Tastiere per Pc: i migliori modelli low cost

Dopo esserci occupati delle stampanti multifunzione, è ora venuto il momento delle più interessanti tastiere economiche attualmente presenti sul mercato.

Modelli realizzati anche da note aziende come Logitech, robusti, dalla buona ergonomia e dal design curato.

Tastiere a membrana, dotate del tradizionale collegamento USB, ideali per il nostro computer di casa o per l’ufficio.

Scopriamo, quindi, nella nostra rassegna quali sono le migliori tastiere economiche per PC.

1. Logitech K120: digitazione comoda e silenziosa

Al vertice della nostra classifica dedicata alle migliori tastiere low cost si posiziona la Logitech K120. Un modello che consente una comoda digitazione grazie ai tasti con profilo ribassato. Tastiera inoltre particolarmente silenziosa, dotata anche di piedini regolabili per un'inclinazione fino a 8 gradi, dotata di cavo USB con una lunghezza di 1,5 metri.

Scopri di più su Amazon a 10 euro

2. Trust Taro: tastiera resistente ai liquidi

Nella nostra rassegna troviamo anche la Trust Taro; un modello in grado di resistere ai liquidi, con cavo USB lungo 1,8 metri. Una tastiera dal design classico, progettata per essere fino al 50% più silenziosa di un modello tradizionale, in modo da non disturbare familiari e colleghi.

Scopri di più su Amazon a 13 euro

3. Kensington K72357IT: tastiera dal profilo sottile

Da Kensington una tastiera sottile, solo 19 mm di altezza, con controlli one-touch per accesso alle e-mail e a tutti i pulsanti multimediali standard. Ricordiamo, inoltre, il cavo USB di 190 cm e la possibilità di inclinare la tastiera di 30 gradi.

Scopri di più su Amazon a 27 euro

4. Perixx Periboard: tastiera dall’elevata ergonomia

La Perixx Periboard è una tastiera che fa dell’ergonomia il suo punto di forza grazie alla particolare disposizione dei tasti “split” . Tastiera ideale per un utilizzo prolungato, con 7 tasti di scelta rapida ed un ampio poggiapolsi, disponibile nelle colorazioni bianca o nera.

Scopri di più su Amazon a 37 euro

5. PICTEK: tastiera gaming retroilluminata

La nostra rassegna dedicata alle migliori tastiere economiche per PC si conclude con la PICTEK; un modello con tasti retroilluminati utili per leggere con facilità le lettere in ambienti bui. Retroilluminazione arcobaleno, disattivabile dall'utente. Citiamo, infine, i 19 tasti anti-ghosting.

Scopri di più su Amazon a 21 euro