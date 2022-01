Logitech Signature M650: avanzati mouse dalla comoda impugnatura

Logitech presenta la nuova gamma di mouse Signature M650, composta dai modelli Signature M650 wireless e Signature M650 for Business, entrambi disponibili in due dimensioni - una standard e una più grande - e accomunati da una comoda impugnatura, per offrire un'esperienza completa ad un pubblico sempre più vasto.

La nuova gamma è progettata per rendere la propria postazione di lavoro ancora più moderna, migliorando sensibilmente la produttività grazie allo scorrimento SmartWheel, a clic silenziosi e a un design sagomato e confortevole che garantisce un utilizzo intuitivo e piacevole. A questo si aggiunge un ulteriore plus, ovvero una versione dedicata ai mancini.

Lavorare a un documento o navigare online d'ora in poi sarà ancora più semplice. La funzione SmartWheel garantisce infatti precisione e velocità istantanea. Signature M650 e Signature M650 L (di dimensioni maggiori) sono inoltre dotati della tecnologia SilentTouch, che riduce il rumore dei clic del 90% rispetto al mouse Logitech M185, ideale quindi per un utilizzo silenzioso anche durante le call di lavoro.

Completano la dotazione anche un'ottima connessione wireless e una batteria che dura fino a due anni.

Il design inclusivo della line-up Signature M650 permette di lavorare comodamente per diverse ore, grazie a un'area confortevole per il pollice e un'impugnatura in gomma. A questo si aggiunge anche la possibilità di personalizzare i pulsanti laterali con tutte le scorciatoie preferite grazie a Logitech Options+.

Disponibili nei colori grafite, rosa e bianco sporco, i nuovi mouse sono compatibili con i sistemi operativi Windows, macOS, Linux, Chrome OS, ipadOS e Android, collegandosi in un'istante tramite Bluetooth Low Energy o ricevitore USB Logi Bolt.

I mouse della gamma Signature M650 saranno disponibili entro la fine di gennaio 2022 al prezzo al pubblico di 44,99?.