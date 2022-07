Super promozione Amazon Warehouse: sconto del 10% su tantissimi prodotti

Dalle 00:00 del 8 Luglio 2022, alle 23:59 del 11 Luglio 2022, i clienti Amazon potranno beneficiare del 10% di sconto su una selezione di prodotti presenti nella sezione Warehouse.

Lo sconto del 10% sul prezzo visualizzato nella pagina di ciascun prodotto verrà applicato direttamente al Carrello.

Amazon Warehouse propone offerte su prodotti resi - di seconda mano (anche in perfette condizioni), con confezione aperta o danneggiata. Mantenendo tutti i vantaggi Amazon riguardanti spedizioni, assistenza clienti e diritto di recesso, offre sconti su varie tipologie di prodotti come iPhone, smartphone e tablet Android, iPad, MacBook, piccoli elettrodomestici per casa e cucina, giocattoli e molto altro.

I prodotti sono sottoposti a controlli di qualità prima di essere messi in vendita. In base al controllo qualità, a ogni articolo è assegnata una delle quattro valutazioni che descrivono le sue condizioni generali: ?Come nuovo?, ?Ottime condizioni?, ?Buone condizioni? e ?Accettabile?.

Prodotti che beneficiano della politica dei resi di Amazon. Tutti i prodotti Amazon Warehouse sono coperti da garanzia legale per un anno.

Scopri di più su Amazon.it