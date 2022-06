Scarpe da mare Cressi: per vivere le tue vacanze in completa sicurezza!

Quando si pensa alle scarpe da portare in viaggio durante una vacanza al mare solitamente si punta su sandali e flip flop. Ma se si vuole essere previdenti ed evitare spiacevoli inconvenienti, una delle calzature più importanti da indossare è la scarpa da scoglio: una sorta di calzare realizzato in materiali tecnici, come neoprene o gomma, che può essere immerso in acqua e protegge il piede in caso di contatto con oggetti taglienti, sostanze velenose o urticanti.

Le scarpe da scoglio della Cressi sono un ottimo alleato per poter andare sugli scogli, come su spiagge e fondali sassosi o pieni di ricci, in totale sicurezza: morbide e leggere tanto da poter essere indossate a lungo e mentre si nuota, la suola è abbastanza spessa e dona un?ottima aderenza al terreno grazie al grip antiscivolo. Pratiche e leggere, queste scarpe sono rinforzate sulla punta e sul tallone, mentre la tomaia è traforata su buona parte della superficie, consentendo il passaggio di aria e acqua.

La marca Cressi è una garanzia: i materiali sono ottimi e resistenti, e le scarpe sono anche esteticamente molto piacevoli. Morbide ed avvolgenti, le scarpe da scoglio Cressi proteggono il piede da agenti esterni (coralli, ricci, tracine, sassi, scogli e molto altro) e assicurano un appoggio sicuro su superfici difficili; inoltre, sono molto utili anche per praticare diversi sport acquatici, dal surf alle immersioni.

Puoi trovare le scarpe da scoglio marcate Cressi in vendita su Amazon.it in diversi colori e taglie, per adulti e per bambini!

