreni bagnati lasciando il piede completamente asciutto.

Pro. Le scarpe sono comode e realizzate con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni utenti bisogna fare attenzione alla taglia.

Bastoncini da trekking

Molto utili soprattutto quando affrontiamo terreni particolarmente scoscesi, i bastoncini da trekking non possono assolutamente mancare quando decidiamo di andare in montagna. Questi accessori permettono di alleggerire gambe e piedi perché distribuiscono il peso anche sulle braccia. Il modello realizzato in alluminio è estremamente resistente e leggero, grazie alla punta in carburo di tungsteno assicura un utilizzo continuativo su ogni tipo di terreno, infatti, i bastoncini sono completati da 8 punte: 2 in gomma di protezione, 2 per terreni morbidi, 2 per terreni normali e 2 per neve. L’impugnatura ergonomica, è realizzata in materiale EVA perfetta per mantenere la mano asciutta. Il modello regolabile in altezza da 36 a 130 cm, una volta terminato l’utilizzo può essere piegato in 5 sezioni così da trasportarli sempre con noi nello zaino.

Pro. I bastoncini sono comodi.

Contro. Per alcuni utenti l’impugnatura è un po’ piccola.

Pantaloni da trekking

Per camminare comodamente in montagna o lungo i sentieri, bisogna indossare pantaloni comodi e adatti a tutte le stagioni. Oltre al modello da uomo perfetto per ogni attività all’aperto, c’è quello da donna realizzato in tessuto leggero, traspirante e resistente all’acqua per rimanere freschi tutto il giorno e avere libertà di movimento. Il tessuto elasticizzato UPF 50+ offre un'ottima protezione contro i raggi ultravioletti, ma non solo, il modello a sigaretta oltre ad avere quattro tasche con chiusura a zip ha la coulisse in vita perfetta per assicurare un'ottima vestibilità.

Pro. Hanno un buona vestibilità.

Contro. Per alcuni utenti le tasche sono un po’ piccole.

Zaino da trekking

Impossibile organizzare un’escursione senza avere con sé lo zaino da trekking in cui conservare tutto quello di cui abbiamo bisogno. Il modello deve essere capiente, leggero, impermeabile e soprattutto comodo e questo zaino racchiude in sé tutte le caratteristiche di cui abbiamo bisogno. Perfetto per escursioni di circa tre giorni, ha una capacità di 40 litri e numerosi scomparti per avere tutto in ordine. La tasca centrale chiusa da zip a due vie, è in grado di ospitare computer fino a 15,6 pollici, mentre le 2 laterali e le due spaziose tasche frontali sono ideali per conservare dai vestiti alla torcia fino all’acqua. Realizzato in tessuto ad alta densità e con rivestimento in PVC, ha gli spallacci imbottiti con struttura a nido d’ape per alleviare la pressione sulle spalle a cui si aggiunge la cinghia pettorale e quella in vita per distribuire equamente il peso.

Pro. Lo zaino ha lo schienale traspirante e numerosi ganci.

Contro. Per alcuni utenti lo zaino ha poche tasche.

Giacca da trekking

In estate o in inverno, la giacca a vento non deve mai mancare nello zaino da trekking perché non si può mai sapere quale sarà il clima che incontreremo durante l’escursione. Per ripararci dalla pioggia e dal vento questo modello fa al caso nostro! Adatta non solo per il trekking, la giacca può essere indossata quotidianamente, durante il tempo libero o le attività sportive. Realizzata al 100% in poliestere, il rivestimento idrorepellente mantiene la pelle asciutta in caso di pioggia, mentre il cappuccio staccabile e i polsini regolabili ci proteggono dal vento. La giacca è completata da 2 tasche laterali, una interna e un taschino chiusi da una cerniera in gomma impermeabile, per avere gli oggetti più importanti al sicuro e a portata di mano.

Pro. Protegge efficacemente dal vento.

Contro: Per alcuni utenti non è adatta alle basse temperature.

Kit di sopravvivenza

Durante le escursioni la prudenza non è mai troppa, quindi oltre a stare particolarmente attenti, è importante avere con noi un kit di sopravvivenza così da affrontare ogni situazione, anche quelle impreviste, con tutto l’occorrente. Il kit conservato all’interno di una scatola impermeabile, è resistente agli urti e contiene: una corda in paracord da 5mt, un coltello a serramanico, una coperta di emergenza, una torcia, un braccialetto tattico, una carta multiuso in acciaio, un acciarino (pietra focaia), una sega per legno, un moschettone, un fischietto, una penna tattica e molto altro ancora.

Pro. Il kit è ben fatto.

Contro. Per alcuni utenti la luce della torcia non è molto luminosa.

