I migliori lettori mp3 per ascoltare musica durante gli allenamenti in piscina

Ascoltare musica durante gli allenamenti in piscina è indispensabile per avere la giusta carica! Accompagnare le nuotate con le canzoni del tuo cantante preferito, è un valido espediente per dare ritmo alle bracciate e rendere i lunghi allenamenti meno noiosi.

L'accessorio perfetto è il lettore mp3 subacqueo, pratico e impermeabile consentirà di portare in acqua tutta la musica che preferisci. Per facilitarti la scelta, ti presentiamo una selezione di cuffie impermeabili che potrebbero fare al caso tuo.

Lettore MP3 Sony

Il design compatto e avvolgente rende queste cuffie sicure e comode, la conformazione è pensata per non farle muovere e rimanere al loro posto anche durante una sessione di allenamento intensa. Il lettore mp3 grazie alla modalità audio ambientale consente di sentire i suoni circostanti e le direttive dell'istruttore senza perdere una nota. Durante l'allenamento puoi ascoltare brani in riproduzione casuale, alzare il volume e passare da una playlist all'altra con pochi e semplici gesti, grazie ai comandi integrati nelle cuffie. La durata totale della batteria fino a 12 ore, permetterà al lettore di accompagnarti allenamento dopo allenamento.

Pro. Il lettore è leggero e la batteria è a lunga durata.

Contro. Non ha la radio FM.

Lettore MP3 Tayogo

Gli auricolari hanno una struttura ergonomica per aderire perfettamente all'orecchio e avere la trasmissione del suono ottimale. Si tratta di un lettore mp3 con ampia memoria da 8 GB e la presenza di circa 2000 brani, assicura una vasta scelta e nello stesso tempo consente di ascoltare ogni giorno una playlist diversa. Compatibili con i file MP3, WMA, DRM WMA, OGG, WAV, AAC-LC, supportano anche la riproduzione casuale o sequenziale. La batteria a litio integrata ti permette di effettuare lunghe ore di allenamento sempre in compagnia delle tue canzoni.

Pro. Design semplice e qualità del suono.

Contro. Per alcuni clienti a volte i pulsanti sono difficili da utilizzare.

Lettore MP3 Finis

Il lettore mp3 dal design elegante e compatto è pensato se ti alleni quotidianamente e non vuoi l'ingombro degli auricolari. Il modello assicura la migliore qualità del suono attraverso sottili placche a conduzione ossea, che trasmettono il suono in modo cristallino attraverso le ossa dello zigomo fino all’orecchio interno. Una volta agganciate le clip integrate all’elastico degli occhialini, rimarranno ben saldi a qualsiasi velocità e virata. L’interfaccia semplificata rende facile e easy passare dalle canzoni, ai podcast e a tutti i file audio supportati. Estremamente sicuro anche durante la fase di ricarica, il cavo con aggancio magnetico permette di caricare la batteria agli ioni di litio con estrema sicurezza.

Pro. Il lettore è robusto e la qualità del suono buona.

Contro. Il cavo di ricarica per alcuni utenti è corto.

Lettore MP3 Aftershokz

Il lettore MP3 dotato dell'innovativa tecnologia a conduzione ossea, permette di avere l'orecchio libero durante l'allenamento per una maggiore libertà di movimento. Compatibile con occhialini, cuffia e tappi per le orecchie, indossarlo sarà un gioco da ragazzi, il modello, oltre a essere pensato per il nuoto è perfetto anche per altri sport come la corsa o la bicicletta. Con i bassi e i volumi migliorati grazie a una equalizzazione dedicata, avrai un suono di qualità anche sott'acqua. La memoria da 4 GB è in grado di supportare formati audio MP3, WMA, AAC, WAV e FLAC, pronti ad accompagnarti durante le tue attività preferite con una autonomia di 8 ore.

Pro. La qualità del suono è ottima.

Contro. Non si può regolare la larghezza.

Lettore MP3 Sewobye

Leggero, confortevole ed elegante il lettore MP3 mini è facile da portare sempre con te durante gli allenamenti in piscina o nel coso di un'uscita in bici. Gli auricolari in silicone di varie dimensioni si adattano ad ogni orecchio, perfetti per ascoltare i brani preferiti in totale comodità. La memoria integrata da 8 GB è in grado di supportare circa 2000 brani in ogni tipo di formato audio come Mp3, WMA, APE, FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP. La batteria ricaricabile, assicura una riproduzione fino a 16 ore con 1,5 ore di carica completa.

Pro. Comodo da indossare e semplice da utilizzare.

Contro. Per alcuni utenti il pc fatica a riconoscerlo.

Auricolari Tribit

Quando ti alleni il tempo scorre senza accorgertene e per avere il lettore sempre carico questo modello con il power bank incluso nella confezione ti permetterà di avere gli auricolari sempre carichi e pronti all'uso. Il modello bluetooth senza fili consente di ascoltare la musica per 100 ore di seguito! Pensato per il nuoto, il lettore è comodo anche per altri sport come fitness, corsa e bici o semplicemente per ascoltare i tuoi brani preferiti durante il tempo libero o mentre vai al lavoro. Una volta scelti i gommini per auricolari, in base all'ergonomia dell'orecchio, con un semplice click puoi cambiare canzone o mettere in pausa.

Pro. Si adattano ad ogni tipo di orecchio e sono facili da portare sempre con te.

Contro. Per alcuni utenti i bassi sono leggermente sottotono.

