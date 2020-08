I migliori ebook reader low cost

Gli ebook reader sono sempre più apprezzati dagli utenti italiani grazie alla loro praticità, al prezzo ridotto e alla ricchezza dei contenuti offerti.

Prodotti facili da trasportare, semplici da utilizzare e dalla lunghissima autonomia.

Modelli in grado di memorizzare migliaia di libri, dotati di schermo e-ink, touch, anche con illuminazione frontale e con collegamento WiFi per il download diretto dei testi in formato digitale.

Il mercato dei lettori di libri digitali è decisamente vasto con modelli per tutte le esigenze e per tutte le tasche; da compatti lettori low cost come quelli presenti in questa rassegna, a costosi e-book reader dotati di display dalle grandi dimensioni, anche superiori ai 10 pollici.

In fase di acquisto è importante valutare alcune caratteristiche essenziali a partire dallo schermo da almeno 6 pollici e possibilmente HD, dotato di illuminazione integrata che permette, ovviamente, di leggere i libri anche di notte.

Non dimentichiamo l'ergonomia, con l’ebook reader che deve essere compatto e leggero, e dotato di una batteria che deve consentire almeno un paio di settimane di utilizzo con una singola carica.

L’ebook reader può essere anche accompagnato da un completo store integrato per consentire l’acquisto diretto dei libri digitali senza utilizzare il Pc.

Infine consigliamo di acquistare anche una pratica custodia utile a proteggere l’ebook reader da polvere, urti e graffi.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori ebook reader economici attualmente disponibili sul mercato.



1. Amazon Kindle: 5,5 milioni di libri disponibili

Al vertice della nostra classifica dei migliori ebook reader low cost si posiziona il famoso Kindle di Amazon. Un prodotto con schermo touch da 6 pollici dotato di illuminazione frontale, sottile e leggero e dalla lunga autonomia. Citiamo, inoltre, la memoria da 4 GB ed il modulo per il collegamento WiFi utile al download diretto dei libri. Un prodotto che vanta un catalogo veramente ampio con più di 5,5 milioni di titoli, compresi i bestseller più recenti, titoli in esclusiva per Kindle e molto altro ancora.

Qui la nostra recensione

2. Kobo Clara HD: con illuminazione integrata

Sul secondo gradino del podio troviamo il Kobo Clara HD; un ebook reader da 6 pollici (300ppi) che si distingue per il sistema di illuminazione ComfortLight Pro che riduce l’esposizione alla luce blu per una lettura al buio più comoda. Non dimentichiamo la compatibilità con numerose tipologie di file ed il modulo WiFi integrato.

3. PocketBook Basic Lux 2: compatibile con 17 formati di ebook

Passiamo ora al PocketBook Basic Lux 2, un ebook reader compatto e leggero (dimensioni di 161,3 x 108 x 8 mm e peso di 155 grammi) dotato di schermo da 6 pollici E Ink Carta (758 × 1024) con illuminazione frontale Led e 8 GB di memoria, espandibile tramite Micro SD. Ebook che supporta 17 formati di libri e 4 formati di immagine.

4. Pocketbook Touch Lux 4: memoria espandibile

Da Pocketbook arriva anche il Touch Lux 4 equipaggiato con uno schermo da 6" E Ink Carta (758 × 1024), touch e illuminato. Ebook reader in grado di ospitare fino a 3000 libri nella memoria integrata da 8 GB, espandibile tramite Micro SD. Non manca il WiFi e la compatibilità con vari formati di ebook.

5. Tolino Page 2: 8 GB di memoria

Tolino Page è un modello da 6 pollici (212 ppi, 768 x 1024 pixel), touch e con sistema di illuminazione integrato, dotato di 8 GB di memoria, di cui 6 GB disponibili per i contenuti ed in grado di contenere fino a 6.000 eBook. Un prodotto con un peso di 179 grammi, compatibile con formati di ebook Epub, Pdf e Txt, dotato anche di WiFi integrato.

6. Kobo Nia: memoria per 6.000 libri

Nella nostra rassegna dedicata ai migliori ebook reader low cost troviamo anche il Kobo Nia; un lettore di libri digitali dotato di display Carta E Ink da 6", 212 PPI, risoluzione 1024 × 758, con luminosità regolabile. Ricordiamo anche l'eBookstore Kobo integrato, la memoria di 8 GB (fino a 6.000 libiri digitali), la connettività WiFi e i 15 formati di libri digitali supportati.

7. Tolino Shine 3: schermo HD

Sempre da tolino arriva lo Shine 3 equipaggiato con uno schermo da 6 pollici E Ink Carta ad alta risoluzione (300 ppi, 1.072 × 1.448 pixel) dotato di illuminazione frontale integrata, regolabile anche automaticamente. Citiamo le dimensioni pari a 110,2 × 156,4 × 8,35 mm, per un peso di 166 g e la memoria di 8 GB.

8. PocketBook Touch Lux 5: anche in rosso

Concludiamo la nostra rassegna dedicata ai migliori ebook reader low cost con il PocketBook Touch Lux 5, disponibile in due diverse varianti con scocca nera o rossa. Ebook reader equipaggiato con un display touch E-Ink Carta HD da 6 pollici, dotato della tecnologia SmartLight che regola la luminosità e la tonalità del colore dello schermo. Lettore con a bordo 8 GB di memoria interna espandibile tramite lo slot per microSD (fino a 32 GB), compatibile con 19 formati di testo. Ebook reader dotato di WiFi e batteria di 1500 mAh che consente fino ad un mese di autonomia.

