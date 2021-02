I migliori pesetti per l’home fitness

Dai pesetti per zumba ai manubri per body builder, scopri i migliori modelli di pesi per allenarti a casa

Ssempre più persone, oramai, decidono di allenarsi a casa propria piuttosto che in palestra, e in commercio si trovano tantissimi tipi di pesi per l'home fitness, ottimi accessori per sviluppare la muscolatura, per allenare la forza e per effettuare esercizi liberi individuali. I pesi, infatti, sono molto utili quando vengono utilizzati in combinazione con esercizi specifici: grazie al lavoro con i pesi, puoi rafforzare la muscolatura in maniera specifica e graduale, ricercare un’armonia perfetta delle proporzioni del corpo e migliorare il rapporto tra massa grassa e massa magra, oltre che ottenere una serie di miglioramenti fisici e per la salute incredibili.

Abbiamo quindi selezionato i migliori modelli di pesi per l’home fitness, per poterti allenare a casa in maniera completa ed efficace.

Pesi da polso marcati Fitgriff

Confortevole, regolabile e sicura, la coppia di pesi da polso di Fitgriff assicura massima stabilità e resistenza durante l’allenamento a casa, grazie alle chiusure in velcro, le cuciture rinforzate e la lavorazione di altissima qualità, come nella superficie esterna realizzata con tecnologia anti-sfilacciamento. Inoltre, questi pesi risultano confortevoli da indossare, hanno una vestibilità unisex e si possono facilmente regolare, adattandosi a tutti i tipi di polso anche grazie alla composizione di materiali super elastici, mentre la parte interna imbottita garantisce un prodotto comodo da indossare e delicato sulla pelle. Infine, sono disponibili in 9 colori diversi e vengono inviati in una borsetta con zip e logo Fitgriff.

Scopri di più su Amazon.it

Coppia di manubri in neoprene AmazonBasics

Il set di 2 manubri in neoprene di Amazon Basics è l’ideale per l’home fitness, ed è disponibile in un'ampia gamma di pesi (da 1 kg a 5 kg, ognuno di un colore diverso), così da essere indicato sia per i principianti sia per i più esperti. Dal rivestimento antiscivolo in neoprene, per una presa sicura, e dalla forma esagonale, che impedisce ai manubri di rotolare, questa coppia di pesi è la più scelta e acquistata dagli utenti Amazon.

Scopri di più su Amazon.it

2 pesi per caviglie di Reehut

Perfetta per tonificare le gambe e bruciare calorie, magari anche mentre fai la spesa, la coppia di cavigliere di Reehut è realizzata in cotone, materiale resistente, morbido e traspirante. Ha una chiusura in velcro regolabile, che rende la cavigliera comoda, sicura e facilissima da indossare, ed è disponibile in diversi pesi e misure.

Scopri di più su Amazon.it

Coppia di manubri rosa da 0,5Kg

Una coppia di manubri dalla forma ergonomica ed arrotondata, perfetta per allenarsi a casa in modo efficiente e sicuro grazie alla superficie antiscivolo, che assicura un’ottima presa anche in caso di mani sudate. Realizzati con un nucleo in ghisa ben bilanciato, per aiutare a costruire e tonificare i muscoli, i manubri di Fitness Mad offrono un'eccellente aderenza, grazie al rivestimento in neoprene, con l'ulteriore vantaggio di essere morbidi al tatto, contribuendo ad evitare di sviluppare callosità ruvide sulle mani. Inoltre, hanno un design ricercato ma funzionale e i bordi rifiniti in una forma esagonale, così che i manubri non rotoleranno via o sotto i piedi durante l'allenamento.

Scopri di più su Amazon.it

Manubri per aerobica e acquagym

Realizzati in schiuma EVA, morbida e resistente, i manubri di Wakauto sono leggerissimi, e sono l'ideale per l'aerobica e l'acquagym, aumentando l'intensità dell'allenamento. Perfetti per rafforzare la muscolatura di spalle, braccia, petto, schiena e core, questi manubri inoltre aumentano la flessibilità, rafforzano la zona lombare, i muscoli addominali e gli obliqui e sono l'ideale per eseguire numerosi esercizi di functional fitness e per il potenziamento, tanto in casa quanto in palestra.

Scopri di più su Amazon.it

Set completo di pesi per l'home fitness

Quello di Proiron è un set completo e funzionale che si compone di 3 paia di pesi per l'home fitness (1 Kg, 2 Kg e 3 Kg) e un supporto dove riporre i manubri in sicurezza. Realizzati con materiali di ottima qualità, atossici e privi di ftalati e piombo, questi pesi hanno un nucleo in ghisa con rivestimento soft touch in neoprene che li rende comodi da impugnare ed antiscivolo, anche in caso di mani sudate. Inoltre, sono versatili e facili da usare, hanno un'impugnatura comoda e stabile e sono dotati di design anti-rotolamento, per un allenamento in completa sicurezza.

Scopri di più su Amazon.it

Set con pesi per zumba e DVD di allenamento

Il set di Ultrasport contiene due manubri leggerissimi, chiamati anche toning stick, e un DVD per allenarsi a ritmo di musica. I manubri si caratterizzano per l’impugnatura morbida antiscivolo di colore nero e le estremità robuste e riempite di sfere in acciaio carbonato, che danno un effetto a percussione. Il DVD di allenamento incluso, invece, è disponibile in tre lingue (tedesco, inglese, francese) e ti permette di seguire un programma di allenamento completo, dalla fase di riscaldamento fino all’allenamento intenso e alla fase di raffreddamento. Con una durata complessiva di 45 minuti, suddivisi in 7 capitoli, preparati ad allenarti a ritmo di musica!

Scopri di più su Amazon.it

Set di manubri regolabili in ghisa da 20Kg

Realizzati in ghisa di ottima qualità e materiali selezionati con la massima cura, privi di ftalato e piombo, questi manubri sono l'ideale per allenarsi a casa e rafforzare i muscoli di braccia, spalle, petto, schiena e core. Il set si compone di 4 blocchi da 0,5 kg, 4 blocchi da 1,25 kg e altri 4 da 2,5 kg, 1 connettore in acciaio cromato e 2 prolunghe. Il tubo di raccordo in acciaio può trasformare i manubri in bilanciere, ha un'impugnatura zigrinata dal design ergonomico che risulta confortevole per le mani, ed è abbastanza ampia (larghezza 143mm) da consentire una comoda presa, facilitando il sollevamento senza urtare i polsi.

Scopri di più su Amazon.it