Scarpe da mare allegre e colorate per camminare in spiaggia

Anche se si è in vacanza, gli amanti dello sport e della forma fisica difficilmente riescono a stare fermi sotto il sole. Le attività acquatiche e le corse sulla spiaggia sono una piacevole tentazione. A volte però la superficie scivolosa degli scogli e la presenza dei coralli taglienti scoraggiano anche gli sportivi più audaci.

Per non rinunciare ad un’appagante corsetta o alle meraviglie dei fondali, un valido aiuto arriva dalle scarpe da mare. Le calzature pratiche e leggere mettono al riparo i piedi da tagli e cadute. Scopriamo insieme le migliori scarpe da scoglio che non impediscono i movimenti in acqua e mettono al sicuro i piedi.

Scarpe unisex

Quando si va in vacanza si deve portare l'indispensabile e queste scarpe sono perfette per camminare in riva al mare e praticare tutti gli sport acquatici. La chiusura a velcro impedisce lo sfilamento mentre si nuota tra i fondali marini. La suola antiscivolo ad alto coefficiente d’attrito è perfetta per chi ama correre sugli scogli, mentre la tomaia realizzata con materiale traspirante e a rete, garantisce al piede il massimo del comfort anche fuori dall’acqua e dopo lunghe ore di corsa. Disponibile in differenti colori, sono adatte sia per le donne che per gli uomini, ma anche per i più piccoli grazie al modello pensato esclusivamente per loro.

Pro. Sono perfette per camminare sugli scogli e per gli sport acquatici.

Contro. Non sono ideali per camminare in spiaggia.

Scopri di più su Amazon

Scarpe da mare leggere

In vacanza la comodità è tutto, per questo anche gli accessori devono essere confortevoli e pratici, questo modello racchiude in sé tutte queste caratteristiche perché può essere indossato come un calzino. Realizzate in colori allegri e fantasie cool sono adatte sia per lui che per lei, per essere glam anche in spiaggia! La scarpa morbida e flessibile è dotata di suola antiscivolo che mette al sicuro da cadute rovinose, il modello da scoglio oltre ad essere elastico si asciuga rapidamente per proteggere il piede dalla spiacevole sensazione di umidità.

Pro. La scarpa è di qualità e comoda.

Contro. Bisogna valutare bene la taglia.

Scopri di più su Amazon



Scarpe in tela

Gli appassionati di sport non riescono a rinunciare neanche in vacanza all'attività fisica, per farlo in totale comodità allora bisogna avere gli accessori adatti come queste scarpe in tela. Ideali per tutte le attività in acqua, dal nuoto al surf fino allo snorkeling, sono ottime anche se si vuole passeggiare sugli scogli perché il design avvolgente protegge il piede dalle pietre, le suole antiscivolo, poi, supportate da un tessuto traspirante assicurano l’asciugatura rapida per avere i piedi sempre al sicuro.

Pro. Le scarpe calzano perfettamente.

Contro. Per alcuni utenti sono poco elastiche.

Scopri di più su Amazon

Scarpe traspiranti

Le scarpe da acqua multifunzionali sono adatte per gli sport in mare e non, ma anche per attività sportive all’aperto e al chiuso, grazie alla linguetta sul tallone possono essere indossate con facilità avvolgendo il piede. Dopo essere usciti dall’acqua le calzature si asciugano rapidamente grazie al materiale traspirante, così da mantenere il piede asciutto e avere il massimo risultato. Disponibile in bianco, rosso, azzurro e blu su fondo nero, il modello è perfetto per chi vuole praticare sport in vacanza senza rinunciare allo stile.

Pro. Sono comode e pratiche.

Contro. La suola tende ad usurarsi facilmente.

Scopri di più su Amazon

Scarpe da scoglio

Andare alla scoperta di luoghi incantevoli è sempre un'esperienza unica, per farlo in totale sicurezza, queste scarpe sono la compagnia ideale. La suola in gomma pieghevole e ultraleggera rende ogni passo sicuro senza rinunciare al contatto con la natura, mentre la suola antiscivolo è pensata per camminare sugli scogli ed evitare di cascare a causa della superficie piena di alghe e molluschi. Prive di chiusura sono facili da indossare in pochi secondi.

