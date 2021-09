L'accappatoio piscina confortevole e pratico

Con cappuccio, in microfibra o in spugna l'accappatoio perfetto per ogni post nuotata

Dopo un lungo e stancante allenamento in piscina, non c'è nulla di meglio che uscire dalla vasca e avvolgersi nell'accappatoio.

In spugna, in microfibra o dotato di cappuccio, l'importante è che sia in grado di asciugare rapidamente senza correre il rischio di prendere freddo. Vi presentiamo una selezione dei migliori accappatoi per rendere la vostra esperienza in piscina confortevole e sicura.

Accappatoio in cotone

Se amate lo stile classico l'accappatoio in spugna è disponibile in diverse nuance come blu scuro o chiaro, nero e se volete avere un tocco di colore il modello è disponibile anche in rosso, perfetto sia per lui che per lei, si adatta ad ogni gusto e stile. Confortevole e caldo realizzato in tessuto 100% cotone è dotato di cappuccio sempre in spugna per non correre il rischio di prendere freddo. Il logo disegnato sulla spalla sinistra e sul petto rendono unico ed elegante questo modello, da indossare non solo in piscina, ma anche a casa o in una spa.

Pro. L'accappatoio è realizzato con materiali di qualità.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Accappatoio in microfibra

L'accappatoio in microfibra è perfetto per asciugarsi rapidamente appena usciti dalla vasca, dopo un lungo e intenso allenamento. Mentre il cappuccio permette di asciugare i capelli, le comode tasche frontali consentono di conservare all'interno cuffia e occhialini. Disponibile in arancione, di sicuro non passerete inosservati. Una volta terminato l'allenamento potrete tornare a casa o in ufficio comodamente, grazie alla sacca in dotazione perfetta per riporre l'accappatoio nel borsone senza correre il rischio di bagnare gli altri vestiti.

Pro. Accappatoio ben fatto e asciuga bene.

Contro. Alcuni utenti pensano che sia un po' ruvido sulla pelle.

Accappatoio in spugna

L'accappatoio in spugna 100% cotone è super morbido e delicato, per avere una bellissima sensazione di asciutto subito dopo un bagno. Disponibile in diversi colori, può essere indossato sia da lui che da lei per essere sempre eleganti e cool anche in piscina. Le tasche applicate davanti con multicuciture sono resistenti e pratiche per conservare tutto ciò di cui avete bisogno. La cintura in corrispondenza delle tasche è cucita sull'accappatoio per non correre il rischio di perderla. Lavabile in lavatrice fino a 60° può essere messa in asciugatrice a basse temperature.

Pro. Non perde colore anche dopo diversi lavaggi.

Contro. Per alcuni utenti la spugna è un po' leggera.

Accappatoio con cappuccio

Morbido e confortevole l'accappatoio in sugna 100% cotone asciuga alla perfezione ed è confortevole sulla pelle. Poco ingombrante può essere portato nella borsa da piscina lasciando ampio spazio agli altri accessori. Il materiale di cui è composto l'accappatoio permette di lavarlo in lavatrice e di metterlo nell'asciugatrice senza il rischio di rovinarlo. Disponibile nella versione fino alle caviglie, ha un taglio ampio e comodo, mentre la cintura e le tasche sono pensate per renderlo perfetto in vacanza, piscina o in una spa.

Pro. L'accappatoio è morbido e confortevole.

Contro. Per alcuni utenti è un po' sottile

Accappatoio corto

Colorato ed elegante l'accappatoio in microfibra è perfetto per assicurare il massimo comfort post nuotata sia per lui che per lei. Dotato di cappuccio garantisce un'asciugatura rapida ed evita di prendere colpi di freddo. Le comode tasche frontali consentono di conservare al loro interno la cuffia dopo il suo utilizzo. Il modello arriva fino al polpaccio per essere pratico e funzionale.

Pro. Assorbe bene l'acqua ed è leggero.

Contro. Anche dopo diversi lavaggi continua a perdere pelucchi.

Accappatoio perfetto per lo sport e il tempo libero

Se siete alla ricerca di un accappatoio morbido e soffice questo modello fa al caso vostro. Realizzato al 100% in spugna di puro cotone ha una grammatura di di 360 gr/mq. Ideale da indossare in piscina, è ottimo anche da usare in viaggio o durante un soggiorno alle terme. Disponibile in differenti colori per accontentare i gusti di tutti, il modello unisex può essere lavato comodamente in lavatrice senza perdere colore e morbidezza.

Pro. Assorbe bene ed è morbido.

Contro. Per alcuni utenti il tessuto è troppo sottile.

Accappatoio avvolgente

L'accappatoio deve essere in grado di asciugare, ma nello stesso tempo di regalare una piacevole sensazione sulla pelle, con questo modello avrete un accessorio per la piscina comodo e realizzato con materiali di qualità. Il modello unisex con taglio ampio è disponibile in sette taglie e arriva fino al polpaccio per proteggervi dal freddo. Realizzato in spugna 100% cotone morbido e fine è facile da lavare. Il modello dal design essenziale ha due tasche in cui conservare occhialini o cuffia e una cintura realizzata a contrasto che richiama i profili dell'accappatoio per avere un modello elegante e di design.

Pro. L'accappatoio è molto assorbente.

Contro. Per alcuni utenti rilascia molti pelucchi.

