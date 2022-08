Le tavole per imparare a surfare

Quando si va al mare oltre a prendere il sole, l’acqua permette di cimentarsi in diversi sport. Se il nuoto è l’attività più diffusa, ci sono altri che vale la pena di praticare come lo snorkeling per scoprire i fondali marini, stand up paddle che si basa sullo stare in piedi su una tavola con la pagaia o subwing che permette di fare il giro nei fondali marini aggrappati ad una tavola in carbonio.

Se quest’anno sei alla ricerca di un nuovo sport, il surf può fare al caso tuo, se non vedi l’ora di tornare a cavalcare le onde, avere la tavola giusta permette di avvicinarti allo sport in sicurezza e fare subito progressi.

Scegliere la tavola da surf non è semplice, ecco alcuni modelli adatti alle tue esigenze.

Tavola unisex

Il surf è uno sport che appassiona grandi e bambini, quindi per avere una tavola sicura per tutte le età questo modello è ottimo anche per iniziare a praticare lo sport. L’anima della tavola in EPS 100% waterproof core è ad alta densità completata da tre pinne, inoltre, per surfare in totale sicurezza anche se si è alle prime armi, la tavola include un cinturino alla caviglia imbottito in neoprene e le pinne. Il modello con rivestimento bicolor regala un tocco in più alla tavola.

Pro. È leggera e galleggia bene.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Tavola per grandi e bambini

Se sei alla ricerca di una tavola per divertirti in acqua, questo modello lungo 1,70 cm, largo 46,8 cm e alto 8 cm è adatto ad adulti fino a 70 chili e ai bambini. Realizzata in morbida XPE, assicura un grande assorbimento degli urti e un'alta densità, una combinazione perfetta per garantire una buona galleggiabilità anche ai principianti. Il nucleo leggero in gommapiuma EPS aggiunge rigidità e resistenza alla tavola da surf e per praticare lo sport in totale sicurezza, nella confezione è incluso il leash per la caviglia e tre pinne dai bordi arrotondati.

Pro. La tavola è molto bella.

Contro. Per alcuni utenti è troppo leggera.

Perfetta per le persone alte

La tavola da surf deve essere adatta ad ogni corporatura, quindi se sei alto e non vuoi rinunciare a cavalcare le onde, questo modello è perfetto per i principianti. Lunga 2,15 metri, larga 54 cm e spessa 6 cm ti farà sentire a tuo agio, anche perché la portata è pensata per le persone che pesano 70/80 chili. Il modello morbido è ideale per chi è alle prime armi e deve adattarsi, inoltre, le pinne non rigide e non taglienti sono sicure quando si porta la tavola.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Le pinne sono un po’ rigide.

Tavola da surf colorata

I principianti che non vogliono rinunciare ad una tavola pratica ma con stile, non possono farsi sfuggire questo modello. Disponibile nella versione black and white, non passerai inosservato mentre cavalchi le onde. Con i suoi 104 cm di lunghezza è perfetta e la forma Pintail Skimboard è adatta per chi non è esperto, realizzata con 5 strati di pioppo è resistente all’acqua.

Pro. La tavola è bella e leggera.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Tavola da surf con fondo liscio

La tavola realizzata in morbido XPE, assorbe gli urti e grazie all'elevata densità assicura una buona galleggiabilità per i principianti. La parte centrale leggera, è realizzata in spugna EPS, perfetta per dare rigidità all'intera tavola da surf e il fondo liscio ti accompagnerà sull’acqua senza creare resistenza. Per avere il controllo dell’onda, le tre alette di spinta in plastica robusta danno un aiuto in più, mentre con il cinturino alla caviglia incluso, rimarrai collegato alla tavola per non perderla dopo una caduta.

Pro. È perfetta per le persone alle prime armi.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ stretta.

Tavola maneggevole

Il modello in verde con inserti neri, regala stile ed eleganza alla tavola. Realizzata in polietilene, con poliuretano nel mezzo, è dotata di un leash per la caviglia e di tre pinnette dai bordi arrotondati e non taglienti, per praticare lo sport in totale sicurezza. La tavola lunga 320 cm, larga 76 cm e alta 15 cm è leggera e maneggevole e ha una portata massima di circa 70 chili. Robusta e resistente la tavola gonfiabile è perfetta anche per praticare Suo perché nella confezione è inclusa anche la pagaia.

Pro. La tavola è ben fatta e completa di accessori.

Contro. Per alcuni clienti il manometro della pompa non funziona.

