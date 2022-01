Tappi per le orecchie: i modelli più comodi per ogni nuotata

Tuffarsi in acqua e nuotare danno un grande senso di libertà e la mente è sgombra da ogni pensiero o problema. A volte, però, questa attività può riservare spiacevoli inconvenienti, uno di questi può essere l'acqua nelle orecchie.

Una volta usciti dalla piscina può capitare di avvertire una sensazione ovattata e un fastidioso sibilo, per evitare tutto questo la soluzione ideale è adottare tappi per le orecchie. Sembrano tutti uguali, ma in realtà le tipologie sono numerose, se non volete sbagliare vi consigliamo alcuni modelli che potrebbero fare al caso vostro.

Tappi ergonomici

I tappi per orecchie devono essere comodi e facili da indossare, pronti a resistere anche a lunghe sessioni di allenamento. Questo modello realizzato in silicone è ergonomico e ricalca perfettamente la forma dell'orecchio, una caratteristica pensata per evitare di correre il rischio di perderli durante le sessioni di nuoto. Il materiale ipoallergenico con cui sono composti permette di inseriti e rimuoverli facilmente, tutte le volte che volete. Perfetti per averi sempre con voi in piscina o al mare, i tappi sono dotati di un pratico contenitore igienico con chiusura a scatto per proteggere le orecchie da batteri e possibili infezioni.

Pro. I tappi sono ben fatti.

Contro. Per alcuni utenti sono un po' grandi.

Tappi per una tenuta perfetta

Gli amanti del mare o della piscina, sanno bene l'importanza di avere accessori funzionali e di facile utilizzo. Questi tappi rientrano perfettamente in queste caratteristiche perché hanno una tenuta perfetta degna delle onde più alte, grazie alla guarnizione specifica e resistente, inoltre, la forma a spirale offre una vestibilità comoda e sicura. Oltre a proteggere le orecchie dall'acqua, i tappi per piscina sono in grado di ripararci efficacemente dal rumore e avere sempre il massimo comfort. Il modello in azzurro e nero, adatto sia a lui che a lei, sono facili da inserire e da estrarre, una volta terminato l'utilizzo possono essere conservati all'interno della scatola in dotazione.

Pro. I tappi isolano alla perfezione.

Contro. I clienti che li hanno acquistati non hanno riscontrato difetti.

Tappi in silicone

Realizzati in silicone liquido i tappi risultano molto morbidi per non irritare l'interno dell'orecchio, inoltre, il materiale ipoallergico scongiura il rischio di infezioni ed otiti. I due tappi bicolor, hanno un design semplice ma funzionale così da indossarli in pochi secondi. Il modello bianco con punta rosa e azzurro, consentono di distinguere rapidamente quale inserire nell’orecchio destro e sinistro. Grazie alla loro pratica custodia sono ideali per la piscina e per il mare e si possono riporre in borsa nella massima igiene.

Pro. Sono confortevoli e non fanno entrare l'acqua nelle orecchie.

Contro. Non sono adatti alle immersioni.

Tappi auricolari

Comodità e praticità sono gli aspetti fondamentali degli accessori per lo sport, in questo ambito non sono da meno i tappi per le orecchie per piscina. Il modello realizzato in morbido silicone, per evitare lo sfregamento della pelle, ha una conformazione particolare che permette di inserirli con facilità nell'orecchio. Con questi tappi potrete nuotare con la massima sicurezza perché hanno un'ottima vestibilità e nello stesso tempo sono antiscivolo perfetti per essere indossati in ogni tipo di piscina o al mare, inoltre, i comodi cordoncini facilitano l'inserimento e la rimozione dei tappi. Disponibili in cinque colori, arancione, blu, nero, rosa, verde, soddisfano ogni gusto e sono perfetti per lui e per lei.

Pro. I tappi sono resistenti.

Contro. Per alcuni utenti riducono poco il rumore esterno.

Kit tappi per piscina

Se siete particolarmente distratti o volete avere una scorta di tappi sempre con voi, allora potete scegliere questo set composto da 5 paia di tappi tutti realizzati in silicone. Il materiale estremamente morbido mette al sicuro da eventuali irritazioni da sfregamento e nello stesso tempo è facile da inserire, riducendo al minimo la possibilità che l'acqua entri all'interno dell'orecchio e proteggervi da possibili infezioni. Contenuti all'interno di una confezione, potrete portarli sempre con voi senza il rischio di perderli.

Tappi resistenti

Progettati per adattarsi naturalmente alla forma delle orecchie, questi tappi sono realizzati in robusto silicone pre-modellato, pensato per garantire un’efficace tenuta e la resistenza all’usura. L’esclusiva forma ergonomica a tripla flangia impedisce di spingerli troppo all’interno del padiglione auricolare. Per riuscire ad utilizzarli facilmente, sono contrassegnati con destra e sinistra in modo da poterli distinguere. Completati da una comoda confezione in plastica, si asciugano e si puliscono rapidamente pronti per essere utilizzati tutte le volte che volete.

Pro. I tappi sono stabili e rimangono nella loro sede.

Contro. Per alcuni utenti non sono molto comodi.

Come scegliere i tappi per le orecchie

Se vi allenate da professionisti o semplicemente per rimanere in forma, sapete perfettamente quanto sia fastidiosa l'acqua nelle orecchie. Per evitare di avere fastidi e otiti, un accessorio da avere assolutamente nella borsa della palestra sono i tappi per le orecchie. Prima di acquistarli, però, è bene valutare alcune caratteristiche.

Materiale

L’orecchio è una parte molto sensibile e delicata, quindi quando si sceglie il materiale, questo deve essere atossico e sicuro, in commercio potete trovare:

Tappi in plastica : si adattano perfettamente all'orecchio e impediscono all'acqua di entrare

: si adattano perfettamente all'orecchio e impediscono all'acqua di entrare Tappi in schiuma : pur essendo piccoli, non sono molto adatti al nuoto

: pur essendo piccoli, non sono molto adatti al nuoto Tappi in silicone: confortevoli e resistenti sono perfetti se vi allenate in piscina, quelli in silicone modellabile si possono adattare all'orecchio per avere un risultato personalizzato

Adattabilità

I tappi devono adattarsi perfettamente all'orecchio e devono assicurare il massimo del comfort anche se vengono indossati per lunghe ore.