L’abbonamento annuale nelle palestre McFIT in offerta ad un prezzo eccezionale

Un’offerta nazionale sugli abbonamenti annuali delle palestre McFIT, utilizzabile in una delle 25 sedi presenti in tutta Italia: ecco come attivarla!

Dopo mesi di restrizioni, zone rosse e lock down, le palestre hanno finalmente riaperto. Possiamo quindi dire addio a video lezioni, tablet e app, per tornare ad allenarci “dal vivo” anche se sempre in sicurezza, grazie ai rigidi protocolli di igiene cui sono sottoposti i luoghi dedicati allo sport. E cosa c’è di meglio se non ricominciare a fare esercizio e, allo stesso tempo, risparmiare?

Grazie ad un’incredibile offerta, infatti, è possibile acquistare l'abbonamento annuale open, valido su tutte le attività delle palestre McFit, con uno sconto del 30% e non solo! La cosa più bella è che si può acquistare quest'offerta irripetibile oggi e convertire il voucher in abbonamento della palestra entro 6 mesi! Ecco tutti i dettagli!

Offerta McFIT - Abbonamento Annuale Palestra

L’offerta prevede uno sconto del 30% sull’Abbonamento Annuale (12 mesi) Open Palestra McFIT, inclusi i corsi live, al prezzo di 245€ invece di 350€. È inclusa nel prezzo anche la quota di iscrizione, del valore di 32€, ed è previsto il recupero delle mensilità in caso di chiusure dovute al Covid-19.

L’offerta, inoltre, è utilizzabile in una delle 25 sedi McFIT presenti in tutta Italia e può essere acquistata solo in caso di nuova affiliazione, cioè da utenti che non sono attualmente soci di McFIT.

Come funziona

Appena acquistata l'offerta riceverai immediatamente via email il Voucher di attivazione. Presenta il Voucher alla reception della palestra McFIT entro 6 mesi dall'acquisto per convertirlo in abbonamento e inizia ad allenarti!

Clicca qui per acquistare l’abbonamento annuale palestra McFIT a prezzo scontato su ShopToday

I centri McFIT in cui attivare quest'offerta sono:

BASSANO DEL GRAPPA - Via Valsugana 98 (Loc. Cassola)

BRESCIA - Piazza della Vittoria

CATANIA - Corso Italia 91-95

PIACENZA - Via Calciati 19

MILANO CERTOSA - Via Mola 48

MILANO CITTA STUDI - Via Sassi 11 B

MILANO TESTI - Viale Testi 29

NAPOLI - Largo Torraca 33

PADOVA EST PRIMA - Via Prima Strada 35

PADOVA OVEST - Via Padova 82

PARMA - Viale Fratti 7/9

PERUGIA - Via Fontivegge 1

ROMA CASILINA - Via Casilina 1116

ROMA LAURENTINA - Via Laurentina 865

ROMA OSTIENSE - Via Ostiense 131 L

TORINO AURORA - Corso Giulio Cesare 29

TORINO LAGRANGE - Via Lagrange 47

TORINO MIRAFIORI NORD - Corso Orbassano 412

TORINO POLITECNICO - Corso Ferrucci 112

TREVISO APPIANI - Via Bastia 40

TREVISO DUCALE - Via Vasari 1/A

UDINE - Via Puintat 2

UDINE - Via Micesio 31

VENEZIA MARGHERA - Via Orsato 3/D

VENEZIA MESTRE CARPENEDO - Via Pionara 11

VERONA CENTRO - Via Daniele Manin 7

VERONA FIERA - Viale del Lavoro 23/B

VICENZA - Via Ettore Gallo c/o Borgo Berga 20

Approfitta subito dell'offerta, il numero degli abbonamenti è limitato per ciascuna sede!

