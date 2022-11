Tutto quello che non deve mancare nella borsa della piscina

Chi non riesce a stare lontano dall’acqua e non rinuncia ad una bella nuotata, l’alternativa è la piscina. Coperta, riscaldata e con una corsia tutta per te, è il luogo perfetto per rimanere in contatto con l'acqua e fare attività fisica. Per vivere in pieno questa esperienza avere l’occorrente giusto è fondamentale. Vediamo cosa non deve mancare all’interno della borsa da piscina.

Borsa piscina

Per avere l’indispensabile e gli accessori adatti in piscina, non puoi fare a meno della borsa. Questo modello capiente è ideale non solo per il nuoto, ma anche per le altre attività sportive, l’ampio scomparto principale è pensato per conservare al suo interno gli indumenti bagnati, mentre le tasche laterali sono per gli effetti personali o gli indumenti asciutti. Realizzata in materiale idrorepellente, gli inserti in rete ad asciugatura rapida assicurano un'eccellente traspirazione. Grazie alla tracolla antiscivolo regolabile e ai manici imbottiti potrai trasportarla comodamente durante ogni attività, disponibile in diversi colori, non devi fare altro che scegliere il tuo preferito.

Pro. La borsa pratica e capiente, è in grado di conservate al suo interno tutto ciò di cui hai bisogno.

Contro. All’interno manca una tasca aggiuntiva.

Ciabatte

Per muoversi in libertà senza il rischio di scivolare o cadere, le ciabatte sono indispensabili. Disponibili in diversi colori, dal classico nero o blu a tinte più accese come giallo rosso o verde, il modello è perfetto per accontentare ogni stile, da chi ama quello classico a chi non vuole passare inosservato. Le pantofole unisex sono perfette sia per gli uomini che per le donne, ma anche per i piccoli che imparano a nuotare perché è comoda e la suola sufficientemente alta, è morbida e confortevole durante la camminata. La fascia in tessuto avvolgente, poi, si adatta alla conformazione del piede per garantire il massimo del benessere.

Pro. Comode e pratiche vanno bene sia per adulti che per bambini.

Contro. La fascia in tessuto non si asciuga rapidamente.

Sottopiede

Se vuoi camminare liberamente a bordo piscina, ma non ami particolarmente le ciabatta, allora la soluzione che fa per te è il sottopiede, realizzato con adesivo ipoallergenico, lo puoi attaccare ai tuoi piedi e non si stacca facilmente. Il tessuto con piccoli cerchi protegge il piede dalle zone scivolose, così da poterti muovere liberamente in ogni occasione, perfetto per la piscina, è utile se ami camminare sugli scogli perché protegge il piede o se fai yoga, perché regala il massimo dell’aderenza. Realizzato in rosa, nero e celeste, è perfetto sia per l'uomo che per la donna.

Cuffia

La cuffia è tra gli accessori che di sicuro non può mancare all’interno della borsa da piscina, questa permette di migliorare le prestazioni e acquisire maggiore aerodinamicità. Perfetta anche per raccogliere e proteggere i capelli dall'acqua, avrai una chioma bella e curata anche se pratichi questo sport assiduamente. Realizzata in PVC, il modello è morbido e resistente, ideale per chi ama allenarsi intensamente, il bordo rinforzato, assicura stabilità e impedisce alla cuffia di muoversi tra una vasca e l’altra.

Pro. Comoda e resistente, il modello è disponibile in diversi colori.

Contro. La cuffia tende ad allentarsi.

Occhialini

Se ami nuotare o fare lunghi allenamenti, la visibilità è fondamentale! Con questi occhialini proteggi gli occhi grazie alle lenti in policarbonato rigido con rivestimento anti appannamento e avrai una visibilità sott’acqua cristallina. La forma curvata delle lenti è pensata per garantire al nuotatore un campo visivo più ampio, con una vista frontale ottimale, le stanghette laterali e le guarnizioni, invece, sono progettate per un movimento armonioso e per tenere fuori l’acqua tra una virata e l’altra.

Pro. Gli occhialini offrono un’ottima vestibilità soprattutto per chi pratica il nuoto a livello agonistico.

Contro. Per alcuni utenti sono un po’ rigidi.

Accappatoio

Dopo un lungo allenamento in piscina, trovare all’uscita dalla vasca un accappatoio pronto ad avvolgerti è fondamentale, per averlo sempre con te, il modello in microfibra è la scelta ideale. Pratico e comodo permette di asciugarti rapidamente una volta finito l’allenamento, il modello dotato di cappuccio è l’ideale per eliminare l'eccesso d'acqua dai capelli, mentre le comode tasche sono pensate per conservare al suo interno cuffie e occhialini. Disponibile in diversi colori, non devi fare altro che scegliere quello che ti piace di più e una volta usato lo puoi conservare all’interno della borsa in dotazione, per evitare di bagnare il resto dei vestiti.

Pro. Il materiale in microfibra si asciuga rapidamente.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

