Le cinture galleggianti per imparare a nuotare

Nuotare è tra gli sport che più degli altri permette di restare in forma ed è usato anche come riabilitazione dopo incidenti o operazioni.

Riuscire a sentirsi sicuri mentre si è in piscina è fondamentale per vivere nel modo migliore il rapporto con l’acqua. Molti, infatti, imparano a nuotare in tarda età.

Se sei tra quelli che hanno deciso di tuffarsi in piscina da adulti o devi intraprendere un percorso riabilitativo, per sentirti a tuo agio in piscina un aiuto arriva dalla cintura galleggiante.

Piccola e poco ingombrante, ti permette di avere mani e braccia libere e di muoverti senza difficoltà. Vediamo i migliori modelli che non possono mancare nella tua borsa.

Cintura per ginnastica in acqua

Se sai nuotare, ma ami praticare lo sport non in solitaria, la ginnastica in acqua fa al caso tuo. Per rimanere saldo e galleggiare, senza il rischio di finire con la testa sott’acqua, la cintura è indispensabile. Realizzata in materiale schiumoso, permette al corpo di rimanere in acqua mantenendo braccia e gambe libere di fare i movimenti che vuoi. In grado di sopportate fino a 100 kg, può essere regolata facilmente in base alla conformazione fisica, inoltre, è facile da usare, infatti la chiusura a scatto permette alla cintura di ancorarsi al corpo senza difficoltà.

Pro. Aiuta a galleggiare bene.

Contro. Per alcuni utenti è un po' ingombrante.

Cintura per allenamento

Mal di schiena e dolori articolari spingono molti ad avvicinarsi al nuoto, per avere il giusto supporto lombare questo modello è perfetto. Disponibile in blu o rosa, è ideale sia per lei che per lui, la cintura leggera e confortevole riesce ad essere avvolgente e a sostenere la schiena senza limitare i movimenti. Il materiale morbido sulla pelle, ha i bordi arrotondati per evitare sfregamenti e quindi fastidi mentre nuoti. Facile da indossare, basta agganciarla sul davanti, regolarla e iniziare a nuotare o a fare ginnastica per rimettereti in forma.

Pro. Perfetta per galleggiare.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Cintura per riabilitazione

Dopo un incidente o un’operazione rimettersi in forma non è semplice e il nuoto può essere di grande aiuto. Per eseguire al meglio gli esercizi con il minimo sforzo, questa cintura è ideale. Versatile e leggera può essere usata anche per acquagym, acquacardio o per il nuoto. Realizzata con schiuma in EVA è leggera ma densa, pensata per galleggiare senza alcuno sforzo. Disponibile in tre colori: blu, rosa e giallo, rispecchia e accontenta ogni gusto. La struttura formata da cinque blocchi separati uniti da una cintura centrale è facile da chiudere e regolare.

Pro. La cintura lascia liberi di muoversi.

Contro. Non si possono ridurre i galleggianti.

Cintura ecologica

Se sei alla ricerca di accessori e oggetti in grado di rispettare in pieno l’ambiente, questa cintura fa al caso tuo. Realizzata in materiale EVA è ecologica e stabile. Il modello flessibile, ma resistente, si adatta ai tuoi movimenti in acqua, il cinturino in nylon regolabile con fibbia sicura, stringerà la cintura galleggiante al tuo corpo, garantendo maggiore sicurezza durante il nuoto. Facile da indossare e togliere, è perfetta non solo in piscina ma anche per gli sport da praticare in vacanza e al mare.

Pro. La cintura è regolabile e non ingombra.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Cintura gonfiabile

Anche se comoda e pratica da usare, la cintura galleggiante occupa spazio, se non hai una borsa capiente, ma non vuoi rinunciare a un supporto essenziale, puoi optare per la cintura gonfiabile. Realizzata in materiale galleggiante è realizzata in nylon di alta qualità, il materiale leggero, atossico, innocuo e comodo da indossare è adatto ai principianti. Completato da 2 cinghie in poliestere pensate per coprire un’area più vasta e aderire comodamente sull’addome, la fibbia è facile da sbloccare e si toglie in pochi secondi, una volta terminato l’allenamento, basta sgonfiarla e sistemarla in borsa.

