I migliori bikini sportivi per nuotare in piscina e fare sport in spiaggia

Quando ci si allena in piscina, gli accessori sono importanti. Se la cuffia garantisce l’aerodinamicità anche il costume ha un ruolo centrale. Molte donne preferiscono indossare quello intero, ma negli ultimi anni si stanno diffondendo anche i bikini da piscina.

Utilizzati in vasca, possono essere un capo d’abbigliamento indispensabile anche in spiaggia, soprattutto per le donne che amano praticare sport sulla sabbia. Il costume pratico e alla moda, permetterà di praticare dai racchettoni al beach volley in totale comodità. Vediamo i migliori bikini sportivi da avere in borsa.

Bikini sportivo imbottito

I bikini sportivi oltre ad essere comodi devono essere femminili e alla moda, questo modello permette alle donne di sentirsi a proprio agio e sexy. Il reggiseno con imbottitura rimovibile e senza ferretto, accompagna le forme, lasciando libertà di movimento, la parte superiore con spallacci ampi e il design a coda di rondine, è elegante e raffinato, mentre lo slip con rialzo ed elastico in vita assicura una buona vestibilità. Realizzato in poliestere, si asciuga rapidamente ed è resistente anche dopo diversi utilizzi, non dovete fare altro che scegliere il modello nero, turchese, verde o blu.

Pro. Il costume sostiene senza stringere.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Scopri di più su Amazon

Costume sportivo con culotte

Sentirsi a proprio agio mentre si pratica sport in piscina o in spiaggia è importante e con questo modello è possibile, il bikini con culotte, ha una linea semplice ma confortevole. Realizzato in lycra, il materiale è resistente, ma morbido ed elastico allo stesso tempo, pensato per regalare una vestibilità perfetta, il costume offre protezione dai raggi UV. Perfetto per il mare e la piscina, resiste al cloro e all’acqua di mare, basta lavarlo in lavatrice a 30° e si asciuga rapidamente, pronto per essere indossato ogni volta che si vuole dovete solo scegliere il colore che preferite tra nero, blu, bianco, giallo e rosa.

Pro. Il costume è comodo e le cuciture sono ben fatte.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Scopri di più su Amazon

Bikini con shorts

Per allenarsi in spiaggia, il bikini deve essere in grado si accompagnare i vostri movimenti, il modello con shorts si adatta alle forme del corpo e permette di sentirvi a vostro agio mentre giocate a beach volley o correte in riva al mare. Il bikini morbido al tatto, è realizzato con un tessuto resistente al cloro e all’usura, i pantaloni hanno un’ottima vestibilità e la cintura in vita elasticizzata è comoda e confortevole, mentre il reggiseno con coppe estraibili e l’incrocio sulla schiena a forma di X assicura libertà si movimento durante la nuotata. Disponibile in differenti colori, dai classici nero e blu, non mancano tinte fluo per non passare inosservate in acqua.

Pro. Il costume ha una buona vestibilità.

Contro. Bisogna scegliere con attenzione le taglie.

Scopri di più su Amazon

Se amate il mare, la piscina, ma soprattutto uno stile di vita green, questo bikini è quello che fa per voi. Il modello realizzato in tessuto riciclato da reti da pesca e nylon di scarto, è caratterizzato da un'ottima resistenza al cloro e all’acqua di mare. Il costume grazie al top smanicato con incrocio sulla schiena, offre libertà di movimento per nuotare anche a livello agonistico, essenziale ma elegante, il modello total black è reso unico dal logo 3 stripes sul top.

Pro. Il bikini è semplice ed elegante.

Contro. Meglio scegliere una taglia in più.

Scopri di più su Amazon

Bikini con minishorts

Riuscire a trovare un costume raffinato e comodo può sembrare difficile, ma questo modello unisce entrambe le caratteristiche, il bikini sportivo si adatta perfettamente al corpo per sentirsi a proprio agio, ma nello stesso tempo alla moda. Realizzato in materiale MaxFit assicura comfort e vestibilità perfetta, il bikini, inoltre, è in tessuto resistente al cloro e all’acqua salata, nello stesso tempo riesce a proteggervi dai raggi solari, per allenarvi all’aperto in totale sicurezza. Il reggiseno arricchito dal logo e dai profili a contrasto in rosa, si abbina alla perfezione ai minishorts neri, per un look essenziale ma raffinato. Il materiale ad asciugatura rapida, permette di indossare il bikini ogni volta che volete.

Pro. Il costume è ben fatto.

Contro. Per alcuni utenti bisogna fare attenzione alle taglie.

Scopri di più su Amazon

Bikini versatile

Il bikini disponibile in tre colori: nero, rosa e blu, è lavorato con uno speciale processo di sublimazione per assicurare colori più brillanti e dalla durata infinita. Il modello versatile, è perfetto da indossare sia in spiaggia che in piscina, inoltre, è caratterizzato da un'ottima vestibilità e resistenza al cloro ed è foderato internamente. Il tecno-tessuto ha la caratteristica di essere leggero e sottilissimo, circa il 50% in più rispetto ai classici costumi. Adatto anche in spiaggia, protegge dai raggi UV con fattore UPF 50+ e nello stesso tempo resiste al pilling, al cloro, alla sabbia, all’usura ed è traspirante, assicurando un'asciugatura rapida, così da diventare un alleato per tutti gli sport.

Pro. Il costume è ben fatto.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Scopri di più su Amazon

Bikini con chiusura a strappo

Il costume deve essere comodo e far sentire a proprio agio soprattutto quando si tratta di bikini sportivi e il modello dell'Arena racchiude in sé tutte queste caratteristiche. Il due pezzi con asciugatura rapida è realizzato in tessuto MaxLife resistente al 100% al cloro, assicura una protezione UV UPF 50+. Il top con chiusura a strappo, ha le bretelle incrociate per una vestibilità ottimale, mentre lo slip con cordino interno si adatta facilmente ad ogni corporatura.

Pro. Il costume è di qualità.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Scopri di più su Amazon

Bikini sportivo a stampa

Se amate avere un look impeccabile in ogni occasione il modello è ideale e vi permetterà di non passare inosservati. Il tessuto resistente al cloro grazie alla fibra CREORA HighClo resiste al tempo e all'usura. Il corpetto con scollatura ampia, ha un design con apertura a U sulla schiena e nello stesso tempo una comoda fascia elastica per mantenere il busto in posizione. Il tessuto elasticizzato consente di nuotare in piena libertà, rendendo fluido ogni movimento!

Pro. La fantasia è molto carina.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Scopri di più su Amazon

Come scegliere i costumi da nuoto

Prima di acquistare il costume da piscina più adatto bisogna prendere in considerazione alcuni fattori come la tipologia, i materiali e la vestibilità.

Tipologia

I costumi sportivi sono differenti in base all’utilizzo che dobbiamo farne, ad esempio quelli da allenamento devono resistere all’usura e al tempo, mentre quelli per le gare devono essere idrorepellenti e a compressione.

Materiali

Il materiale è un aspetto molto importante da prendere in considerazione quando si sceglie il costume da nuoto, tra i più utilizzati ci sono:

carbonio,

poliestere

poliammide

nylon

elastan

Spesso sono composti dall’unione di due materiali e devono garantire protezione dal cloro e dai raggi UV.

Taglia e vestibilità

Ogni marca ha la sua vestibilità, quindi prima di acquistarlo è bene consultare la tabella delle taglie, in ogni caso il costume deve aderire al corpo come se fosse una seconda pelle per non accumulare l'acqua e correre il rischio di rallentare i movimenti.