Pro. Le scarpe sono comode e ideale per camminare sugli scogli.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Scopri di più su Amazon

Scarpe da immersione

Andare alla scoperta dei fondali marini è un'esperienza indimenticabile e farlo in totale comodità lo è ancora di più. Con queste scarpe eleganti e comode nuotare sarà semplice e divertente perché hanno una suola antiscivolo e una forma che arriva fino alla caviglia per proteggere meglio il piede. Realizzate in Neoprene, sono morbide al tatto e non danno fastidio al piede anche dopo diverse ore di utilizzo. Facili da indossare, sono perfette anche per lunghe passeggiate in riva al mare.

Pro. Le scarpe hanno un buon grip.

Contro. Non sono impermeabili.

Scopri di più su Amazon

Scarpe versatili

Perfette per passeggiare sugli scogli o sulle pietre, queste scarpe sono adatte agli allenamenti in spiaggia, ma anche per praticare attività sportive durante tutto l'anno, non solo all'aperto. Adatte per chi ama la cyclette, sono comode e leggere, inoltre si asciugano facilmente. La calzatura aderisce perfettamente al piede e si indossano come normali scarpe grazie anche alla chiusura posta sulla caviglia, ideali per consentire ogni movimento in totale libertà. La suola in gomma è antiscivolo e questo permette di indossarla in sicurezza anche su terreni scivolosi, mentre gli inserti in mesh consentono al piede di traspirare anche quando fa molto caldo.

Pro. Le scarpe sono realizzate con materiali di qualità e possono essere sfruttate tutto l'anno.

Contro. Per alcuni utenti la soletta interna è un po' fine.

Scopri di più su Amazon

Scarpe flessibili

Le calzature da allenamento devono essere comode e assicurare il massimo del comfort, questo modello flessibile, ultraleggero e traspirante è adatto ad affrontare tutti gli sport acquatici grazie al sistema Quick Dry. La suola in gomma resistente e di qualità, è antiscivolo adatta ad ogni tipo di terreno, inoltre il modello disponibile in differenti colori è facile da indossare perché dotato di una chiusura elastica e da un supporto posto sul tallone. Pensate per essere indossate fuori e dentro l'acqua, sono adatte anche a differenti attività come aerobica e yoga, inoltre, si asciugano in poco tempo.

Pro. Sono belle e comode da indossare.

Contro. Per alcuni utenti hanno il collo del piede basso.

Scopri di più su Amazon

Scarpe essenziali

Semplici ed essenziali, queste scarpe unisex sono realizzare in tessuto sintetico sia nella parte esterna che in quella interna, inoltre sono facili da indossare perché basta infilarle e sono senza nessun tipo di chiusura. Il modello perfetto per l'estate e per le giornate particolarmente calde, è allo stesso tempo traspirante e quindi mantiene il piede protetto e al sicuro. Adatte ad ogni tipo di attività sono stabili,pensate per essere utilizzate su ogni superficie, infine, calzano perfettamente al piede.

Pro: Il modello è traspirante.

Contro. Le scarpe sono più adatte all'acqua.

Scopri di più su Amazon

Scarpe per adulti e bambini

Perfette per adulti e bambini, queste scarpe sono sicure su ogni superficie e in ogni ambiente perché hanno la chiusura con velcro anti-sfilamento, che permette di regolarle in base alle necessità e quindi avere una calzatura sempre comoda e aderente al piede. Pensate per correre o semplicemente per fare una passeggiata rilassante sul bagnasciuga, hanno una suola antiscivolo che riesce a creare attrito sul terreno e non rischiare di scivolare. Realizzate in neoprene, sono leggere, isolano il piede dal terreno e dal caldo e nello stesso tempo si asciugano facilmente.

Pro. Assicurano l'isolamento termico.

Contro. Bisogna chiudere bene il velcro.

Scopri di più su Amazon

Come scegliere le scarpe da scoglio

Allenarsi al mare è un'esperienza piacevole, ma bisogna avere l'abbigliamento giusto e le scarpe sono il primo aspetto da prendere in considerazione. Prima di acquistarle però bisogna valutare alcuni aspetti.

Materiali

Una scarpa da spiaggia deve essere resistente e nello stesso tempo traspirante, quindi i materiali hanno un ruolo centrale. Solitamente quello più utilizzato è il neoprene e la suola in gomma, quest'ultimo materiale oltre a essere antiscivolo non si logora facilmente se entra in contatto con superfici ruvide.

Dimensioni

Per allenarsi in totale sicurezza anche le dimensioni ricoprono un ruolo centrale, infatti, la scarpa deve aderire perfettamente al piede, quindi la calzatura deve essere elastica e riuscire ad adattarsi meglio al piede.

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!