Nuovi Microsoft Surface con Windows 11

Da Microsoft i nuovi Surface Laptop Studio, Surface Pro 8, Go 3, Pro X e Pro 7+

Microsoft ha svelato la più grande estensione della gamma di dispositivi Microsoft Surface di sempre, tutti progettati con il nuovo sistema operativo Windows 11, disponibile a partire dal prossimo 5 ottobre.

Surface Laptop Studio

La prima new entry della gamma è il Surface Laptop Studio, il dispositivo Surface più potente mai progettato. Studiato appositamente per sviluppatori, professionisti, creativi, gamer e designer, Surface Laptop Studio offre la potenza di un PC desktop, la praticità di un laptop e un vero e proprio studio creativo, il tutto in un unico device.

Il nuovo Laptop Studio vanta, infatti, uno schermo inclinabile in tre diverse posizioni: laptop, stage e studio (modalità tablet utilizzabile anche con la Surface Slim Pen 2). Il Surface Laptop Studio integra processori Intel quad core di 11a generazione, scheda video RTX 3050 Ti di Nvidia, schermo da 14,4 pollici (2400 x 1600 pixel con supporto fino a 120Hz e Dolby Vision) e due porte USB 4 con Thunderbolt 4.

Nuovi 2-in-1 Microsoft Surface

Da Microsoft arrivano, inoltre, nuovi notebook-tablet: Surface Pro 8, Surface Go 3, Surface Pro X e Surface Pro 7+.

Iniziamo dal Surface Pro 8 che, grazie ai processori Intel Core di 11esima generazione e due porte Thunderbolt, diventa il 2-in-1 più potente della famiglia Surface. Novità per lo schermo da 13 pollici che guadagna la frequenza di aggiornamento a 120 Hz, con temperatura colore adattiva.

Surface Go 3 vanta lo stesso design e form factor di Surface Go, ora più potente grazie a processori Intel Core più veloci e con un’autonomia in grado di coprire un’intera giornata di lavoro.

Infine, il Surface Pro X, ora disponibile nella versione Wi-Fi only; il Surface Pro 7+ è dotato dei più recenti processori Intel Core di 11a generazione, con una maggiore estensione della batteria, SSD rimovibile e LTE.

Prezzi e disponibilità

- Surface Go 3 sarà disponibile nella colorazione Platino a partire dal 5 ottobre al prezzo di 449,00 euro.

- Surface Pro 7+ sarà disponibile a partire dal 5 ottobre.

- Surface Laptop Studio, Surface Pro 8, Surface Pro X saranno, invece, disponibili a partire da gennaio 2022.