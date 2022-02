GMK NucBox 2: la prova di un mini Pc di fascia media a 419 euro

Oggetto oggi della nostra prova è il GMK NucBox 2; si tratta di un mini Pc di fascia media acquistabile a 419 euro.

Pc dall'ingombro decisamente ridotto, con un buon numero di porte, aggiornabile a Windows 11.

Analizziamo, quindi, tutte le caratteristiche del mini Pc GMK NucBox 2.

Design, connessioni e caratteristiche

Il GMK NucBox 2 può essere posizionato facilmente su qualsiasi scrivania grazie alle sue dimensioni davvero ridotte pari a 125 x 110 x 50 mm, con un peso di 430 gr. Non manca, inoltre, la possibilità di installazione sul retro del monitor.

Pc realizzato interamente in plastica con il lato superiore lucido che tende facilmente a sporcarsi e a graffiarsi; consigliamo, quindi, di mantenere la pellicola protettiva applicata in fabbrica.

Scocca con presa d’aria sul retro e sul fondo per il raffreddamento delle componenti interne, tramite una ventolina integrata.

Passiamo all’analisi del frontale che ospita il pulsante di alimentazione, una USB-C senza uscita video, due USB-A 3.0 ed una presa audio per jack da 3,5 mm.

A destra è presente lo slot per la MicroSD, mentre sul retro troviamo due HDMI 2.0 (compatibili 4K a 60Hz), due USB-A 3.0 ed una porta Ethernet a 1Gbps.

Citiamo, infine, la connettività wireless con WiFi ac dual band e Bluetooth 4.2.

Continuiamo la nostra recensione con l’analisi delle caratteristiche tecniche. A bordo del NucBox 2 troviamo un processore Intel Core i5-8259U: una buona Cpu, ma non recentissima, a 4 core e 8 threads e con frequenza massima di 4,1 GHz. Passiamo all’interessante scheda grafica integrata Intel Iris Plus 655, più performante delle tradizionali Intel HD Graphics.

Proseguiamo con la Ram, purtroppo single channel, da 8 GB DDR4-2666. Infine lo storage con un SSD da 256GB M.2 2280 NVMe, espandibile fino ad 1 TB. Ricordiamo la possibilità di aggiungere un secondo banco di Ram (32 GB totali) e la presenza di un’interfaccia SATA 3 da 2.5″ libera per l’espansione dello storage.

Software, confezione prestazioni e prezzo

Dopo l’analisi delle caratteristiche tecniche proseguiamo con il software. Il NucBox 2 è equipaggiato con il sistema operativo Windows 10 Home (aggiornabile gratuitamente al nuovo Windows 11), privo di applicazioni e utility di terze parti.

Passiamo alla confezione che include l'alimentatore esterno ed un cavo HDMI; assente il supporto VESA per l’aggancio al monitor.

Occupiamoci ora dell’analisi delle prestazioni di questo mini Pc con un giudizio in generale positivo.

Il NucBox 2 è un prodotto ideale per chi cerca un Pc dal costo contenuto e dalle dimensioni molto ridotte. Un prodotto ottimo per applicativi Office, per la visione di contenuti in streaming anche 4K e videogiochi che non richiedono un'elevata potenza di calcolo.

Rapido l'avvio delle applicazioni e di Windows, con un veloce SSD che raggiunge i 2.000 MB/s in lettura. Ottime le performance nella navigazione web; abbastanza buona la qualità costruttiva. Pc dotato di un efficiente sistema di raffreddamento integrato, con la ventolina interna che non risulta fastidiosa.

Buone le connessioni, peccato per l’assenza di una terza uscita video tramite USB-C, con processore, WiFi e Bluetooth non di ultima generazione.

Concludiamo con il prezzo del GMK NucBox 2 acquistabile a 469 euro.

Scopri di più su Amazon a 419 euro con coupon applicato (Pc acquistabile anche a rate e con spedizione rapida per gli utenti Prime)