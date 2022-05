I Rollerblade per un’estate di sport e divertimento

I Rollerblade sono nati nel 1980 in Minnesota (USA) quando i due fratelli Scott e Brennan Olsen trovarono in un negozio di articoli sportivi un vecchio pattino in linea (i primi rudimentali modelli risalgono addirittura al 1700) e lo migliorarono per allenarsi a hockey fuori stagione.

Fu la prima di una serie di invenzioni e miglioramenti tecnici che ancora oggi fanno di Rollerblade il marchio di riferimento per il mondo del pattinaggio. Un mondo che nel frattempo è cresciuto e si è differenziato in diverse discipline, vediamo i migliori modelli.

Macroblade 80

Per i beginners o i pattinatori occasionali alla ricerca di un prodotto entry level ma di alta qualità. Un pattino comodo, con scarpetta imbottita e tomaia traspirante in stile sneakers, con gambetto integrato per garantire ampio sostegno, con telaio in alluminio per migliorare il trasferimento di potenza e resistenza. Ruote Performance da 80mm con cuscinetti SG5 danno la giusta velocità e, man mano che le abilità crescono, possono essere sostituite con modelli più performanti.

Macroblade 80 W

Per cominciare serve un pattino di qualità che fornisca comfort, sicurezza, equilibrio e controllo del piede. Ideale per chi pattina da poco o per pattinatrici occasionali. Telaio in alluminio, scarpetta imbottita e tomaia stile sneaker, garantiscono la comodità con il giusto sostegno (soprattutto laterale) così da acquistare sicurezza e riuscire a trasferire la forza sul pattino senza incertezze.

Macroblade 100 3WD W

Per pattinatrici esperte ed agoniste. Il gambetto più alto per un maggior sostegno laterale, con tre ruote da 100mm, crea la miglior velocità per i livelli da intermedio a avanzato. Ruote Supreme da 100mm con cuscinetti SG9 per ridurre l'usura e massimizzare la velocità, tomaie in engineered mesh di alta qualità e un sicuro sistema di chiusura con leve, strap e speedlace rendono questo modello una scelta sicura per pattinare ad alto livello.

Microblade bambini

Per divertirsi sui pattini i bambini devono sentirsi sicuri e avere da subito una pattinata facile e fluida. I Microblade sono strutturati per dare il massimo sostegno e aiutare la stabilità e l’equilibrio. Comodi da mettere e da portare, sono anche regolabili di quattro taglie piene (con pulsante e indicatori nell'area dell'avampiede per allineare i pattini alla taglia corretta) per seguire la crescita dei piedi e durare più a lungo.

