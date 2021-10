Computer per studio e lavoro: perché conviene acquistarli ricondizionati

Siete alla ricerca di un nuovo computer per lavoro o studio? Perché allora non prendere in considerazione un prodotto ricondizionato?

Si tratta di computer fissi e notebook, Apple o con sistema operativo Windows, di seconda mano, acquistabili con un risparmio che supera anche il 50%. Prodotti controllati e certificati da azienda specializzate, accompagnati da una garanzia di almeno un anno.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e i vantaggi dei Pc ricondizionati ed i migliori siti dove acquistarli.

Cosa sono i computer ricondizionati?

I computer ricondizionati o rigenerati sono Pc e Mac di seconda mano sottoposti a numerose analisi e prove effettuate da aziende specializzate in cui viene verificato il corretto funzionamento di tutte le varie componenti interne, con l’eventuale sostituzione delle parti danneggiate o usurate, come ad esempio la batteria.

Per quanto riguarda il software, i dati presenti sui dispositivi vengono completamente rimossi; il sistema operativo viene resettato e riportato alla configurazione di fabbrica o spesso aggiornato all’ultima versione disponibile.

Inoltre queste aziende si occupano della completa pulizia del prodotto e dei relativi accessori.

Dispositivi provenienti da numerose fonti italiane ed estere come fine leasing aziendali, fallimenti, esposizioni e altro ancora.

Perché conviene acquistare un computer ricondizionato?

Come già detto in precedenza, i computer ricondizionati o rigenerati sono acquistabili su siti web specializzati ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello di listino, con un risparmio che può superare anche il 50%. Sul mercato è possibile trovare una vastissima offerta di prodotti per tutte le esigenze e per tutte le tasche, da soluzioni decisamente economiche ai modelli più recenti.

Computer ricondizionati accompagnati da una garanzia di almeno un anno, con la possibilità di usufruire di utili servizi aggiuntivi come il pagamento rateale e la spedizione gratuita.

Infine chi acquista un prodotto ricondizionato aiuta l’ambiente e l’economia circolare riducendo il numero di rifiuti elettronici prodotti.

Computer ricondizionati: cosa sono i Gradi?

Uno degli aspetti più importanti da valutare in fase di acquisto di un computer rigenerato è il grado di usura delle parti esterne (scocca, display, tastiera, ecc), Ricordiamo, infatti, che i prodotti ricondizionati sono venduti con un hardware sempre perfettamente funzionante.

I vari siti web spesso utilizzano una certificazione basata sulle prime lettere dell'alfabeto; analizziamola nel dettaglio:

A+ o Come nuovo: computer in condizioni ottime, in cui possono essere eventualmente presenti solo piccolissimi graffi/difetti estetici o segni di usura molto limitati.

A: un computer che presenta limitati difetti estetici e/o leggeri graffi.

B: un prodotto con difetti/graffi chiaramente visibili.

C: si tratta dell’ultimo livello; un computer con evidenti segni di usura, spesso venduto ad un prezzo particolarmente conveniente.

Dove comprare Pc ricondizionati?

Analizziamo ora nel dettaglio tre ottimi negozi online, presentati in ordine alfabetico, dove è possibile trovare una vasta offerta di computer e altri prodotti ricondizionati.

Amazon Renewed

Amazon Renewed ospita un’ampia gamma di prodotti ricondizionati, dai dispositivi tecnologici ad elettrodomestici di vario genere (scope elettriche come il Folletto, microonde, macchine per il caffè e altro ancora).

In generale si tratta di prodotti ispezionati e testati per apparire e funzionare “come nuovi” da un fornitore Amazon qualificato e verificato. Il processo di controllo in genere include un test diagnostico completo, la sostituzione di eventuali parti difettose ed un accurato processo di pulizia. I prodotti non presentano imperfezioni estetiche visibili da 30 cm di distanza, batterie con almeno l’80% della capacità rispetto al nuovo, forniti in una scatola generica con i relativi accessori anche non originali.

Tutti i prodotti su Amazon Renewed sono coperti da una garanzia di 1 anno (ad eccezione degli orologi da polso tradizionali e i Dispositivi Amazon).

Tra i vari prodotti vi segnaliamo, ad esempio, un MacBook Air 13” a 545 euro.

Su Amazon è anche presente la sezione Warehouse Deals in cui sono disponibili prodotti restituiti dai clienti, leggermente difettosi o con confezioni che sono state aperte (non si tratta di prodotti ricondizionati).

Scopri di più su Amazon.it

Flashmac.com

Proseguiamo la nostra rassegna con Flashmac.com, azienda di Bolzano (Monofase Srls), con più di 10 anni di esperienza nel settore informatico. Si tratta di un ottimo sito web specializzato in prodotti ricondizionati non solo di Apple. Nella sua vasta offerta troviamo, infatti, oltre a Mac, iPhone, Apple Watch e iPad, anche Pc Windows, smartphone Samsung e accessori vari.

