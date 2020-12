A qualcuno piace caldo: 4 accessori riscaldanti per affrontare l'inverno

Con il calo delle temperature, cresce la necessità di proteggersi da vento e freddo, sia per chi lavora all'aperto, sia per chi trascorre molto tempo fuori per piacere o per spostarsi. Inoltre, mantenere caldi mani, piedi e corpo, è importante anche per evitare influenze, malanni stagionali e dolori alle ossa. Ecco allora i 4 migliori accessori per affrontare il freddo invernale senza problemi!

Calzini autoriscaldanti in tormalina

Questi calzini sono di ottima fattura, comodi e perfetti per tenere i piedi al caldo: realizzati in cotone morbido e traspirante, presentano internamente dei pad in tormalina sulla pianta, che stimolano la circolazione dei piedi e li riscaldano con un effetto massaggio. Inoltre, sono anti fatica, anti odore e molto comodi.

Scoprili su Amazon.it

Scaldamani elettrico ricaricabile

Questo prodotto può essere utilizzato come sia come scaldamani che come power bank, grazie alla porta USB compatibile con tutti i tipi di smartphone. Leggero e comodo da tenere in tasca o in borsa grazie alle dimensioni contenute, ha due piastre in metallo colorate che si scaldano velocemente e un pulsante con cui selezionare le 3 diverse temperature: bassa (luce verde), media (luce blu) e alta (luce rossa). Realizzato in lega di alluminio e ABS di alta qualità, e dotato di una batteria ai polimeri di litio ecologica, questo scaldamani può essere ricaricato collegandolo ad un'altra power bank o direttamente al carica batterie. Inoltre, è disponibile in 7 diversi colori (oro, blu, nero, argento, oro rosa, rosso e verde), e nella confezione sono compresi anche un sacchettino con coulisse utile per riporlo, un cavo micro-USB per poterlo caricare e un laccetto per il trasporto da attaccare al dispositivo.

Scoprilo su Amazon.it

Gilet elettrico riscaldabile

Il gilet termico di Isopho è un prodotto realizzato con materiali di alta qualità, efficace e comodo da indossare. Dallo stile semplice, con collo a V e senza maniche, è realizzato in tessuto di pile, morbido e traspirante, ed ha un'alimentazione USB che necessita di una power bank (non inclusa nella confezione). I 5 cuscinetti termici integrati rendono la schiena, la vita e l'addome caldi, sono realizzati in fibra di carbonio che si scalda velocemente e sono dotati di un modulo di protezione termica, che interrompe il riscaldamento una volta raggiunti i 60 gradi. Si possono scegliere 3 diversi livelli di temperatura, il tasto per regolare l'intensità del calore è comodo da azionare e il cavetto per collegare la batteria è posizionato all'interno della tasca con cerniera.

Scoprilo su Amazon.it

Guanti riscaldanti unisex

Perfetti per una giornata in montagna o per guidare in sicurezza moto e scooter quando fa molto freddo, i guanti riscaldanti marcati Savior sono dotati di una batteria ricaricabile agli ioni di litio e di un controllo della temperatura intelligente con 3 livelli di calore. Progettati in modo innovativo, questi guanti riscaldano l'intera lunghezza di ogni dito e la parte superiore della mano, mantenendo le mani calde anche quando si affrontano le temperature più rigide. Resistenti all'acqua e traspiranti, sono dotati di una fodera interna morbida, strisce catarifrangenti, una fascia in velcro e una chiusura con laccetto, che li rendono comodi e sicuri da indossare, oltre a fornire un'ottima protezione dal vento. Inoltre, sono touch screen, grazie alla presenza di un sensore tattile sull'indice e sul pollice, hanno una garanzia di un anno, si ricaricano in circa 2-3 ore e hanno una durata fino a 6.

Scoprili su Amazon.it