Auricolari Soundcore

Impermeabile e facile da indossare, questo lettore MP3 è perfetto per accompagnarvi in piscina o al mare. L'archetto semirigido si adatta alla conformazione della testa, basta ruotarlo e avrai il punto perfetto per l'aggancio così tutta la famiglia potrà utilizzare gli auricolari. I pulsanti touch sono pensati per gestire la musica o le chiamate con un semplice click, gli auricolari, inoltre, si possono collegare allo smartphone tramite bluetooth e hanno un'autonomia di circa di 32 ore di riproduzione.

Pro. Hanno una buona qualità del suono.

Contro. Per alcuni utenti sono poco stabili quando si indossano.

Lettore Pinetree

Gli auricolari dalla forma classica ed ergonomica sono facili da indossare e rimangono stabili durante le diverse attività. Il modello leggero, ti accompagnerà vasca dopo vasca senza sentirne il peso, ma semplicemente ascoltando la tua musica preferita. Il controllo smart touch riduce la pressione sull'orecchio e facilita la gestione della musica rispetto ad un normale pulsante. Questi auricolari possono offrire fino a 10 ore di autonomia, una volta scarichi, si caricano rapidamente tramite USB.

Pro. Sono facili da indossare.

Contro: Per alcuni utenti i bassi sono carenti.

Auricolari Cascho

Le cuffie Bluetooth sono il compagno perfetto in piscina perché sono leggerissime e la forma si adatta alla conformazione dell'orecchio, per assicurarti un'esperienza di qualità e senza fatica. La custodia per la ricarica è caratterizzata da un display digitale a Led e Tepy-C per tenerti sempre informato sulla batteria. Resistenti a pioggia e sudore, gli auricolari sono realizzati con un materiale nano-impermeabile adatto anche all'allenamento in piscina.

Pro. Gli auricolari sono comodi e realizzati con materiali di qualità.

Contro. I clienti che li hanno acquistati non hanno riscontrato difetti.

Auricolari Tozo

Il design elegante si sposa alla perfezione con la tecnologia: questi auricolari realizzati con nano-rivestimento assicurano l'impermeabilità fino a 1 metro per circa 30 minuti. Potrai allenarti in vasca o sulla bici senza alcun pericolo e con un'autonomia fino a 6 ore con la singola ricarica e per un totale di 30 ore con la custodia di ricarica. L'altoparlante interno da 8 mm e le dimensioni degli auricolari assicurano bassi potenti e la musica viene riprodotta in modo vivido.

Pro. Possono essere collegate con il Bluetooth.

Contro. Per alcuni utenti è difficile rispondere alle chiamate.

Come scegliere i lettori MP3 per la piscina

I lettori MP3 possono rendere le ore di allenamento in piscina più divertenti, ma per essere efficienti devono avere determinate caratteristiche.

Impermeabilità

I lettori devono andare sott'acqua quindi devono essere impermeabili. Per capire se gli auricolari sono resistenti all'acqua e alle polveri, devono riportare la sigla IP seguita da un numero che va da 1 a 9 e che indica la resistenza ai liquidi. In questo caso i modelli più indicati sono:

IPX7 : che permette l'ascolto fino a un metro di profondità

: che permette l'ascolto fino a un metro di profondità IPX8: arriva fino a due metri sott'acqua

Tipologia di cuffie

Quando si parla di auricolari per lo sport, la prima cosa da prendere in considerazione è la loro aderenza e la capacità di rimanere fermi mentre ti alleni, per questo devono essere flessibili e adattarsi alla perfezione alla testa e all'orecchio. Le tipologie di cuffie principali sono:

Auricolari a filo : sono collegati con un filo corto al lettore MP3 e si attaccano agli elastici degli occhialini da nuoto

: sono collegati con un filo corto al lettore MP3 e si attaccano agli elastici degli occhialini da nuoto Auricolari senza filo : hanno lo stesso funzionamento di quelli con il filo, ma si basano su un sistema Bluetooth o Wireless che permette di avere la stessa qualità del suono, senza l'ingombro dei fili

: hanno lo stesso funzionamento di quelli con il filo, ma si basano su un sistema Bluetooth o Wireless che permette di avere la stessa qualità del suono, senza l'ingombro dei fili Cuffie ergonomiche : hanno un unico blocco semirigido, che avvolge la testa e hanno il lettore incorporato

: hanno un unico blocco semirigido, che avvolge la testa e hanno il lettore incorporato Cuffie a conduzione ossea: in questo caso le cuffie sono formate da placche che poggiano al lato dell'orecchio, ma trasmettono il suono attraverso le ossa della mascella e della mandibola

Formati file supportati e memoria

Il lettore MP3 si collega facilmente al pc per aggiungere file e nuove playlist, per questo devono essere in grado di supportare diversi formati come:

MP3

WMA

FLAC

APE

WAV

AAC-LC

ACELP

Per quanto riguarda la memoria va da un minimo di 1 GB ad un massimo di 8 GB.

Autonomia della batteria e memoria

La durata della batteria è un altro aspetto da non sottovalutare, il lettore deve essere in grado di garantire diverse ore di autonomia. I migliori modelli hanno una durata che va dalle 10 alle 15 ore. Si ricaricano con il cavo USB, incluso nella confezione o con la custodia power bank. I modelli di fascia più alta hanno anche la funzione quick charge, che consente di caricare le cuffie in pochi minuti, per assicurare la riproduzione di un'ora.