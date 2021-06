Mute da sub, i modelli da uomo perfetti per immersioni e snorkelling da sogno

Per tutti gli appassionati di sport acquatici e di snorkelig le mute da sub sono fondamentali, scegliere i modelli più confortevoli che consentono libertà di movimento non è semplice. Ecco una piccola guida per orientarsi tra le varie scelte

In ogni persona c'è un grande desiderio di scoperta, la curiosità di andare anche oltre i nostri limiti. Le immersioni in acqua e lo snorkeling soddisfano queste esigenze. Quello dei sub non è un semplice hobby, ma è una passione da coltivare giorno dopo giorno.

Per praticare questo sport in totale sicurezza servono gli accessori giusti in particolare le maschere, le pinne e soprattutto la muta.

Che sia corta o lunga, la qualità non deve mai passare in secondo piano: lo scopo principale è quello di evitare una dispersione termica troppo veloce, quindi bisogna indirizzarsi verso modelli in grado si proteggere il nostro corpo, ma che nello stesso tempo sono confortevoli e ci lasciano liberi nei movimenti.

Tra le diverse proposte non è semplice scegliere quella giusta e adatta alle nostre esigenze. Vi proponiamo alcune mute da uomo che si adattano ad ogni fisico e condizione.

Leggera e facile da indossare: muta per acque temperate

Le meraviglie dei fondali marini con i loro colori e con la fauna ricca di esemplari affascinanti, spinge molti a praticare lo snorkeling. Basta munirsi di boccaglio e aeratore ed è possibile osservare il fondo marino rimanendo in superfice. Chi pratica questo sport o semplicemente nuota tra le onde del mare, ha bisogno di una muta pratica e confortevole. Il modello realizzato in neoprene, ha uno spessore di 3mm adatto per le acque tiepide con una temperature che non va sotto i 15 gradi e non supera i 20. Il modello si adatta alla perfezione ad ogni corporatura ed è pensato per chi ama passare lunghe ore in acqua senza immergersi nelle zone più profonde. La muta da uomo a mezze maniche e gambe corte, vi accompagnerà durante rilassanti nuotate in acque aperte. L'accessorio monopezzo è arricchito da una pratica cerniera dorsale che vi permetterà di indossarla facilmente. Il collo con chiusura a strappo poi, impedisce all'acqua di entrare per avere il massimo della protezione. Disponibile in diverse misure, dalla XS alla XXL, non dovete far altro che scegliere il vostro colore preferito, nero con inserti blu e silver, lime e silver o rosso e silver e iniziare a nuotare.

Pro. La muta resistente e con materiali di ottima qualità ha un buon rapporto qualità/prezzo.

Contro. Bisogna prestare molta attenzione alla scelta della taglia.

Per proteggersi dai raggi solari: muta sottile

Praticare sport in acqua regala una sensazione di benessere e di libertà. Nuotare per lunghe ore tra le onde del mare è una sensazione piacevole che nello stesso tempo permette di rimanere in forma. Per praticare questo sport in totale sicurezza dobbiamo prendere delle precauzioni e proteggerci dai raggi solari. Oltre alle immancabili creme, se vogliamo un aiuto in più possiamo optare per una muta dallo spessore di 2 mm. Chi fa snorkeling, immersioni e sport acquatici in climi tropicali rischia di rimanere ustionato dai raggi UVA e UVB. Il modello sottile realizzato in neoprene bifoderato lascia la massima libertà di movimento, proteggendo la pelle da scottature. La muta con maniche e gambe corte consente nello stesso tempo di rinfrescarsi e di sopportare le temperature calde tipiche delle acque tropicali. La cerniera anteriore rende l'accessorio semplice e pratico da indossare e vi permette di aprire la muta per regolare la temperatura corporea. Disponibile nel modello total black o con inserti blu, è facile da lavare e la leggerezza del tessuto assicura una rapida asciugatura, così da essere pronta per un nuovo tuffo in acqua alla scoperta dei fondali marini.

Pro. Il modello rifinito nei dettagli è pratico e comodo da indossare.

Contro. Si deve scegliere la taglia con molta cura

Perfetta per le immersioni: muta lunga

La scoperta dei fondali marini e della fauna che vive nelle acque spinge sempre più persone ad avvicinarsi a sport come snorkeling e immersione. Per vivere in pieno questa esperienza, avere il supporto degli accessori giusti è fondamentale e la muta non può essere da meno. In questo caso è importante usare un modello spesso e resistente. La muta in neoprene bifoderato da 5 mm è quello che state cercando. Arricchita da una robusta cerniera dorsale, grazie al sotto cerniera aquastop, le infiltrazioni d'acqua saranno minimizzate. Per avere il massimo della protezione, il modello è completato da guarnizioni in neoprene liscio da 2 mm sulle caviglie e sui polsi. Perfetta per nuotare, le gambe sono preformate per accompagnare i movimenti e sulla zona ginocchia-stinchi sono applicati rinforzi protettivi antiusura per avere i massimo della sicurezza. Il modello monopezzo è ottimo per le acque a media temperatura. Le guarnizioni sul collo e l'ampia apertura dorsale regolata dalla cerniera verticale, vi permettono di indossarla in modo rapido e veloce. Disponibile in nero con guarnizioni blu e grigio o giallo e grigio, la muta può essere completata con l’aggiunta di una giacca e di un cappuccio, da acquistare separatamente.

