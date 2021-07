Le maschere subacquee per esplorare le meraviglie dei fondali

Per vivere lo snorkeling in maniera divertente e appagante è impossibile fare a meno delle maschere

L’estate è la stagione del sole, della spiaggia del mare, ma anche delle immersioni. Pur non essendo degli esperti sub è possibile scoprire e meravigliarsi delle ricchezze dei fondali praticando lo snorkeling, molto in voga negli ultimi anni.

Nuotando in superficie gli amanti del mare potranno osservare il fondo marino e i segreti che può restituire. Per rendere l’esperienza indimenticabile e non farsi trovare sprovvisti l’accessorio fondamentale è la maschera da snorkeling.

Scegliere quella che si adatta alla perfezione può risultare complicato vista l’ampia gamma di modelli. Allora continuate a leggere e vi diamo qualche dritta sulla maschera subacquea adatta alle vostre esigenze!

Maschera unisex

Esplorare i fondali marini è un'esperienza meravigliosa che negli ultimi anni trova sempre più appassionati. Immergersi con gli accessori giusti permette di vivere al meglio l'esperienza e questa maschera da snorkeling è particolarmente indicata per l’apnea. Il modello unisex rispecchia in pieno i gusti di ogni nuotatore grazie ad una vasta gamma di colori come nero, giallo, azzurro o rosa. Formata da vetri separati e lenti inclinate agevola la vestibilità, per un risultato ergonomico e confortevole, inoltre, aderendo al viso amplia il campo visivo. Il boccaglio dotato di un tubo flessibile riduce l’ingresso dell’acqua dalla parte superiore per garantire la respirazione in totale sicurezza. Realizzata in morbido silicone ipoallergenico riduce al minimo il rischio allergia.

Pro. La maschera è comoda e si adatta ad ogni viso.

Contro. Si appanna un po' nelle prime fasi di immersioni.

Maschera panoramica

La maschera subacquea dotata di canali indipendenti di aspirazione ed espirazione, permette una visione chiara e garantisce una visione a 180° per bellissime avventure sottomarine. Il modello facciale elimina l’inconveniente di tenere lo snorkel in bocca, permettendo di respirare naturalmente con il naso. La conformazione della maschera è pensata per impedire all'acqua di entrare nel tubo durante l'immersione, grazie a due galleggianti che sollevano e chiudono l'apertura superiore quando si va sott'acqua. Realizzata in silicone liquido è antiallergica e sicura sulla pelle, inoltre, le cinghie elastiche morbide non tirano i capelli e possono essere indossate comodamente.

Pro. La maschera è di qualità.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Maschera con set per immersioni e snorkelling

Il rivoluzionario silicone high seal con cui è realizzato il modello rende la maschera per snorkeling estremamente morbida e confortevole. Pur appoggiandosi perfettamente al viso grazie alla Double Injection Technology non lascia alcun segno anche dopo un lungo utilizzo. I vetri inclinati a forma di goccia rovesciata anche se hanno dimensioni ridotte sono vicine agli occhi, per aumentare del 25% la visibilità. Le fibbie sono completamente girevoli in tutte le direzioni e fissate con un elastico flessibile e infrangibile. La speciale valvola acquastop impedisce l’entrata dell’acqua rendendo più naturale la respirazione.

Pro. Ottima visuale.

Contro. A volte il sistema di blocco dell'acqua rimane chiuso.

Maschera con supporto

La maschera da snorkeling è adatta alle immersioni più avventurose e alla scoperta delle bellezze dei fondali marini. Il modello trasparente con ampia visione, permette di avere una panoramica di 180°. Le lenti anti-rottura, anti-graffio e anti-appannamento, assicurano anche un’ottima visibilità per non perdere nessun dettaglio. Il design si adatta perfettamente al volto, grazie al materiale in silicone medicale non c'è il rischio di incorrere in irritazione, perchè ecologico e non tossico. La maschera ergonomica oltre a garantire il massimo comfort è dotata di un comodo supporto per la fotocamera per filmare i pesci del mare.

Pro. La maschera non si appanna.

Contro. Bisogna fare attenzione alle misure.

Maschera con design anti appannamento

La maschera con sistema full face 180° rende più facile respirare naturalmente con il naso e la bocca. L’ampia visibilità e il supporto per la fotocamera sono perfetti se si vogliono realizzare fantastiche foto anche sott’acqua. Il design innovativo dotato di una camera di respirazione separata crea un flusso d’aria che elimina il problema dell’appannamento. La maschera disponibile in differenti colori, permette di scegliere quello che preferite tra nero e nero azzurro.

Pro. Le guarnizioni in silicone sono morbide.

Contro. Nel boccaglio passa poca acqua.

Maschera con tre vetri

Dotata di un'ampia lente frontale e due lenti laterali garantisce una visione panoramica senza interruzioni in tutte le direzioni. Le lenti in vetro temperato sono resistenti e restituiscono la massima chiarezza. Il facciale è realizzato in morbido silicone ipoallergenico ed è completato da un alloggiamento del naso che permette una facile respirazione. Perfetta per ogni tipo di viso, la maschera con fibbia a regolazione rapida può essere sistemate per assicurare un buona vestibilità.

Pro. Ottima vestibilità e facile da indossare.

Contro. Per alcuni utenti le lenti si appannano.