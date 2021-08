I migliori accessori da sub per scoprire le bellezze dei fondali marini

Maschere, fotocamere, pinne: non deve mancare proprio nulla per rendere indimenticabile l'immersione di ogni sub e gli appassionati di snorkeling. Vediamo nel particolare quali prodotti scegliere

Sempre più persone praticano lo snorkeling o le immersioni subacquee. Nuotare liberamente nei fondali marini alla scoperte di piccole insenature e di specie acquatiche rare è un privilegio che chi pratica questo sport può vivere in prima persona.

Nuotare sott’acqua inoltre ha una serie di benefici, primo tra tutti aiuta la concentrazione. Mantenere il giusto assetto e non urtare determinate specie consente di stare sempre attenti mantenendo il pieno controllo dei muscoli.

Muoversi liberamente tra le onde del mare, poi è un antistress naturale ideale per buttarci alle spalle le difficoltà della settimana e farci cullare dall’acqua e dai movimenti dei pesci.

Solo esplorando i fondali o piccole insenature è possibile entrare in contatto con specie mai viste prima che di sicuro arricchiranno il nostro bagaglio culturale e aumenteranno la nostra sensibilità nei confronti della natura che ci circonda.

Praticare questo sport oltre a garantire dei benefici, implica un’attenta preparazione e la necessità di munirsi delle attrezzature giuste. Maschere, pinne e fotocamera sono immancabili all’interno del borsone di un subacqueo per nuotare in sicurezza senza perdere le bellezze marine. Vediamo insieme gli accessori a cui non potete rinunciare.

Fotocamera

Esplorare l’affascinante mondo sottomarino è un’esperienza indimenticabile. Se volete portare con voi i ricordi di fondali meravigliosi o pesci colorati e mai visti, non potete rinunciare alla fotocamera 4k. Catturare il momento magico e condividerlo con i vostri cari sarà ancora più bello grazie ad una risoluzione impeccabile e alla possibilità di regolare l’esposizione. Dotato di un telecomando 2.4GHz da polso, è possibile scattare le vostre foto o girare video in qualsiasi situazione. La cassa impermeabile è creata per esplorare i fondali marini fino a 40 m di profondità, il guscio impermeabile farà il resto. La camera compatibile con IOS e Android permette di controllare la macchinetta tramite lo smartphone. É possibile rivedere i file sullo schermo del telefonino, per poterli condividere in pochi minuti. Dotato di due batterie ricaricabili da 1050 mAh possiamo registrare fino a 200 minuti senza preoccuparvi più della batteria scarica.

Pro. La fotocamera ha una buona risoluzione e ha numerosi accessori.

Contro. I video sono in formato mov.

Maschera

Per andare alla scoperta dei fondali senza alcun rischio, la maschera è l’accessorio che non può mancare all’interno della borsa. Il set composto da occhiali è disponibile in diversi colori, ideali per ogni gusto. L’immancabile maschera total black è affiancata da modelli bicolor. Il silicone trasparente si abbina alla perfezione ai dettagli rosa pensati per lei e a quelli blu ideali per lui. Per chi non vuole passare inosservato in ogni occasione, non può fare a meno del modello con inserti gialli. La maschera particolarmente indicata per l’apnea e lo snorkeling ha vetri separati e un morbido facciale per avere il massimo del comfort. Il volume interno ridotto e il tubo flessibile e sagomato si adatta ad ogni struttura facciale. Il paraspruzzi è in grado di ridurre l’ingresso d’acqua dall’estremità superiore, senza ostacolare la respirazione. Realizzato in silicone ipoallergenico è possibile regolare le cinghie con pochi e semplici gesti.

Pro. La maschera è resistente.

Contro. Per alcuni utenti dalla maschera entra acqua.

