Ebook reader: i migliori modelli sul mercato

Dopo esserci occupati dei migliori modelli economici, scopriamo oggi quali sono i più interessanti ebook reader di fascia alta presenti attualmente sul mercato.

Prodotti che vantano ampi display fino a 10 pollici, illuminati e ad alta risoluzione, un design sottile e leggero ed un'elevata qualità costruttiva.

Lettori, ovviamente, dalla lunghissima autonomia, capaci di memorizzare migliaia di libri digitali e dotati anche di Android, pennino e connettività 4G.

Ebook accompagnati da completi software, compatibili con i fumetti, ed in grado di accedere direttamente a piattaforme digitali contenenti migliaia di libri per tutti i gusti.



1. Kindle Oasis: completo e dal design raffinato

Iniziamo la nostra rassegna dal Kindle Oasis 2019, il lettore attualmente al top della gamma degli ebook reader di Amazon, dotato di una raffinata scocca asimmetrica, sottile ed in alluminio. Kindle Oasis ospita un display e-ink Carta da 7 pollici touch con 16 livelli di grigio, densità di pixel di 300 PPI e sensore di luminosità integrato. Questo modello è dotato di 25 LED, con tonalità della luce regolabile da freddo a caldo; luce calda che consente un'esperienza di lettura più confortevole, riducendo l'affaticamento visivo, soprattutto nelle ore notturne. Citiamo anche il software completo e di facile utilizzo che permette anche l'acquisto di oltre un milione di titoli dallo store di Amazon senza bisogno di un computer. Infine ricordiamo le tre varianti disponibili con memoria fino a 32 GB e connettività anche 4G, oltre a WiFi e Bluetooth.

2. Kindle Paperwhite: resistente all'acqua

Amazon propone anche il Kindle Paperwhite, un versatile lettore dotato memoria fino a 32 GB ed uno schermo E-Ink da 300 ppi, con luce regolabile integrata. Non manca il Wi-Fi ed il livello di protezione IPX8; il Paperwhite può resistere a un'immersione accidentale fino a 60 minuti a una profondità di 2 metri in acqua dolce e fino a 3 minuti a una profondità di 0,25 metri in acqua salata. Infine ricordiamo l'ampia selezione di eBook sullo store Kindle con più di 5,5 milioni di titoli disponibili (di cui più di 150.000 in italiano).

3. PocketBook InkPad X: display da ben 10 pollici

Il PocketBook InkPad X si distingue per la presenza di un grande display da ben 10,3 pollici (1404 × 1872), touch ed illuminato. Uno schermo perfetto per la lettura di qualsiasi contenuto, anche di documenti complessi con immagini, grafici, fumetti o spartiti. Un prodotto sottile e dalla costruzione curata, equipaggiato con 32 GB di memoria e connettività WiFi e Bluetooth. Ricordiamo anche il software a bordo compatibile con 19 formati di libri digitali, 4 formati grafici e 3 formati audio.

4. Kobo Forma: schermo da 8"

Il Kobo Forma è un ebook reader dal design ergonomico e leggero, ideale per lunghe sessioni di lettura. Un device dotato di schermo Carta E Ink HD da 8", 300 PPI, risoluzione 1440 × 1920, con luce frontale regolabile. Ricordiamo, inoltre, la scocca impermeabile e la possibilità di scegliere l'orientamento di lettura (verticale, orizzontale o automatica). Ebook reader disponibile con due varianti di memoria da 8 e 32 GB e connettività WiFi e USB.

5. BOOX Nova 3: con penna inclusa

Nella nostra rassegna troviamo anche il BOOX Nova 3; un ebook reader con penna inclusa, dotata di 4096 livelli di sensibilità alla pressione. Lettore dotato, inoltre, di schermo da 7,8 pollici (300PPI) con luce integrata e temperatura del colore variabile. Ricordiamo, infine, il sistema operativo Android 10, la compatibilità con l'app Kindle e la memoria di 32 GB.

