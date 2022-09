Gli sport di tendenza in autunno da praticare per rimanere in forma

L’autunno è il momento dell’anno in cui si ha voglia di intraprendere nuove attività sportive per tenersi in forma e dedicare del tempo a sé stessi. Anche se le giornate non sono più soleggiate come in primavera o in estate, è possibile allenarsi sia all’aperto che al chiuso, dipende molto dalle proprie preferenze.

Quando inizi una nuova attività è importante che questa corrisponda alle tue esigenze e che rispetti i tuoi gusti perché devi affrontarla con piacere. Mentre alcuni sport rimangono una costante, ogni anno ci sono sempre nuove tendenze anche per quel che riguarda il fitness. Se sei alla ricerca di qualche novità o vuoi riprendere una vecchia passione vediamo gli sport da fare questo autunno.

Stare a contatto con la natura e rimanere in forma con il trekking

Dopo l’estate è difficile tornare tra le quattro mura di una palestra, ma se ami la natura un modo per rimanere in forma e stare all’aperto è il trekking. Le escursioni tra i boschi hanno una serie di benefici perché migliorano la circolazione e le capacità respiratorie, in più può essere praticata sia da soli che in compagnia.

Iniziando da percorsi semplici e poi aumentando gradualmente la difficoltà ti accorgerai di avere dei vantaggi non solo sul piano fisico, ma anche sull’umore. Inoltre, è uno sport che non ha bisogno di un’attrezzatura particolare, devi solo avere scarpe comode, una giacca a vento, pantaloni pratici e uno zaino in cui inserire gli oggetti più importanti.

Per chi ama gli sport ad “alta tensione”

Vuoi unire la passione per la natura e la voglia di praticare un’attività che ti permette di superare i tuoi limiti? Allora questo autunno devi assolutamente iscriverti a un corso di arrampicata. Munito di corda, scarpe e imbracatura, puoi iniziare al chiuso ed esercitarti su apposite pareti, ma approfittando degli stessi vantaggi della scalata all’aperto.

Praticare questo sport ha benefici per tutto il corpo perché migliora la forza nelle braccia, l’equilibrio e la coordinazione, riducendo stress, ansia e aiuta la concentrazione. Quando sarai pronto potrai uscire e affrontare la scalata di una vera montagna!

Uno sport intramontabile

In estate, primavera, inverno o autunno: la corsa non conosce stagione ed è tra gli sport più amati perché ti regala una serie di aspetti positivi, difficili da elencare tutti. In particolare accelera il metabolismo, favorisce la circolazione del sangue e le capacità respiratorie. Se non hai mai praticato questa attività è bene procedere per gradi, puoi iniziare a casa sul tapis roulant. Una volta preso il ritmo devi solo indossare le scarpe adatte, una tuta comoda, svuotare la mente e approfittare di tutti i benefici di questo sport.

Se invece vuoi allenarti all’aperto, ma preferisci le passeggiate alla corsa, puoi dedicarti al Power Walking da praticare ovunque nel parco o dietro casa. Si tratta di camminare a passo sostenuto con un’ampia falcata e le tue cosce ti ringrazieranno.

In città o nei boschi: il ciclismo

Ti piace spostarti in bici o andare a lavoro sulle due ruote? Se ami la bicicletta puoi mettere da parte quella da passeggio e iniziare a pedalare fuori città immerso nella natura. Anche se sei allenato è sempre bene iniziare con cautela, se le prime volte le sessioni non devono durare più di mezz’ora con il passare delle settimane puoi aumentare poco alla volta. Oltre alla mountain bike, devi avere a portata di mano il casco, le scarpe adatte e una borraccia per essere sempre idratato.

Se ami seguire gli ultimi trend: pole dance

Una delle tendenze degli ultimi anni è la pole dance, può essere praticata al chiuso e ha il vantaggio di essere un allenamento total body. Ballare attorno a un palo è un esercizio fisico completo che aiuta a rinforzare i muscoli e a migliorare la coordinazione e l’equilibrio. Adatta praticamente a tutti, una volta imparate le basi è possibile migliorare gradualmente anche grazie all’aiuto di professionisti.

Se vuoi allenarti ma non hai tempo: sala pesi

Allenarsi è un impegno e non sempre si ha il tempo per dedicarsi a questa attività o di andare in palestra. Se però non vuoi rinunciare a un po’ di movimento puoi scegliere di sfruttare la sala pesi da costruire direttamente a casa anche se hai poco spazio utilizzando manubri e panche. Seguendo un programma mirato in base alle tue necessità potrai rinforzare i muscoli e incrementare la massa magra.

Lo sport del momento: padel

È tra le attività più popolari del momento e anche questo autunno il padel non poteva che essere di tendenza. Ideale se ami gli sport di squadra potrai giocare in coppia con un amico, è molto simile al tennis (ma più facile): oltre a palline specifiche hai bisogno di una racchetta bucherellata e puoi iniziare a divertirti. Sì, perché il padel è veloce, dinamico e ti permette di bruciare facilmente calorie rinforzando nello stesso tempo anche gli addominali.

Per rilassarsi e rimanere in forma: yoga

Come la corsa, lo yoga è uno sport intramontabile, ma molto più calmo perché è ideale per scaricare lo stress, le ansie e ritrovare il proprio equilibrio. A differenza di quello che si crede praticare questa disciplina è molto più impegnativo perché richiede concentrazione e flessibilità. Gli esercizi da eseguire sul tappetino assicurano movimenti fluidi, distendono i nervi e tonificano i muscoli.