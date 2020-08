I nuovi sport acquatici per divertirsi e rimanere in forma anche in vacanza

L'estate è ormai arrivata, siete pronti a fare le valige e partire per le vacanze tanto desiderate. Sole, spiaggia e mare sono i luoghi ideali per rilassarvi e ricaricarvi. Se siete tra quelli che non amano stare semplicemente distesi sotto l'ombrellone, ma hanno bisogno di muoversi, gli sport acquatici sono l'attività perfetta per riempire le giornate in riva al mare.

Oltre alle immersioni e allo snorkeling, l'acqua offre tante novità semplici e divertenti, perfette per chi vuole rimanere in forma, senza rinchiudersi in palestra. Stand Up Paddle e Subwing sono solo alcune delle attività da provare assolutamente questa estate.

Gli sport acquatici hanno particolari benefici sull'organismo. Oltre a rinvigorire il tono muscolare, hanno un effetto positivo sul sistema circolatorio. Se ancora siete indecisi se buttarvi alla scoperta dei nuovi sport dell'estate, dovete sapere che praticare attività fisica in acqua riduce lo stress e l'ansia che accumulate durante il lavoro e le attività quotidiane.

Vediamo le caratteristiche dei nuovi sport acquatici.

Stand Up Paddle

Lo stand up paddle definito anche Sup, nato alle Hawaii negli anni '50, poco alla volta sta conquistando anche gli italiani. Molto simile al surf, praticare questa disciplina non è difficile. Gli attrezzi principali sono una tavola e una pagaia. Adatto all'estate può essere praticato anche in inverno, basta munirsi di una tuta da sub.

Lo Stand up paddle è una disciplina che si pratica su qualunque corso d'acqua, dai laghi ai fiumi fino al mare, anche in presenza di onde. Inoltre permette mix molto divertenti, che includono yoga e pilates nei quali cimentarsi rigorosamente in equilibrio sulla tavola. Per iniziare bisogna pagaiare in ginocchio sulla tavola, per trovare il giusto equilibrio, successivamente dovete alzarvi in piedi e pagaiare sulle onde.

La tavola realizzata in PVC di tipo militare è super rinforzata e ha una capacità massima di peso pari a 200 kg pensata per mantenere l'equilibrio in ogni tipo di acqua da quella dolce a quella salata. La parte inferiore scanalata e antiscivolo permette di bilanciarvi e stabilizzarvi riducendo gli incidenti. La pagaia in alluminio regolabile, è divisa in tre sezioni, mentre la pompa iSUP con manometro permette di gonfiare la tavola facilmente. Una volta terminato l'allenamento potete conservarla nella pratica la custodia in cui è incluso il kit di riparazione.

Il sup è uno sport che garantisce una serie di vantaggi, perchè coinvolge tutta la muscolatura del corpo superiore e inferiore e tonifica addominali e glutei, indicato per chi soffre di dolori alla schiena, causati da posture scorrette, per praticarlo basta avere equilibrio e coordinazione.

Subwing



Chi ama i fondali, oltre allo snorkeling, può provare il subwing. Nato dall'idea di un ragazzo norvegese annoiato che ha deciso di mettersi su una tavola e farsi trascinare sott'acqua da una barca. Lo sport è caratterizzato da un giro nei fondali marini aggrappati ad una tavola in carbonio ancorata ad una barca. Facile da manovrare può essere utilizzato in totale sicurezza sia dagli adulti che dai bambini. Adatto anche a chi non è allenato, richiede uno sforzo fisico minimo. Basta aggrapparsi con le mani e sterzare inclinando le ali nella direzione in cui si desidera andare. Una volta montato su una barca motorizzata, oltre a rispettare l'ambiente, scoprirete le bellezze dei fondali e allenerete il fisico. Lo sport può essere praticato singolarmente o con un massimo di 4 persone nell'acqua.

Kitesurfing

Se siete appassionati di mare e acqua, di sicuro non resisterete al kitesurfing. La variante ancora più emozionante del surf classico, oltre alla tavola per praticare lo sport necessita di un aquilone per sfruttare al massimo la forza e la spinta del vento. Ideale da praticare con ogni tipologia di vento, da quello più forte a quello più debole, imparare le diverse acrobazie a filo d'acqua, salti ed evoluzioni aeree è semplice. Basta fare una lunga fase di preparazione a terra per prendere dimestichezza con l'aquilone, per adattare il proprio corpo alla variazione del vento. Tra gli attrezzi indispensabili c'è il trapezio, che consente di praticare lo sport senza rischi distribuendo il peso in modo equilibrato. L'accessorio realizzato in neoprene, per non causare nessun tipo di abrasione alla pelle e la doppia cintura, blocca movimenti improvvisi del trapezio. Grazie alla forma compatta, vi assicurerà un'ottima calzata, mentre il sistema Spreaderdown di bloccaggio, vi permetterà di tenere il gancio in posizione corretta, evitando che colpisca le costole. Il trapezio dotato di maniglia è pensato per afferrare i principianti e i meno esperti in caso di errore.

