Rivoluzione Apple: ecco i nuovi Mac con processore proprietario M1

Nel corso dell’evento One More Thing, il colosso di Cupertino ha presentato M1, il primo processore della famiglia Apple Silicon, basato su architettura Arm e direttamente realizzato dall'azienda della mela morsicata.

Processore che andrà ad equipaggiare i nuovi MacBook Air, Pro e Mac Mini sostituendo progressivamente tutte le CPU Intel attualmente utilizzate da Apple.

Scendendo nel dettaglio, l’M1 è una CPU octa-core (4 core ad alte prestazioni e 4 a basso consumo), con una GPU octa core. Processore realizzato con un processo produttivo a 5 nm, composto da 16 miliardi di transistor.

Per quanto riguarda le prestazioni, il nuovo MacBook Air con M1 è fino a 3,5 volte più veloce rispetto al modello dello scorso anno, con la GPU fino a 5 volte più rapida. Inoltre, secondo Apple, questo chip è più veloce del 98% dei laptop Windows venduti l'anno scorso.

Processore non solo più potente, ma anche più economico e attento ai consumi, con un’autonomia sul nuovo Air che arriva fino a 18 ore.

MacBook Air, Pro e Mac Mini con Apple Silicon

Nel corso dell’evento One More Thing sono stati inoltre presentati i nuovi MacBook Air, Pro e Mac Mini con a bordo il nuovo processore M1. Prodotti già ordinabili a partire da 819 euro, con le consegne a partire dal 17/18 novembre.

Di seguito tutte le caratteristiche e i prezzi dei nuovi Mac.

MacBook Air

Display: 13,3" IPS, risoluzione 2560×1600 pixel, luminosità 400 nit, tecnologia true tone

Cpu: Apple M1

RAM: 8GB, configurabile sino a 16GB

Storage: 256GB o 512GB, configurabili sino a 2TB

Tastiera: Magic Keyboard retroilluminata

Batteria: ai polimeri di litio da 49,9 wattora; fino a 15 ore di navigazione web, fino a 18 ore di riproduzione film

Porte: porte Thunderbolt / USB 4 per ricarica, DisplayPort, Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 2

Sicurezza: Touch ID

Connettività wireless: Wi-Fi 6 ac, Bluetooth 5.0

Videocamera: FaceTime HD a 720p

Supporto video: supporto monitor esterno sino a 6K a 60Hz, uscita video digitale Thunderbolt 3

Audio: altoparlanti stereo, Dolby Atmos, tre microfoni, jack cuffie da 3,5mm

Colori disponibili: Grigio Siderale / Oro / Argento

Dimensioni: altezza 0,41-1,61 cm, larghezza 30,41 cm, profondità 21,24 cm

Peso: 1,29 kg

Contenuto della confezione: alimentatore USB-C da 30W, cavo di ricarica USB-C

Prezzi:

256 GB, GPU 7-core, 8 GB di RAM: 1.159€

512 GB, GPU 8-core, 8 GB di RAM: 1.429€

MacBook Pro

Display: 13,3" IPS, risoluzione 2560×1600 pixel, luminosità 500 nit, tecnologia true tone

Cpu: Apple M1

RAM: 8GB, configurabile sino a 16GB

Storage: SSD 256GB o 512GB, configurabili sino a 2TB

Tastiera: Magic Keyboard retroilluminata

Batteria: ai polimeri di litio da 58,2 wattora, fino a 17 ore di navigazione web, fino a 20 ore di riproduzione film

Porte: 2 Thunderbolt / USB 4 per ricarica, DisplayPort, Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 2

Sicurezza: Touch ID

Connettività wireless: Wi-Fi 6 ac, Bluetooth 5.0

Videocamera: FaceTime HD a 720p

Supporto video: supporto monitor esterno sino a 6K a 60Hz, uscita video digitale Thunderbolt 3

Audio: altoparlanti stereo, Dolby Atmos, tre microfoni, jack cuffie da 3,5mm

Colori disponibili: Grigio Siderale / Argento

Dimensioni: altezza 1,56 cm, larghezza 30,41 cm, profondità 21,24 cm

Peso: 1,4 kg

Contenuto della confezione: alimentatore USB-C da 61W, cavo di ricarica USB-C

Prezzi:

256 GB, GPU 8-core, 8 GB di RAM: 1.479€

512 GB, GPU 8-core, 8 GB di RAM: 1.709€

Mac Mini

Video:

-supporto a un monitor fino a 6K a 60Hz via Thunderbolt e un monitor fino a 4K a 60Hz via HDMI 2.0

-uscita video digitale Thunderbolt 3: DisplayPort nativa via USB-C, funziona come uscita Thunderbolt 2, DVI e VGA con adattatori (venduti separatamente)

-uscita video per monitor HDMI 2.0 - supporta un monitor fino a 4K a 60Hz, uscita DVI con adattatore da HDMI a DVI (venduto separatamente)

Cpu: Apple M1 con GPU octa-core

Ram: 8GB, configurabile con 16GB

Storage: 256/512GB di memoria di archiviazione SSD, configurabile con unità da 1TB o 2TB

Audio: speaker integrato, jack da 3,5mm, porta HDMI 2.0 con supporto per uscita audio multicanale

Porte: 2x Thunderbolt/USB 4 per DisplayPort, Thunderbolt 3 fino a 40Gbps, USB 3.1 Gen 2 fino a 10Gbps, periferiche Thunderbolt 2, HDMI, DVI, VGA con adattatori (venduti separatamente), 2x USB-A fino a 5Gbps, porta HDMI 2.0, porta Gigabit Ethernet

Connessioni wireless: WiFI 6, Bluetooth 5.0

Colori disponibili: Argento

Dimensioni e peso: 3,6 x 19,7 x 19,7 cm, 1,2 kg

Prezzi:

256 GB, GPU 8-core, 8 GB di RAM: 819€

512 GB, GPU 8-core, 8 GB di RAM: 1.049€