Pro. Comoda e adatta alle immersione, protegge anche da possibili abrasioni a seguito del contatto con gli scogli.

Contro. Bisogna valutare la vestibilità delle taglie.

Adatta sia per lei che per lui: muta unisex

Immersione e snorkeling sono sport che stanno appassionando sempre di più sia uomini che donne. Se siete alla ricerca di un modello essenziale in grado di proteggervi dai repentini sbalzi di temperatura e limitare la dispersione termica, questo modello da 3 mm è perfetto. Realizzato in neoprene con rivestimento in nylon elastico, permette ampia libertà di movimento e si adatta ad ogni tipo di corporatura, sia quella minuta delle donne, sia quella più robusta degli uomini. Grazie alla cerniera dosale, è possibile indossarla in pochi minuti, i rivestimenti acquastop e le rifiniture con punto overlock su polsi e caviglie impediscono all'acqua di infiltrarsi. Il collo realizzato con un’angolazione a 120 gradi, permette la piena libertà di movimento durante la nuotata ed elimina il rischio abrasioni. Per vivere in tranquillità le immersioni, le protezioni sul ginocchio vi mettono al sicuro da scogli e possibili incidenti. Il design semplice e lineare total black è reso unico da inserti rossi e grigi o blu e grigi perfetto per ogni gusto e stile.

Pro. Il materiale di alta qualità è resistente e confortevole.

Contro. La muta è ideale per le immersioni, meno per il nuoto libero

Ideale per le acque fredde: muta doppia

Chi ama il nuoto e gli sport acquatici, difficilmente riesce a stare lontano dal mare anche quando le temperature sono rigide. Per godere in pieno le bellezze del mare in ogni stagione, questa muta in neoprene è la scelta ideale. Realizzata con uno spessore di 5 m su tutto il corpo e di 4 mm sotto le braccia, con questo modello avrete il massimo della libertà in acqua o sulla tavola da surf. Gli inseri sul petto e sulla schiena mettono al sicuro dal vento e dal freddo. Il materiale elasticizzato è confortevole sul collo ed evita fastidiosi sfregamenti. Se amate andare alla scoperta dei fondali o semplicemente volete riposarvi sugli scogli, dopo una lunga nuotata, la protezione in gomma patch sulle ginocchia vi protegge da possibili abrasioni.

Pro. Ottima tenuta termica anche in acque fredde.

Contro. La taglia deve essere valutata con attenzione

Adatta ad ogni sport acquatico: muta intera

Surf, sci nautico, snorkeling o semplicemente nuoto, gli sport acquatici da praticare sono tanti, se siete alla ricerca di un accessorio pratico e versatile questo è quello che fa per voi. La muta in neoprene è perfetta sia per chi è alle prime armi, sia per chi pratica gli sport in acqua a livello avanzato. Facile e confortevole da indossare, combina stabilità e flessibilità. Il materiale realizzato in neoprene da 3 mm, è perfetto per le acque temperate ed è resistente a strappi e abrasioni. Il modello semplice ed essenziale è reso unico da dettagli colorati. Al modello total black per i più classici, si affianca quello con inserti in rosso per chi non vuole passare inosservato, blu per chi ama i colori tenui e lime per chi preferisce colori brillanti. Non vi resta che scegliere la vostra tinta preferita e tuffarvi in acqua.

Pro. Resistente e versatile è adatta ad ogni sport acquatico

Contro. Prima di acquistarla si devono valutare bene le taglie.

Per esplorare i fondali marini: muta da apnea

Andare alla scoperta dei fondali marini è sempre un'esperienza emozionante, ma per farlo in sicurezza bisogna avere l'attrezzatura adatta e la muta non può essere da meno. Questo modello formato da due pezzi è composto da una salopette e una giacca realizzati in neoprene con uno spessore di 3.5 mm, ottima per praticare freediving e pesca subacquea in apnea nel comfort più totale. Semplice da indossare grazie al Comfort Fit, seguirà le linee del corpo con il taglio preformato su schiena, braccia e polpacci. Il modello è completato dal cappuccio e dalla chiusura con doppi alamari, inoltre l'acqua rimarrà fuori dalla muta perché dotata del sistema aquastop su polsini e bordo giroviso del cappuccio. Disponibile in 6 taglie e 3 spessori di neoprene: 7 mm, 5 mm e 3.5 mm, si adatta ad ogni esigenza.

Pro. Comoda e facile da indossare.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Perfetta anche in inverno: muta termica

Gli amanti del mare e degli sport acquatici non riescono a stare lontani dall'acqua neanche in inverno. Per praticare l'attività preferita nella comodità più totale bisogna munirsi della muta giusta e questo modello è la soluzione ideale. L'indumento con taglio slim fit, è realizzato in neoprene SCR ad alta elasticità, con uno strato esterno al 90% in neoprene e al 10% in nylon, in questo modo assicura un'ottima protezione termica e riduce l'assorbimento dell'acqua fino ad annullarlo quasi completamente. il modello a girocollo è protetto da una chiusura con velcro che mette al riparo dalle basse temperature, infine la muta è facile da indossare e da togliere.

Pro. Le cuciture e le chiusure sono di buona qualità.

Contro. Per alcuni utenti dalle caviglie entra l'acqua.