Come dichiarato sul sito, tutti i Mac rigenerati da FlashMac sono puliti, completamente igienizzati e sottoposti a severi test da personale certificato. Anche FlashMac utilizza la classificazione dei Gradi di usura basata sulle prime lettere dell'alfabeto. Troviamo, inoltre, schede prodotto molto dettagliate con complete specifiche tecniche, foto reali dei prodotti offerti, chiare informazioni sulla confezione e sugli accessori forniti.

Prodotti garantiti fino a 12 mesi, con la possibilità di acquistare anche un'estensione della garanzia di un ulteriore anno, prevista su vari modelli offerti dall’azienda.

Tra le varie sezioni del sito ricordiamo in particolare quella dedicata alle numerose offerte disponibili e i Ricondizionati in svendita, con dispositivi per tutte le tasche.

FlashMac vanta, inoltre, un interessante servizio di potenziamento dei Mac (anche di quelli ricondizionati), con ritiro e riconsegna in tutta Italia, e la possibilità di installare macOS Big Sur su Mac non supportati.

FlashMac offre anche servizi di riparazione e assistenza di qualsiasi computer Apple, effettuando il ritiro e la riconsegna in tutta Italia. E’ anche possibile intervenire sui Mac non più supportati da Apple. Il sito dichiara tempi di lavorazione tra i 2 e i 7 giorni lavorativi, una volta ricevuto il Mac.

Non dimentichiamo il servizio di acquisto dell’usato e la possibilità di utilizzare la Carta Docente per gli acquisti su FlashMac.

Per valutare la qualità dei suoi prodotti, FlashMac ci ha inviato un notebook Lenovo ThinkPad T460s.

Portatile spinto da un processore Intel Core i5-6300U, affiancato da 8 GB di Ram e da un SSD da 256 GB. Non dimentichiamo lo schermo da 14” Full HD, la tastiera in lingua italiana e le numerose porte disponibili.

Notebook Lenovo di Grado A, presentato su FlashMac con 4 foto dettagliate e venduto al prezzo di 599 euro con spedizione gratuita e garanzia di un anno.

Un versatile portatile dalle buone prestazioni generali, adatto sia per lo studio che per il lavoro/smart working. Un prodotto in condizioni molto buone, ben pulito e perfettamente funzionante; segnaliamo solo dei leggerissimi graffi sulla scocca esterna visibili solo in controluce.

Infine ricordiamo la batteria in buono stato, l’alimentatore originale fornito in dotazione, la robusta confezione di trasporto, con un rapido servizio di spedizione. Assente la confezione originale come specificato da FlashMac.

Scopri di più su FlashMac.com

Refurbed.it

Terminiamo la nostra rassegna con Refurbed.it. Un sito web che offre una gamma davvero ampia di prodotti ricondizionati: computer fissi e notebook, smartphone, tablet, dispositivi audio, monitor, console e molto altro ancora. Prodotti delle migliori marche come Apple, Samsung, HP e Dell, provenienti da rivenditori esterni selezionati da Refurbed.

Dispositivi sottoposti ad accurati processi di ricondizionamento (fino a 40 step) da parte di tecnici specializzati e coperti da un minimo di 12 mesi di garanzia.

Ogni prodotto è accompagnato da una completa scheda tecnica, con la possibilità di scegliere varie opzioni come colore, memoria, lingua tastiera, processore, durata della garanzia (fino a 36 mesi) e condizioni estetiche.

Scendendo nel dettaglio, Refurbed utilizza una classificazione dei Gradi di usura basata su 3 livelli; iniziamo da “Come nuovo” (Grado A): un prodotto senza graffi o segni di usura visibili da una distanza di 30 cm. Passiamo poi a “Molto buono” (Grado B): un dispositivo con lievi segni d’usura e/o micro graffi sulla scocca, visibili da una distanza di 30 cm, e leggeri graffi non visibili a schermo acceso. Infine il Grado “Buono” (Grado C) con evidenti segni di usura, graffi, ammaccature e segni sullo schermo non notabili quando attivo.

Tra i servizi offerti ricordiamo la spedizione ed il reso gratuiti e la prova prodotto di 30 giorni inclusa. Azienda attenta anche all’ambiente: infatti per ogni dispositivo acquistato verrà piantato un albero.

Per valutare la qualità dei suoi prodotti, Refurbed ci ha fornito un Apple iMac del 2015 con schermo 4K da 21.5", processore Intel Core i5 a 3,1 GHz, affiancato da 8 GB di Ram e da un SSD da 256 GB.

Un All-in-one non più recentissimo, ma ancora ottimo per l'ufficio, lo smart working e lo studio grazie alle sue buone prestazioni complessive. Un prodotto, inoltre, dal design particolarmente elegante, ideale anche per la visione di video, film e serie Tv grazie al monitor 4K e alla buona sezione audio.

iMac venduto da Refurbed “Come nuovo” al prezzo di 1.125 euro. Un prodotto, ben pulito e in condizioni quasi perfette; segnaliamo solo dei piccoli segni sulla scocca. iMac accompagnato da un Magic Mouse 2 in discrete condizioni. Ricordiamo, inoltre, la robusta confezione di trasporto (assente quella originale), la rapida spedizione e la garanzia di un anno.

Scopri di più su Refurbed.it