Pro. La cintura sorregge bene.

Contro. Non aderisce perfettamente al corpo.

Cintura per rinforzare la muscolatura

Nuotare aiuta a rimettersi in forma e se si vuole sviluppare la forza di muscoli e braccia durante l'allenamento, questa cintura è ideale. Il modello in nylon è formato da 5 vaschette removibili forate sul fondo per aumentarne la stabilità, ridurre le vibrazioni e utilizzarle in base alle necessità. La cintura regolabile riesce a fornire l'attrito e la resistenza giusta per permetterti un allenamento completo. La cintura adatta a tutti gli stili, non ingombra durante l'utilizzo.

Pro. Comoda e ben rifinita.

Contro. Per alcuni clienti è un po' corta.

Cintura da nuoto statica

Per potenziare gli allenamenti quotidiani anche quando non si è in acqua questa cintura è un aiuto in più, perché pensata per essere utilizzata sia in piscina che all'asciutto. Adatta per lavorare su gruppi muscolari specifici, migliora la resistenza, la tecnica e la velocità si nuoto. Realizzata con materiali di qualità per dare maggiore comfort, l'imbottitura è morbida e non crea fastidi alla pelle, arricchita da due cinturini alla caviglia per rinforzare le gambe è completata dal cavo elastico realizzato in lattice di alta qualità, sicuro e affidabile al 100%.

Pro. La cintura è comoda e confortevole.

Contro. Per alcuni clienti i ganci non sono resistenti.

Cintura galleggiante per bambini

I bambini amano stare in acqua e divertirsi, per rendere l'esperienza sicura è importante che imparino a nuotare e con questa cintura è semplice e facile. Formata da 5 galleggianti separati e montati su una cintura a nastro regolabile, si adatta a ogni corporatura e cresce con il piccolo. Il modello decorato con simpatici disegni ispirati al mondo marino è disponibile in rosa o verde. I bimbi non vedranno l'ora di nuotare ed è la scelta ideale se non vogliono indossare i braccioli perché lascia le braccia completamente libere di muoversi.

Pro. Permette al bambino di muoversi liberamente.

Contro. La cintura si allarga un po' nuotando.

Come scegliere la cintura galleggiante

La cintura galleggiante può essere un aiuto importante per imparare a nuotare o per rinforzare la muscolatura, per questo prima di acquistarla bisogna prendere in considerazione una serie di fattori.

Sicurezza

La sicurezza è il criterio più importante quando si sceglie la cintura, ad esempio i galleggianti devono essere dotati di sigillo corrispondente e conforme alle normative europee.

Peso ed età

Per far si che i galleggianti svolgano al meglio la loro funzione, devono essere adatti al peso di chi li indossa, mentre quelle per adulti possono arrivare fino a 100 kg, quelli per bambini variano in base all'età:

Bambini più di 1 anno: fino a 10 kg

Bambini da 1 a 5 anni: fino a 18 kg;

Bambini tra 6 a 12 anni: fino a 35 kg

Utilizzo

Un altro criterio è il modo in cui verrà utilizzata la cintura, se l’obiettivo è imparare a nuotare esistono galleggianti progettati appositamente per questo scopo, con differenti modelli adatti a ogni fase dell’apprendimento.

Accanto a questi ci sono i cinture per rinforzare la muscolatura o per fare riabilitazione.

Materiali

I materiali sono diversi, ma i più comuni sono la plastica e il polietilene e ciò è dovuto all’alta capacità di galleggiamento, l'importante è scegliere il modello senza BPA (bisfenolo A), che potrebbe causare reazioni allergiche.