Kayak

Il kayak nasce nel Nord America, può essere praticato sul lago, in mare o sul fiume. Derivato della canoa, la differenza tra i due sport è che il primo si pratica guidando la canoa in ginocchio, mentre con il kajak si sta seduti e si solca l'acqua con l'aiuto della pagaia. Questa serve per aggiustare la posizione, trovare il giusto equilibrio ed evitare di ribaltare la canoa ad ogni gesto. Il kayak pensato per una sola persona, ha una portata di 100 kg e include una pompa manuale per posizionare nel modo corretto il sedile gonfiabile removibile con schienale. La pinna mobile, posizionata sul fondo, può essere direzionata in base alle vostre esigenze. Il fondo gonfiabile regala il massimo del comfort, con rete e corda nella parte frontale, ottime per l'utilizzo al lago e piccoli fiumi. La pagaia realizzata in alluminio è resistente e ideale anche per i principianti.

Lo sport è un ottimo modo per per rafforzare gli addominali e le gambe, inoltre aumenta la resistenza e migliora l'apparato cardiovascolare perchè intensifica la frequenza cardiaca e le funzioni polmonari. Ideale per chi vuole scaricare lo stress è adatto a chi vuole mantenersi in forma senza gravare particolarmente sulle articolazioni.

Wakeboard

Praticato soprattutto nei laghi, gli appassionati dello sport vengono trainati da un motoscafo come una sorta di sci nautico, ma senza gli sci. Il wakeboarder è formato da una tavola simile a quella da snowboard. Questa disciplina infatti può essere considerata un compromesso tra lo sci nautico e lo snowboard. Il set completo di tutto vi permette di immergervi in questa nuova attività acquatica con l'indispensabile. La tavola con il nucleo in schiuma tradizionale e fibra di vetro ad alta pressione, ha pinne incorporate per mantenere il giusto equilibrio e 3 livelli di curvatura. Il fondo doppio concavo è pensato per atterraggi delicati. Gli scarponi con i giusti attacchi sono comodi e sicuri, mentre la corda è l'accessorio fondamentale per potervi agganciare al motoscafo. Non dovete far altro che salre sulla tavola e misurarvi con salti e acrobazie.

Snorkelig

Lo snorkeling è uno degli sport acquatici più diffusi e praticati grazie alla sua semplicità. La parola ha origine dall’inglese “snorkel” che significa boccaglio, indispensabile per respirare, per ammirare i fondali marini e la vita sott’acqua. Questa maschera pensata per l’apnea, ha vetri separati, un morbido facciale con flangia interna d'appoggio perfetta per adattarsi alla maggior parte dei volti e avere il massimo del comfort. Realizzata in silicone ipoallergenico trasparente oppure nero, grazie alle fibbie ad azionamento rapido la maschera può essere regolata in pochi secondi. L'areatore dotato di un tubo flessibile e sagomato, ha all'interno un paraspruzzi sagomato in grado di ridurre l’ingresso dell’acqua dall’estremità superiore, senza ostacolare la respirazione.

Una volta indossata la maschera, non vi resta che immergervi e ammirare i fondali, anche se inizialmente farete fatica ad adattarvi, grazie ad un respiro lento e costante riuscirete ad avere il giusto respiro in pochi minuti. Se dovesse entrare l'acqua nel boccaglio, non dovete far altro che soffiare molto forte in modo tale che venga spinta fuori e il tubo resti libero. Potete anche ripetere questa operazione più volte in modo tale da essere sicuri che non ci sia più alcun residuo. Se c’è troppa acqua, vi basta riemergere, togliere il boccaglio per respirare e liberare il tubo manualmente. A questo punto non vi resta che ammirare le meraviglie del mare.

I benefici degli sport acquatici

Sole e vacanze al mare sono l'ambiente ideale per praticare gli sport acquatici. Oltre ad essere divertenti e a far trascorrere diverse ore in acqua per alleviare il caldo estivo, fanno bene al fisico e permettono di rimanere in forma anche in vacanza, vediamo i benefici.

Divertimento

Praticare sport in estate può essere stancante e difficile a causa delle temperature torride. Le attività acquatiche invece permettono di allenarsi senza sentire la pesantezza dell'allenamento. Perfetti per chi vuole perdere qualche chilo in vacanza, questi sport sono dispendiosi dal punto di vista energetico, ma sempre divertenti.

Sport completo

Riuscire ad avere un corpo tonico è possibile anche grazie agli sport in acqua, perchè agiscono uniformemente su tutta la muscolatura. Inoltre, sono perfetti per migliorare la respirazione, alleviare i dolori alla schiena e attivare il metabolismo.

Fanno bene al cuore

Gli sport acquatici sono perfetti per allenare il cuore perchè garantiscono un lavoro aerobico per avere benefici al sistema cardiovascolare. Con l'allenamento, il cuore consuma meno ossigeno e quindi consuma meno energie.

Aiuta a rilassarsi

L'acqua permette di rilassare i muscoli del corpo e quindi regala una piacevole sensazione, inoltre abbassa i battiti del cuore e ha una funziona calmante che diffonde nel copro una sensazione di benessere generale. L'acqua ha anche il vantaggio di far avere consapevolezza del proprio corpo, quindi libera dalla sensazione di ansia.