Accappatoio con borsa

Quando pensate agli accessori per la piscina, la praticità è tutto e questo accappatoio in microfibra permette di asciugarvi una volta usciti dalla vasca senza ingombro. Disponibile in taglie dalla S alla XXL e in 7 colori brillanti, riuscirete ad asciugarvi rapidamente ma occupando poco spazio nel borsone, perché è sottile e riesce a ripiegarsi facilmente, grazie anche alla comoda borsa a tracolla in dotazione con chiusura a strappo. Le due tasche laterali sono pratiche, mentre il cappuccio permetterà di asciugarvi velocemente anche i capelli. Facile da lavare fino a 40° in lavatrice il modello vi accompagnerà durante i vostri allenamenti.

Pro. L'accappatoio asciuga bene.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Accappatoio con logo

Se siete alla ricerca di un modello comodo, ma raffinato allora questo modello total black è perfetto per la piscina e non solo. L'accappatoio lungo fino ai polpacci si contraddistingue con la scritta e l'iconico logo Armani sulle braccia. Perfetto anche per una spa o in casa, il modello è fornito di due tasche frontali in cui conservare gli oggetti preziosi. Realizzato in cotone 100%, vi regalerà una piacevole sensazione sulla pelle, ma nello stesso tempo riuscirà ad asciugarvi in pochi minuti.

Pro. L'accappatoio è molto morbido.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Accappatoio per bambini

Per i più piccoli che iniziano ad andare in piscina l'accappatoio deve essere comodo e pratico da portare. Per loro la scelta più indicata è il modello in microfibra disponibile in quattro taglie: 4-6 anni, 6-8 anni, 8-10 anni e 10-12 anni. Il tessuto tecnico assorbe 5 volte in più rispetto alla tradizionale spugna di cotone ed è facile da lavare in lavatrice perché asciuga rapidamente e non necessita di stiratura. Disponibile in tre differenti colori come arancione, viola e blu pronti ad essere conservati e trasportati in una comoda borsa con chiusura a strappo dello stesso colore.

Pro. Leggero e pratico.

Contro. Per alcuni utenti l'accappatoio rilascia colore durante il lavaggio.

Come scegliere l’accappatoio per la piscina

L’accappatoio è un accessorio indispensabile quando si va in piscina, durante un viaggio o il soggiorno in una spa. Quindi deve adattarsi ad ogni situazione, ma soprattutto deve essere pratico e poco ingombrante. Per tutti questi motivi prima di scegliere il modello, bisogna valutare alcuni fattori, vediamo quali.

Tessuto

L’accappatoio è realizzato con diversi materiali ognuno con caratteristiche differenti, come:

accappatoio in spugna : è il modello più diffuso perché assorbe bene l’acqua e può essere lavato anche in lavatrice, senza perdere morbidezza. Caldo e avvolgente è la scelta ideale se amate avere una piacevole sensazione sulla pelle quando uscite dalla vasca. L’aspetto negativo del modello è che è ingombrante , quindi difficile da portare con voi nella borsa da piscina;

: è il modello più diffuso perché assorbe bene l’acqua e può essere lavato anche in lavatrice, senza perdere morbidezza. Caldo e avvolgente è la scelta ideale se amate avere una piacevole sensazione sulla pelle quando uscite dalla vasca. L’aspetto negativo del modello è che è , quindi difficile da portare con voi nella borsa da piscina; accappatoio in microspugna : un giusto compromesso tra la morbidezza della spugna e la praticità della microfilma è questo modello. Leggero e morbido, è poco ingombrante ma asciuga efficacemente;

: un giusto compromesso tra la morbidezza della spugna e la praticità della microfilma è questo modello. Leggero e morbido, è poco ingombrante ma asciuga efficacemente; accappatoio in lino o canapa : per chi ama i tessuti naturali questo modello non può mancare nel proprio guardaroba. Leggero e fresco risulta un po' ruvido e poco morbido;

: per chi ama i tessuti naturali questo modello non può mancare nel proprio guardaroba. Leggero e fresco risulta un po' ruvido e poco morbido; accappatoio a nido d’ape : il nome deriva dalla lavorazione che ricorda gli alveari. Realizzato in cotone, è molto assorbente ma a differenza di quello in spugna è più leggero e meno ingombrante. Facili da asciugare, riesce ad assorbire bene l’acqua lasciando una piacevole sensazione sulla pelle;

: il nome deriva dalla lavorazione che ricorda gli alveari. Realizzato in cotone, è molto assorbente ma a differenza di quello in spugna è più leggero e meno ingombrante. Facili da asciugare, riesce ad assorbire bene l’acqua lasciando una piacevole sensazione sulla pelle; accappatoio in microfibra: il tessuto realizzato con poliestere e poliammide è sintetico, ma è perfetto da portare in viaggio o in palestra. Anche se ha una minore capacità assorbente, si asciuga rapidamente ed è resistente.

Lunghezza

Una volta scelto il materiale, un altro fattore determinante per avere l’accappatoio perfetto è la lunghezza. In commercio esistono vari modelli da quello corto, ideale in piscina o per chi pratica sport a quello medio più diffuso perché arriva fino al polpaccio ed è poco ingombrante. Infine, il modello lungo fino alla caviglia è perfetto per uso casalingo o in spa, per farsi avvolgere dall’accappatoio e rimanere al caldo.

Cappuccio

Altro elemento da prendere in considerazione quando si acquista un accappatoio è se avere un modello con o senza cappuccio. Il primo è il più diffuso e permette di avere con un solo accessorio anche un asciugamano per asciugarsi i capelli.

