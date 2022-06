Preparati a vivere un’estate smart con i dispositivi Amazon

L’estate è finalmente alle porte e Alexa e i dispositivi Amazon sono pronti ad accompagnarci nelle nostre vacanze, aiutandoci ad organizzare tutto al meglio e a semplificarci la vita. Dai promemoria per i preparativi, all’intrattenimento durante il soggiorno vacanziero, i dispositivi Amazon sono ottimi alleati per trascorrere un’estate in serenità.

Quante volte, ogni anno, creme solari, teli da mare e caricabatterie vengono lasciati a casa nella frenesia della partenza? Grazie a liste e promemoria, quest’estate, nulla di importante verrà dimenticato. E', infatti, possibile chiedere ad Alexa di creare una lista con tutto ciò di cui avremo bisogno in vacanza: basterà dire “Alexa, crea la lista viaggio”. Fissando, invece, un promemoria, saremo sicuri di non scordare le ultime cose da fare prima del nostro viaggio.

Inoltre chi è ancora indeciso su quale località raggiungere per trascorrere le proprie vacanze può contare sul concreto aiuto di Alexa. Mare, montagna o città, da oggi Alexa, insieme a Lonely Planet, ci suggerisce dove andare, che sia per un weekend, una settimana o più giorni, in base alle nostre preferenze. Per farsi consigliare da Alexa e Lonely Planet, basta dire “Alexa, dove potrei andare in vacanza?”, per poi lasciarsi guidare attraverso la scelta ideale, filtrando le opzioni in base alle proprie preferenze – mare, montagna o città – ma anche in base alla durata del soggiorno, al prezzo e all’occasione come, ad esempio, viaggio all’insegna dello sport, del relax o della vita notturna.

E per avere sempre e ovunque tutto ciò che occorre per divertirsi, esplorare le proprie passioni e, allo stesso tempo, rimanere sempre connessi, ecco tre dispositivi di Amazon utili per le nostre vacanze.

Echo Buds: tutto ciò che serve è la voce

Progettati per accompagnarci ovunque e durante tutto l’arco della giornata, con i nuovi auricolari wireless Echo Buds, portiamo Alexa ovunque desideriamo: al mare, in montagna e durante i nostri spostamenti. Piccoli, leggeri e resistenti al sudore, con Echo Buds è possibile riprodurre musica, gestire le telefonate e molto altro, semplicemente tramite la voce. E se non ci piace la musica scelta? Basta dire “Alexa, passa alla prossima canzone” senza dover toccare alcun tasto. Ideali sotto l’ombrellone o dopo aver raggiunto la cima di una vetta, con Echo Buds possiamo anche chiedere di ascoltare i nostri audiolibri preferiti su Audible, ricevere consigli su podcast, trovare gli artisti preferiti su Amazon Music, Apple Music, Spotify e altro ancora.

Perfetti per le nostre vacanze, con i nuovi auricolari Amazon, potremo goderci fino a cinque ore di riproduzione musicale con una sola ricarica e con il comando “Alexa, abilita cancellazione attiva del rumore”, potremo finalmente isolarci dal rumore indesiderato e rimanere immersi nell’ascolto senza interferenze.

Kindle Paperwhite: un nuovo modo di vivere le letture estive, tutte in unico posto

Le nostre letture estive saranno sempre a portata di mano grazie all'ebook reader Kindle Paperwhite. Con uno schermo E-ink da 6,8’’ antiriflesso, con tonalità della luce regolabile potremo leggere in qualsiasi condizione. E, grazie all'autonomia fino a 10 settimane, non sarà necessario ricaricarlo durante le nostre vacanze.

Fire 7: il tablet di nuova generazione per guardare film, giocare e rimanere connessi anche in viaggio

Fire 7 è perfetto per chi cerca portabilità e durata, perché consente di godersi facilmente libri, film, app, giochi e navigazione Web. Il nuovo tablet di Amazon è l’ideale per divertirsi e intrattenere tutta la famiglia, e le dimensioni compatte lo rendono il perfetto compagno di viaggio. Con uno schermo da 7 pollici, Fire 7 è, infatti, comodo da portare in giro e resiste anche a schizzi d’acqua, urti e cadute.