Torcia

Per godere in pieno delle bellezze del mare abbiamo bisogno della giusta illuminazione. Le insenature e i fondali marini sono caratterizzati da poca luce e da un’ambientazione notturna. Per nuotare in totale sicurezza, non possiamo fare a meno della torcia. La luce a led produce fino a 3600 lumens e può illuminare al massimo 220 m sott’acqua. Grazie alla tecnologia di regolazione della temperatura avanzata ATR, riduce automaticamente il livello di luminosità quando la temperatura raggiunge i 55° C per evitare il surriscaldamento. Realizzata con materiali di alta qualità come una lega di alluminio di tipo aerospaziale e un rivestimento anti-abrasive, resistente agli urti, anti-graffio, permetterà alla torcia di funzionare bene sia dentro che fuori d’acqua. Le batterie a litio assicurano un’ampia autonomia, non dovete far altro che tuffarvi e andare alla ricerca delle meraviglie del mare.

Pro. La torcia illumina bene ed è facile da utilizzare.

Contro. Ha un'autonomia di 30 minuti.

Boccaglio

Se siete semplici nuotatori, triatleti o subacquei questo boccaglio è ciò di cui avete bisogno per vivere al meglio i vostri allenamenti. Più flessibile rispetto ad una maschera da snorkeling permette il passaggio dell’aria fresca senza creare fastidiosi appannamenti. Resistente a graffi rimane asciutto durante la discesa e quando si sale non è necessario soffiare fuori dal boccaglio. Perfetto in mare, può essere usato anche in piscina, la valvola contro il passaggio dell’acqua impedisce di far entrare liquidi irritanti.

Pro. Il boccaglio è di design e permette di respirare bene.

Contro. Non ha i flip per fare le virate.

Pinne

Muoversi in libertà è fondamentale quando siamo in acqua. Per aiutarci nella nuotata le pinne non possono mancare nella borsa di un appassionato di snorkeling o immersioni. La pala corta è realizzata in materiali reattivi e leggeri per garantire la massima agilità senza stancarsi eccessivamente. Realizzate in materiali robusti, ma morbidi, sono ideali per resistere al tempo con il massimo del comfort, anche dopo lunghe ore d’allenamento. Le ridotte dimensioni della lama rendono più facile entrare e uscire dall’acqua e andare alla scoperta di luoghi incantati.

Pro. Sono elastiche e ottime per l'agonismo.

Contro. Le pinne non galleggiano.

Computer da sub

Ogni sub non può immergersi o andare alla scoperta dei fondali marini senza un computer, il modello ideale è quello che permette una lettura facile mentre si è sott'acqua e ha in sé tutte le funzioni di cui abbiamo bisogno. Questo modello è la scelta ideale per avere un accessorio funzionale e pratico! Grazie allo schermo a contrasto ha una dimensione tale che permette di facilitare la lettura, con un colpo d'occhio è possibile vedere l'indicatore grafico di tossicità dell'ossigeno o il controllo della velocità di risalita e tutte le profondità.

Pro. Lo schermo è grande e le funzioni sono ben visibili.

Contro. È pensato per un uso amatoriale.

Muta

Per immergersi in totale sicurezza, un accessorio immancabile è la muta da sub. Questo modello maschile, è pensato per le immersioni in acque non troppo fredde perché sul petto e sul dorso ha dei pannelli in Flex mesh dello spessore di 1.5 millimetri che ne aumentano il calore. Con questa muta, i movimenti in acqua saranno fluidi, mentre le cuciture piatte evitano lo sfregamento sulla pelle. Inoltre, le cuciture sono assenti nella zona ascellare per massimizzare la flessibilità dei movimenti. Il modello lungo ha un taglio anatomico e preformato, per assicurare il massimo del comfort.

Pro. Il materiale è buono ed elastico.

Contro. Per alcuni utenti ha un basso isolamento termico.

Giubbotto equilibratore

Il giubbotto equilibratore è un gilet ad assetto variabile che si utilizza per galleggiare o per regolare l'assetto del corpo in base alla profondità. Semplice da utilizzare, basta gonfiarlo con l'aria e sgonfiarlo secondo le necessità. Le 2 ampie tasche con chiusura in velcro permettono di conservare anche gli oggetti più piccoli senza correre il rischio di perderli, mentre lo schienale rigido e imbottito assicura il massimo del comfort anche quando si esplorano i fondali.

Pro. Il giubbotto è ben fatto e pratico.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

