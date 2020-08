I migliori computer portatili per studenti

Nel vastissimo mercato dei computer portatili è possibile trovare modelli particolarmente adatti alle esigenze degli studenti; prodotti resistenti e per tutti i budget, dotati di un ampio schermo e dalla buona autonomia.

Notebook anche di ridotte dimensioni, facili da trasportare nello zaino, che possono essere utilizzati come tablet.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori PC portatili per studenti attualmente sul mercato, realizzati da noti brand come Microsoft e Acer.



1. Microsoft Surface Go 2: un versatile tablet PC

Microsoft Surface Go 2 è un versatile tablet PC dotato di processore Pentium, con una memoria che arriva a 8 GB di RAM e SSD da 128 GB. Un prodotto con tastiera e pennino acquistabili separatamente, compatto e facile da trasportare, dotato di schermo da 10 pollici, con risoluzione di 1920 x 1280 pixel e autonomia che arriva fino a 10 ore.

2. Acer Aspire 3: schermo da 15,6" e ampia memoria

Proseguiamo la nostra rassegna dedicata ai migliori PC per studenti con il notebook Acer Aspire 3. Un Pc portatile equipaggiato con processore Intel Core i3-10110U, 8/16 GB di Ram DDR4 e un SSD da 256/512 GB. Non dimentichiamo lo schermo da 15,6 pollici Full HD con filtro per la luce blu per il massimo comfort visivo. Ricordiamo, infine, il peso inferiore ai 2 Kg e l'autonomia fino a due ore.

3. Hp 255 G7: un completo notebook economico

HP propone il Pc portatile 255 G7; un completo modello dotato anche di masterizzatore per DVD e CD. Notebook spinto da un processore AMD A4-9125, affiancato da 4 GB di Ram e da un SSD da 256 GB. Passiamo allo schermo da 15,6 pollici con risoluzione solo HD, con un peso di 2 Kg. Buona, infine, la dotazione di porte.

4. Huawei MateBook D: da 14 e 15,6 pollici

Da Huawei arriva il Pc portatile MateBook D disponibile in due diverse varianti dotate di display da 14 o 15,6 pollici, entrambe con risoluzione Full HD. Cuore di questo notebook è il processore AMD Ryzen 5, con 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Non dimentichiamo il peso contenuto e l'autonomia fino a 9,5 ore.

5. Notebook BMAX Y11: tablet Pc low cost con schermo da 11,6"

Nella nostra rassegna troviamo anche il BMAX Y11; un tablet Pc dal costo contenuto, dotato di schermo da 11,6 pollici Full HD touch, ruotabile a 360 gradi. A bordo troviamo una Cpu Intel Celeron N4120, affiancata da 8 GB di Ram e da un SSD da 256 GB. Ricordiamo il peso di un Kg e l'autonomia fino a 5 ore.

6. Asus Vivobook: schermo dai bordi sottili e processore Intel i5

Nella nostra rassegna dedicata ai migliori notebook per la scuola troviamo anche un prodotto di Asus. Si tratta del Vivobook 15 (A512JA-EJ226T), un Pc portatile che vanta cornici ridotte intorno allo schermo da 15,6 pollici, con risoluzione Full HD. Occupiamoci ora del processore e della memoria partendo dalla Cpu Intel i5-1035G1 affiancata da 8 GB di Ram e da un SSD da 256 GB. Concludiamo ricordando l'elegante colorazione argento ed il peso di 1,7 Kg.

7. Apple MacBook Air: schermo da 13" e SSD fino a 512 GB

Apple propone il MacBook Air; un raffinato notebook dotato di schermo da 13" con tecnologia True Tone e SSD fino a 512 GB. Non dimentichiamo il processore i5 di decima generazione, la tastiera retroilluminata e le tre eleganti colorazioni.

8. Teclast F7 Plus: tastiera retroilluminata e SSD da 256 GB

Il Teclast F7 Plus è un interessante notebook sottile e leggero con schermo da 14 pollici Full HD, processore Intel Celeron N4100 affiancato da 8 GB di Ram e con SSD da 256 GB. Un modello con un’ampia tastiera retroilluminata, con due porte USB 3.0, slot per una MicroSD ed uscita video nel formato mini-Hdmi.

